Парламентариям представили жилищную госпрограмму

Жителям Коми продолжат помогать с приобретением и строительством жилья, в следующем году начнется ремонт в 101 многоквартирном доме, а бюджетным учреждениям в целях экономии на коммунальных услугах стоит заключать энергосервисные контракты. Обо всем этом шла речь в Госсовете Коми во время бюджетных слушаний жилищно-коммунальной госпрограммы.

Программа «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» находится в зоне деятельности двух органов исполнительной власти Коми – министерства строительства и дорожного хозяйства и министерства энергетики, ЖКХ и тарифов. Соответственно, отчитывались о ней и говорили о планах на будущее представители и минстроя, и минЖКХ.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева охарактеризовала рассматриваемую программу как социально значимую и чувствительную для жителей региона, поскольку в ней отражены мероприятия по капремонту, ЖКУ, строительству, газификации, переселению из ветхого и аварийного жилья, энергосбережению.

– По этим направлениям поступает наибольшее количество обращений от жителей Коми, – сообщила спикер парламента.

Министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко рассказал о той части программы, что касается обеспечения жителей республики жильем. За девять месяцев этого года в Коми ввели в эксплуатацию 792 дома на 1423 квартиры. Это 113,6 тысячи квадратных метров, к концу года показатель достигнет 220 тысяч, но вообще-то изначально планировалось 248. Кроме того, гражданам в этом году выделили 64 миллиона рублей в качестве компенсаций части затрат на уплату процентов по кредитам на строительство жилья. К октябрю из этих средств выдали 46,8 миллиона (получили их 160 семей), к концу года компенсации будут розданы полностью. Еще 41 миллион рублей в программе заложили на погашение части жилищных кредитов семьям, где родились или были усыновлены вторые и последующие дети. С января по сентябрь выплатили 10,1 миллиона 20 семьям.

В 2020-2022 годах господдержка в приобретении жилья продолжится. В следующем году на нее выделяют 100,2 миллиона, далее – по 76 миллионов. Также в следующем году четыре миллиона на эти цели получат местные бюджеты.

Что касается реализации регионального проекта «Жилье», то по нему в нынешнем году обустроено 1,6 километра дороги и 1,6 километра уличного освещения в сыктывкарской Сосновой Поляне. До конца 2022 года будет обустроена инженерная инфраструктура и сформировано около 70 участков под индивидуальные дома для многодетных семей в микрорайоне Емваль в столице Коми.

Первый заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Виталий Поправка отчитался по подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными ЖКУ населения Республики Коми». Основные задачи подпрограммы – улучшать техническое состояние существующего жилфонда, соблюдать ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги, повышать надежность поставки коммунальных ресурсов и качество предоставления ЖКУ населению. Первое направление касается деятельности регоператора по капремонту и самого капремонта, а также предоставления субсидий местным бюджетам на ремонт муниципального жилого фонда. На работу фонда капремонта в Коми в этом году выделили 51,8 миллиона, в следующем финансирование возрастет до 69,5 миллиона, это позволит увеличить штат сотрудников, повысить собираемость взносов за счет увеличения претензионно-исковой работы. Что касается средств, выделяемых на муниципальный жилой фонд, то речь идет о Воркуте с ее пустующими квартирами, в следующем году местные власти получат 34,9 миллиона рублей, в этом году средства не предусматривались.

По плану в 2018-2019 годах в Коми должны были проводить капремонт в 231 многоквартирном доме. В результате в 87 МКД работы завершены, в 127 – идут, 17 МКД из плана исключат, в том числе по причине того, что шесть домов признаны аварийными. В 11 МКД по решению собственников ремонты перенесли на другие годы. В 2020 году планируется ремонт общего имущества в 101 МКД, в том числе в 20 домах заменят лифты (это весьма дорогостоящее дело).

В части ограничения роста платы за коммунальные услуги Виталий Поправка сообщил, что в первом полугодии 2019 года тарифы для населения установлены с ростом не более 1,7 процента по отношению к декабрю 2018-го, на второе полугодие – не выше 4,8 процента по отношению к январю 2019-го.

– Рост тарифов для населения установлен ниже, чем максимально возможный рост, – пояснил заместитель министра, добавив, что хоть тарифы в 2018-2019-м подросли несколько больше, чем в 2016-2017-м, однако это соответствует установленным федеральным ограничениям.

Также Виталий Поправка рассказал о работе по обеспечению населения чистой водой, водоотведению. В частности, в нынешнем году из республиканского бюджета выделили субсидии на строительство двух объектов водоотведения и очистки сточных вод в Корткеросском и Сысольском районах. В Жешарте за счет республиканской казны построен водопровод для холодной воды, в Усинске в следующем апреле введут в эксплуатацию водозабор. В 2021 году многоквартирные дома по улицам Сухановой и Лебедева в Корткеросе подключат к системам канализации, также через два года завершится строительство новой системы водоснабжения в Микуне. В 2024-м будут построены станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Ухте.

Заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Анна Тюрнина представила подпрограмму «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории РК». На стимулирование вышеозначенного в Коми по программе направили в этом году 538,4 миллиона рублей. Из крупных энергосберегающих проектов, реализация которых завершилась в этом году, Анна Тюрнина назвала техническое перевооружение центральной мазутной котельной в Ыбе (ее перевели на топливо из древесных отходов) с переводом на нее нагрузки котельной «Школьная». Несколько проектов завершатся в следующем году, в частности, ДЮСШ «Северная Олимпия» получит экономичные светодиодные светильники для освещения крытого катка. Подготовлено 30 экспертных заключений по модернизации объектов в сфере ЖКХ, производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры. До конца года этот показатель планируется довести до 83.

Программы энергосбережения утверждены во всех муниципальных образованиях Коми, в 319 из 362 республиканских учреждений, в 945 из 1134 муниципальных учреждений, в 12 из 20 муниципальных унитарных предприятий. За методической поддержкой в разработке таких программ Анна Тюрнина рекомендовала обращаться в Коми республиканский центр энергосбережения. Также заместитель министра рассказала о том, как действуют энергосервисные контракты (ЭСКО), благодаря которым бюджетные учреждения могут привлечь инвестиции, например, на установку тепловых пунктов с погодозависимым регулированием температуры, замену устаревших источников света на светодиодные лампы. Число действующих контрактов по сравнению с 2018 годом возросло в 1,6 раза, сумма плановой годовой экономии – в 1,5 раза. Благодаря механизму ЭСКО в этом году, например, реконструирована система освещения в Доме печати, в том числе в редакции «Республики».

Во время обсуждения программы у депутатов и Контрольно-счетной палаты возник ряд вопросов по ее реализации, в частности по поводу расселения из аварийного жилья. В нынешнем году расселено 120 человек (за счет приобретения квартир и выплаты компенсаций, жилье для переселения в последнее время не строили), в следующем планируется 770, в 2022 году эта цифра должна достигнуть уже 1020 человек, а в 2023-м – 2420. Минстрою порекомендовали не строить планы по принципу «сначала немного, а потом – рывок», чтобы не повторить ситуации пятилетней давности, когда программа переселения чуть было не провалилась.

Общий объем финансирования рассмотренной госпрограммы вкупе с ее подпрограммами в 2020-2022 годах – 22,1 миллиарда рублей, 73,5 процента из них – средства республиканского бюджета.

Анна ПОТЕХИНА

Фото foodmachines.ru