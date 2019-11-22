Николай Цхадая подозревается в коррупции

Сотрудники республиканского следственного управления СК России возбудили уголовное дело в отношении бывшего ректора ФГОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет» (УГТУ) Николая Цхадая по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

По информации следственного управления, в 2010 году было создано общество с ограниченной ответственностью, учредителем его выступил УГТУ, который тогда возглавлял Николай Цхадая. Следствие считает, что в 2013 году ректор, действуя от имени единственного участника ООО, достоверно зная о хороших финансовых показателях его работы, принял решение о продаже доли в 33 процента уставного капитала данного общества подконтрольным ему лицам по заведомо заниженной стоимости. Впоследствии данным лицам передавалась часть прибыли фирмы, этим университету был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов 700 тысяч рублей.

Кроме того, в 2012 и 2013 годах ректор получил от генерального директора и акционера одной из фирм, которая по договору с УГТУ выполняла строительные работы в интересах учреждения, взятку в сумме восьми миллионов 500 тысяч рублей. Взамен руководитель университета принимал решения в интересах этой фирмы, в том числе подписывал акты выполненных работ, приемки работ, обеспечивал своевременную оплату в рамках исполнения обязательств по договору.

Сейчас Николай Цхадая задержан, следствием будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении взяткодателей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Коми и регионального управления ФСБ, расследование осуществляется при оперативном сопровождении УФСБ России по Республике Коми.

Напомним, Николай Цхадая возглавлял УГТУ с 1997 по 2018 год. После ухода с поста ректора был избран президентом УГТУ.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото из архива «Республики»