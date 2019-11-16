Итоги становления

С 1 января роста тарифа за вывоз твердых бытовых отходов в Коми не будет. Об этом заявил зампред правительства региона – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев на заседании президиума Госсовета республики, посвященном промежуточным итогам реализации мусорной реформы. Парламентарии заслушали актуальную информацию профильных министерств и руководства регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Ухтажилфонд» и задали острые вопросы по мусорной проблематике.

С начала действия системы обращения с ТКО в республике прошел уже год. Коми раньше других регионов запустила эту реформу, многие вопросы удалось урегулировать, но проблемы пока остаются. Например, председатель комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий задался вопросом, почему в республике с населением в 840 тысяч человек отходов образуется гораздо больше, чем в соседних регионах, где населения на треть больше. В Коми ежегодно образуется 573 тысячи тонн ТКО, тогда как в Кировской области, где проживает более 1,2 миллиона человек, 316,2 тысячи тонн. В Вологодской области с таким же населением – 493 тысячи тонн, в Архангельской области, начитывающей более 1,1 миллиона человек, в год образуется 519 тысяч тонн мусора. В то же время с 2012 года у нас не введено в эксплуатацию ни одного нового полигона размещения отходов. В госреестр объектов, на которых официально разрешено размещать отходы, в Коми внесены лишь десять полигонов, тогда как в Кировской области 23 объекта, в Архангельской области – 24, на Вологодчине – 44 объекта.

Подробную информацию по этому вопросу дал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин. Сегодня в схеме потока ТКО задействовано девять полигонов, включенных в госреестр, из них восемь имеют статус захоронения и один – в Воркуте – хранения. В ближайшее время его также планируется перевести в статус захоронения, минприроды готовит соответствующие документы. Полигон в Печоре не работает из-за отсутствия эксплуатирующей организации и санитарно-эпидемиологического заключения на данный объект.

В декабре этого года будет принята актуализированная территориальная схема размещения ТКО, где появятся новые объекты.

В их числе построенный в прошлом году межпоселенческий полигон в селе Койгородок и три площадки в поселках Кажым, Подзь и Вежъю. Организация, с которой заключен контракт на эксплуатацию, сейчас занимается оформлением документов для включения полигона в госреестр.

Пока есть проблема с завершением строительства межпоселенческого полигона в Ижме – в этом году трижды объявлялся аукцион, но ни один подрядчик не заявился. Техническая готовность объекта составляет 16 процентов. Срок завершения строительства – 2021 год.

Другой незавершенный полигон – в селе Сторожевск Корткеросского района. В 2014 году в этом районе построены площадки для накопления мусора в селах Богородск и Мордино.

По проектной документации наивысшая степень готовности строительства – в селе Усть-Цильма, Усинске и поселке Жешарт Усть-Вымского района.

Следующий докладчик – замминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Анна Тюрнина привела данные о показателях работы регионального оператора.

ООО «Ухтажилфонд» использует как собственную специализированную технику для вывоза мусора (порядка 100 единиц, в том числе 20 новых мусоровозов, приобретенных предприятием в лизинг), так и технику операторов (привлечено 194 единицы транспорта). Компания приобрела более 200 бункеров для хранения на сумму 11 миллионов рублей и более 55 тысяч пакетов на сумму более 600 тысяч рублей для безвозмездной передачи населению в период транспортной недоступности населенных пунктов. При этом, как подчеркнула замминистра, в договоре закупка таких пакетов не предусмотрена, это исключительно инициатива регионального оператора.

Что касается собираемости платежей за услугу по вывозу ТКО, то она хоть и медленно, но растет. На 31 августа 2019 года собираемость с физических лиц составляла более 85 процентов, с юрлиц – менее 70 процентов. В среднем этот показатель достигает 78 процентов.

Куда сложнее дела обстоят с оплатой услуг операторов по транспортированию и размещению ТКО. Задолженность перед ними у «Ухтажилфонда» пока более 50 процентов. Ведется претензионная работа, вопрос стоит на контроле.

В числе озвученных рекомендаций регоператору – снизить транспортные расходы, доля которых в тарифе составляет 86 процентов, дифференцировать тарифы, создавать площадки временного накопления, чтобы сократить транспортное плечо.

Со своей стороны и.о. директора ООО «Ухтажилфонд» Дмитрий Кондратенков рассказал о проблемах, с которыми столкнулся региональный оператор при реализации мусорной реформы. В первую очередь это сложности с актуализацией базы данных для начисления платы физическим лицам. В связи с реорганизацией МФЦ вся информация о движении потребителей услуги аккумулируется в МВД, обновления данных не происходит, а потребители массово меняют место жительства. Поэтому у регоператора нет возможности выставить им актуальную плату.

Нет такой базы и по юридическим лицам, данные по ним приходится собирать из открытых источников, а эта информация зачастую неактуальна. В итоге возникают проблемы с претензионной работой и выставлением счетов.

Идентифицировать собственников и ускорить охват потребителей услуги по вывозу ТКО, по мнению Дмитрия Кондратенкова, помогло бы введение кадастра отходов, как это сделано в Ленинградской области. В кадастре в форме отчетов от организаций и предприятий актуализируются сведения об отходах, хозяйствующих субъектах, которые преобразуют мусор, о размещении ТКО, технологии обработки и утилизации мусора. За непредоставление таких данных необходимо ввести административную ответственность, считает руководитель регоператора.

Многие предприниматели хотят оплачивать вывоз отходов по факту, а не по нормативу, но пока такая возможность есть только у обладателей собственных мусорных контейнеров при заключении соответствующих договоров. Нужны расчеты по дифференциации, что позволит существенно охватить потребителей и выставлять им адекватную плату.

Не может регоператор выставить счета по факту и гаражно-строительным кооперативам и дачным обществам, поскольку у них нет площадок временного накопления мусора и нет нормативов.

Есть вопросы и по поводу работы полигонов. О реальных объемах завезенного на полигоны мусора можно будет говорить, когда на каждом из них появится весовой контроль. Сейчас весами оборудованы лишь три из девяти полигонов. В Айкино, Воркуте и Печоре весы приобретены, но не введены в эксплуатацию, а в Вуктыле и Инте такого оборудования нет вообще.

И, наконец, до сих пор не урегулирован вопрос обслуживания контейнерных площадок. Сегодня муниципалитетам Коми дополнительно нужно четыре тысячи контейнеров, а действующие уже требуют ремонта. Управляющие компании отказываются их ремонтировать, ссылаясь на то, что содержать площадки обязан «Ухтажилфонд». Но содержание, как подчеркнул Дмитрий Кондратенков, – зона ответственности собственников площадок, ответственность же регоператора начинается с момента погрузки мусора.

Далее и.о. директора ООО «Ухтажилфонд» ответил на вопросы участников заседания. В частности, его спросили, насколько реальны планы построить в республике до 2022 года десять мусоросортировочных комплексов. Дмитрий Кондратенков сообщил, что в приоритете строительство таких заводов в Сыктывкаре и Ухте, где образуется больше всего отходов. А затем начнется аналогичная работа в других муниципалитетах. Мощности заводов составят от 10 тысяч до 200 тысяч тонн ТКО.

В ходе обсуждения депутаты задали ключевой вопрос, который сейчас волнует всех потребителей услуги по вывозу ТКО: ожидается ли пересмотр мусорного тарифа, и в сторону снижения или повышения? Как напомнил руководитель профильного комитета Госсовета Василий Смалий, снижение цены на вывоз мусора определено постановлением правительства страны. В связи с этим в июле нынешнего года в Налоговый кодекс России внесены изменения, предусматривающие освобождение от уплаты НДС услуг, оказываемых региональными операторами по обращению с ТКО, а также возможность освобождения регоператоров от налога на прибыль. Эти нормы вступают в силу с 1 января 2020 года. Но решение об освобождении от налога на прибыль регоператоров регионы должны принимать самостоятельно путем принятия соответствующего закона.

Необходимые пояснения на сей счет дал присутствовавший на заседании президиума зампред правительства Коми – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев:

– Абсолютно правильно поставлен вопрос. С учетом того, что будет принято решение об обнулении для регоператора НДС и аннулировании налога на прибыль, а также с учетом изменения транспортной схемы и принятия новой территориальной схемы мы такие расчеты увидим. С 1 января роста тарифа не будет, а вот с июля 2020 года – увидим. Постараемся его не увеличивать с тем, чтобы выполнить требования, которые установлены постановлением правительства России.

В то же время Константин Лазарев напомнил, что с 1 января 2020 года вырастет минимальный размер оплаты труда, что скажется на зарплате работников предприятий, в том числе сотрудников регионального оператора. Необходимо и учесть затраты на топливо, которое дорожает, поскольку транспортная составляющая в тарифе на вывоз мусора в нашей протяженной республике – 86 процентов.

– Снижение логично, но надо учитывать и эти факторы, – заключил зампред правительства.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru, uralpress.ru