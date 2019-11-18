«Ника» разгромила «Ставропольчанку»

Очередные поединки в чемпионате российской суперлиги-1 провела женская сыктывкарская баскетбольная команда «Ника». В матчах против ставропольской «Ставропольчанки-СКФУ» на домашней арене 16-17 ноября клуб из Коми был сильнее дважды.

В обеих играх «Ника» тотально превосходила соперниц на паркете. Все восемь четвертей двух игр локально выигрывала именно сыктывкарская команда. Первая игра завершилась победой со счетом 89:63, вторая со счетом 74:42. Пока у баскетболисток из Коми из 12 игр лишь два поражения: от омского «Нефтяника» и лидера турнирной таблицы – клуба «Ростов-Дон-ЮФУ». Следующие встречи чемпионата «Ника» проведет в гостях против команды «Казаночка» 27-28 ноября.

23 и 24 ноября Сыктывкар впервые в истории примет тур еврокубков. На матчи Европейской женской баскетбольной лиги в столицу Коми приедут московское «Динамо», «Liepaja» (Латвия) и «Orange Lions» (Нидерланды). «Ника» сыграет против иностранных команд. Билеты на матчи будут стоить 150 рублей (по одному билету каждый зритель сможет посетить по две игры каждого соревновательного дня).

Ярослав СЕВРУК

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