Гордое имя – наставник

В Коми назвали победителей регионального конкурса «Наставник года», который проводился впервые и был организован по поручению главы республики Сергея Гапликова в рамках объявленного в регионе Года наставничества. Лидерами в своих сферах стали Геннадий Ширяев из Вуктыла, интинка Ольга Захватова и учительница из Усинска Ирина Солдаткина. В беседе с журналистом «Республики» победители рассказали о том, как формировался их наставнический опыт.

Практиканта надо заинтересовать

Лидер в номинации «Наставничество на производстве, в бизнесе и иных производственных сферах» Геннадий Ширяев 18 лет работает в Вуктыльском филиале «Газпром трансгаз Ухта», на компрессорной станции №3. Сейчас он инженер службы автоматизированной системы автоматики и управления телемеханики. На инженерную должность был переведен в 2007 году, и вот уже пять лет он обучает практикантов премудростям своей профессии.

На практику к нему приходят как студенты из различных профессиональных учебных заведений, так и те, кто направляется центром занятости для переквалификации.

– Первыми моими практикантами были молодой человек 19 лет и уже совсем зрелый мужчина 51 года. Если не учитывать эту разницу в возрасте, то уровень у них примерно одинаковый, просто у мужчины уже был опыт. Тот, что старше, попал под сокращение и вынужден был изменить профиль деятельности, переквалифицироваться, – рассказал Геннадий Ширяев.

К наставничеству он подошел со всей ответственностью: понял, что должен не просто дать своим ученикам основы ремесла. Самая главная его задача – заинтересовать их профессией.

– Не секрет, что практиканты на производстве в большинстве случаев – лишние свободные руки. Но люди приходят не для того, чтобы быть на подхвате, а для того, чтобы получить новые знания и к тому же обучаться с интересом, – отметил собеседник издания. – Поэтому наставнику нельзя относиться к практиканту как к какой-то временной нагрузке. Неудивительно, что, когда так относишься, человек спустя время даже и не вспомнит, как тебя зовут и кто его ввел в профессию.

По словам Геннадия Ширяева, он решил пересмотреть этот подход и создать методику, консолидировав все свои теоретические знания и практику.

КИПовца часто путают с электриком. Это схожие специальности, единственное, что КИПовцы больше работают с автоматикой, электроникой и микропроцессорами. Но общий смысл и законы физики примерно те же, поэтому Геннадий Ширяев спокойно решил применять свои институтские знания. Но как дать пятилетнюю программу за два месяца? И на этот вопрос ответ тоже скоро нашелся. Оказывается, когда появляется возможность наглядно показать действие законов и когда человек пропускает это через свои руки, это дает колоссальный эффект и значительно сокращает время обучения.

– Сегодня все требуют от молодых специалистов опыт работы. Если его нет, то в большинстве случаев на этом разговор с работодателем и заканчивается. Человеку говорят: «Мы вам перезвоним». И никто больше не звонит. Я знаю, что мои практиканты привлекательны для работодателя, – уверен Геннадий Ширяев. – Потому что они не просто за партой изучают ремесло, а видят масштабы производства, сами в нем участвуют. А значит, они получают профессиональный опыт. Уровень ребят, которые прошли у меня практику, высокий, они прекрасно ориентируются в своей специальности. И если работодатель начнет задавать вопросы, они не теряются и отвечают профессионально.

Главный принцип: «Не навреди»

Учитель русского языка и литературы из интинского лицея №1 Ольга Захватова стала лидером в номинации «Наставничество в образовании, здравоохранении и культуре». В лицее она работает с 1992 года.

– По оценке родителей, наш лицей считается лучшим в республике. У нас реализуется два профиля: физико-математический и естественно-научный. Уверена, что секрет столь высокого рейтинга нашего лицея в том, что здесь работает потрясающий педагогический коллектив, который является командой. Мы все делаем вместе, и это дорогого стоит. Я не единственный наставник в нашем учебном заведении, на моем месте мог бы быть любой из моих коллег, – рассказала

учитель.

К сожалению, в силу того, что Инта – моногород, молодые специалисты в школы идти не торопятся. Именно поэтому каждый молодой педагог здесь окружен вниманием опытных коллег.

– Сейчас у нас шесть девушек работают. Это люди с невероятным профессиональным потенциалом, и помогать им – сплошное удовольствие, – подчеркнула Ольга Захватова.

Главный принцип интинки как наставника – «Не навреди». То есть дай сначала человеку самому попробовать. Она признается, что за всю работу в школе не встречала такого, чтобы у кого-то из педагогов были проблемы со знанием предмета. Как правило, трудности возникают в вопросах организации учебного процесса и методики. А это как раз та сфера, где требуется опыт. Вот тут на помощь и приходит наставник.

Провести родительское собрание или классный час молодым учителям бывает сложно. Наставник помогает скорректировать уже готовое мероприятие, а бывает, и даст нужный совет, как лучше это сделать или как работать с той или иной проблемой в классе.

– Еще один момент: у нас бывает много профессиональных конкурсов. Я сама лауреат республиканского конкурса «Учитель года». Готовилась к нему без всякой поддержки и потому знаю, что это такое. Нельзя бросать человека самостоятельно готовиться к конкурсу, если он ни разу в нем не участвовал, – считает Ольга Захватова. – Обязательно нужна помощь опытных специалистов. Человек десять я уже подготовила. Не в одиночку, конечно. Мы готовим к конкурсам и научно-практическим конференциям целой командой, в которой не меньше трех человек вместе с участником.

«С молодыми специалистами мы нянчимся»

Наставничество в школе вообще не инновация, считает победитель в номинации «Наставник – ветеран отрасли» Ирина Солдаткина. Она уже 28 лет работает в усинской школе №7 имени Валентины Ефремовой. По специальности – учитель начальных классов, сейчас заместитель директора. Их школа эффективно развивает систему наставничества: школа №7 Усинска – муниципальная методическая опорная площадка для молодых специалистов. На ее базе проводятся семинары по проблемным вопросам для молодых педагогов.

Ирина Солдаткина в своей школе руководит системой наставничества. Подбирает людей, которые будут работать с молодыми учителями.

– Как только я сама попала в эту школу, мне на следующий же день приставили наставника, – рассказала учитель. – И сейчас, когда приходит новый учитель или молодой специалист, за ним обязательно закрепляется опытный педагог, который вводит его в школьную жизнь, помогает и профессионально, и морально. Морально, пожалуй, даже в первую очередь: уж очень это непростая работа – быть учителем в современной школе.

По словам собеседницы, сейчас молодые специалисты в школе на вес золота. Во-первых, не очень жалуют школу выпускники педвузов, а если даже и приходят, то, сталкиваясь с трудными ситуациями, уходят. Поэтому в усинской школе №7 их буквально нянчат первые годы, чтобы они не разочаровались в профессии. Опытные учителя стараются проходить вместе с ними все трудности, чтобы они органично влились в коллектив.

Самая сложная проблема для молодых педагогов – взаимодействие с родителями учеников. Раньше, когда учитель входил в класс, все ему внимали. Сейчас ситуация несколько иная, и учителю нередко приходится воспитывать не только детей, но и родителей, хотя этому нигде не обучают. И вот тут наставник – как мать родная.

– Они иногда приходят ко мне, поплачут, успокоишь их, поддержишь, направишь. Глядишь – вместе и разрулили ситуацию, – рассказала Ирина Солдаткина. – Мы первое время наблюдаем за новым учителем, а потом конкретно под него составляем план работы с учетом того, какая помощь нужна именно ему. Это и посещение уроков, и составление планов самообразования.

Конкурс «Наставник года» учрежден в республике в качестве стимула для развития движения наставничества, повышения социального статуса наставника и признания его роли в подготовке и воспитании молодых кадров. Кроме того, он призван способствовать обмену опытом и лучшими практиками активных наставников республики. Как напомнили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, призовой фонд конкурса составляет три миллиона рублей. Это означает, что каждый из тройки победителей получит в награду один миллион рублей и заслуженное право называться наставником года. Там также отметили, что победителям будет присвоено звание лауреата премии правительства Коми. Торжественная церемония награждения состоится в начале декабря в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) республики: лауреатам будут вручены почетные знаки, дипломы и денежные сертификаты.

Галина ГАЕВА

Фото предоставлены героями материала