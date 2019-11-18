Тхэквондо для всех возрастов

Соревнования по тхэквондо на призы сыктывкарской спортивной школы «Фаворит» прошли 17 ноября в столице Коми. В таких дисциплинах, как хьенги (красота и точность выполнения ударов и движений), массоги (спарринги), и многих других выступали спортсмены разных возрастов, в том числе и представители так называемого третьего возраста.

Тхэквондисты сражались в просторном зале спортивной школы олимпийского резерва №2. Практически все пространство зала было занято татами, на которых отчаянно соревновались приверженцы корейского боевого искусства. Особенно интересно было наблюдать за представителями, а точнее, представительницами старшего поколения. Этих отважных женщин уже не первый год тренируют в Школе боевых искусств Анатолия Чиканчи.

Обладательницы шестого гыпа (зеленый пояс) Нина Белых и Галина Клыкова в беседе с журналистом «Республики» рассказали, что занимаются с большим удовольствием, причем не только для здоровья, но и чтобы в случае чего суметь постоять за себя.

– У нас же привыкли пожилых обижать, поэтому немаловажно владеть навыками самозащиты в наше время. Ну и спорт – это движение, а значит, здоровье. А здоровье – это круто, – сказала Галина Клыкова.

– На этих соревнованиях кто уже четвертый раз, кто пятый выступает. Наша цель – здоровый образ жизни. Спортивные результаты, конечно, тоже важны. Мы подходим ко всему серьезно. Но конкуренции вообще в республике пока мало в нашей возрастной категории. Сейчас в Ухте начался набор. Будем соревноваться с ними. Готовимся в декабре сдавать нормативы на следующий пояс, – добавила Нина Белых.

Победителей и призеров в различных категориях было очень много. Подробности о результатах можно узнать в группе школы боевых искусств «ВКонтакте».

Ярослав СЕВРУК

Фото автора