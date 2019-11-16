«Территория дружбы»: жизнь без гаджетов

Как часто современные дети играют и общаются со сверстниками? Многие ли из них понимают, как разнообразен и интересен мир за пределами планшетов и смартфонов? Их родители, бабушки и дедушки нарабатывали важнейшие навыки коммуникации, умение следовать правилам, работать в команде, развивали ловкость и смекалку через коллективное решение логических задачек, массовые спортивные и дворовые игры. Новая благотворительная инициатива ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Территория дружбы» объединила сотни детей и волонтеров.

Этот полезный, добрый проект охватил десятки подшефных детских садов, школ, реабилитационных центров и приютов в четырех регионах производственной деятельности предприятия. В роли наставников для ребят выступили молодые специалисты, преобразившиеся в уже известных героев книги «Путешествие с Северным газом» – мальчика Диму, Северка и Газ Газыча.

Алексей Седякин, председатель Совета молодых специалистов Нюксенского ЛПУМГ (Вологодская область), в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» после участия в одном из мероприятий проекта поделился впечатлениями: «Вчера в компании моих друзей мы проводили мероприятие для малышей в детском саду. Все прошло отлично: мы веселились, играли в дворовые игры, дарили подарки. После этого наш путь лежал в школу к первоклассникам. Мы рассказывали им о добыче газа, его транспортировке, играли в викторины и изучали различные профессии. Тогда, в школе, я осознал, что дети воспринимают все очень серьезно. Они задают вопросы, на которые нужно отвечать грамотно, безошибочно. Они тебе доверяют, потому что ты положительный герой. Давая ребятам новую информацию, нужно понимать, что она может повлиять на их будущее. Поэтому наша работа в этом направлении очень важна, несмотря на синий костюм и шапку из поролона».

Проект вынашивался специалистами службы по связям с общественностью и СМИ около двух лет: была проделана скрупулезная методическая работа по формулировке общей концепции и подготовке каждого этапа проекта: разработаны подробные сценарии, изготовлены костюмы персонажей, приобретены сборники с описанием игр и полезные подарки с уникальным оформлением.

– Кроме того что проект задумывался благотворительным, он предполагал важную миссию развития корпоративного волонтерства. Мы благодарим советы молодых специалистов филиалов и всех неравнодушных работников предприятия, кто принял участие в его реализации. Ценно, что наши волонтеры с душой и творчески подошли к воплощению идеи проекта. Иногда было непросто, ведь где-то требовалось адаптировать разработанные рекомендации под реальные условия: временные и возрастные ограничения, но все здорово справились, – отметила Ольга Филиппова, начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Презентация проекта состоялась во время финального тура корпоративного фестиваля «Факел» на главной площади сочинского курорта Роза Хутор в мае этого года, ее энергично и весело провели участники сборной команды КВН газотранспортного предприятия. Основные этапы проекта воплощали на протяжении всего лета от Воркуты до Переславля – со Дня защиты детей вплоть до Дня знаний: более 500 детей и подростков в 62 подшефных учреждениях учились играть по-новому. Освоили «Классики», «Вышибалы», «Горячую картошку», «Гуси-лебеди» и еще множество забытых дворовых игр. А еще были профориентационные квесты и веселые старты. Три формата, по одному на каждый летний месяц.

Прошедшим летом волонтеры ООО «Газпром трансгаз Ухта» побывали более чем в шестидесяти детсадах, школах, интернатах, летних лагерях и других организациях, где проводили дворовые игры, веселые старты и квесты. В целом проект «Территория дружбы» охватил сотни детей в Ухте, Воркуте, Микуне, Печоре, Вуктыле, Синдоре. Например, в ухтинских поселках Боровой и Водный с воспитанниками детских садов играли в дворовые игры, для детей из школы-интерната №2 Ухты провели веселые старты, ученикам школы поселка Кедва в увлекательной форме рассказали о добыче и транспорте газа, провели занятия по правилам поведения на воде, при встрече с дикими животными, пожарной безопасности. В Воркуте во время проведения Арктического марафона тоже была открыта зона «Территории дружбы», где для детей проводили веселые спортивные соревнования и обучали физкультурно-оздоровительным упражнениям.

Как отметила учитель начальных классов средней школы №2 города Микуня Татьяна Потапова, она уже много лет работает в образовании, но в подобных мероприятиях ее подопечные участвовали впервые.

– Уже с нетерпением жду сочинения учеников на тему «Как я провел лето», ведь часть мероприятий прошла в дни школьных каникул. Спасибо всем за «Территорию дружбы», – поблагодарила организаторов Татьяна Потапова.

Благодаря летним ежемесячным встречам через живое общение, в игровой форме ребята учились проводить время вместе, помогать друг другу, состязаться, шутить, познавать. Самое главное, все это стало возможно без интернета и электронных гаджетов.

Ольга ФИЛИППОВА и Дарья МАЙОРОВА

Фото ООО «Газпром трансгаз Ухта»