Юные бадминтонисты показали класс

Первенство Коми по бадминтону среди юношей и девушек собрало пятьдесят спортсменов из разных городов и районов республики. Соревнования прошли 17 ноября в Сыктывкаре. Почти все золото завоевали спортсмены из столицы Коми, и лишь усогорские бадминтонисты смогли увезти высшие награды из Сыктывкара в родной Удорский район.

Старт соревнованиям дал министр спорта Коми Николай Бережной. Он поблагодарил руководство республиканской федерации бадминтона за благотворную работу и организацию соревнований, несмотря на нехватку подходящих площадок (турнир проходил в здании спортивной школы по футболу на улице Школьной).

С утра в стенах футбольной школы царила предстартовая суета. Юные бадминтонисты разминались, настраивались на серьезную битву за медали. В беседе с журналистом «Республики» Павел Ткачев из Усть-Вымского района рассказал, что долгое время сам занимался бадминтоном, а теперь тренирует младшего брата Алексея. По мнению Павла Ткачева, уровень развития бадминтона в Коми пока средний, но в местной федерации делают все, чтобы сокращать отставание от регионов-передовиков. Президент региональной федерации бадминтона Алексей Ушаков рассказал, что развитие стабильно идет на протяжении последних десяти лет. Он отметил, что растет как количество занимающихся, так и их мастерство.

Соревнования проходили напряженно. Среди зрителей были в основном родители юных спортсменов. То и дело они с трибун подбадривали детей и с досадой интересовались тем, почему те вдруг проигрывали.

Победителями среди девушек и юношей в своих возрастных группах стали сыктывкарцы Валерия Фомичева и Роман Попов (2009-2010 годы рождения), Анастасия Ничипорович и Тимур Белугин (2005-2006 г.р.), Варвара Манюк и Павел Горинов (2003-2004 г.р.). В возрастной группе 2007-2008 г.р. победили Варвара Яковлева и Олег Липин из Усогорска.

По результатам первенства будет сформирован состав сборной Коми для участия на соревнованиях Северо-Западного федерального округа.

Ярослав СЕВРУК

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