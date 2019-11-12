Госпрограмма против преступности

С 1 января 2020 года в Коми будет функционировать новая государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». Соответствующее решение глава республики Сергей Гапликов принял по обращению прокуратуры региона. Необходимость реализации новой госпрограммы обусловлена ростом уровня преступности в Коми.

Речь об этом шла на рабочем совещании в Госсовете республики, посвященном обсуждению итогов реализации программы «Юстиция и обеспечение правопорядка», которая завершится в этом году. Рабочее совещание состоялось в рамках цикла мероприятий по рассмотрению проекта закона о республиканском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Как отметил министр юстиции Коми Алексей Осташов, по итогам девяти месяцев количество преступлений в регионе выросло примерно на пять процентов. Больше стало и уличных преступлений, и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и преступлений, совершенных подростками. Министр подчеркнул, что криминогенная обстановка вызывает озабоченность, необходимо принимать меры для снижения уровня криминала, поэтому создана отдельная целевая программа именно в сфере профилактики правонарушений.

– Решение о разработке государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» было принято в сентябре. В кратчайшие сроки правительством разработана новая государственная программа для профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений. Те мероприятия, которые у нас были в действующей программе «Юстиция и обеспечение правопорядка», выделены в отдельную подпрограмму. Это и профилактика алкоголизма и наркомании, и профилактика преступлений и безнадзорности несовершеннолетних, профилактика и предупреждение повторной и рецидивной преступности, уровень которой высок. Самая большая подпрограмма посвящена профилактике правонарушений и преступлений, в ее рамках предусмотрены мероприятия по профилактике правонарушений и оказанию содействия органам внутренних дел. 31 октября было подписано постановление правительства о принятии этой программы, – рассказал Алексей Осташов.

Срок действия программы – 2020-2025 годы, общий объем финансирования на следующие три года составит почти полтора миллиарда рублей.

Говоря о завершающейся программе «Юстиция и обеспечение правопорядка», министр напомнил, что эта программа реализуется в Коми с 2017 года, она направлена на развитие в обществе правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, поддержание устойчивого уважения к закону. Объем средств, запланированных на реализацию программы на весь период, составляет более двух миллиардов рублей.

– С прошлого года на контроле у депутатов находятся вопросы оказания бесплатной юридической помощи гражданам республики, качества доступности мирового правосудия, а также вопросы предоставления финансовой помощи муниципалитетам для организации мероприятий правоохранительной направленности, – отметила, открывая совещание, председатель Госсовета Надежда Дорофеева.

По данным министерства юстиции, в 2019 году в рамках подпрограммы «Правопорядок» приобретено имущество для обеспечения общественной безопасности: 10 арочных металлообнаружителей, 106 досмотровых ручных металлоискателей, 390 секций леерных ограждений. Также правительством было выделено пять миллионов рублей на приобретение для нужд МВД 90 носимых видеорегистраторов, которые позволят фиксировать административные правонарушения и преступления.

Для учреждений федеральной службы исполнения наказаний приобретено имущество для создания рабочих мест в исправительных учреждениях, что позволит в некоторой степени решить проблему обеспечения трудовой занятости осужденных. Закуплены деревообрабатывающий станок и швейное оборудование.

Алексей Осташов рассказал и о новелле: предусмотрена компенсация работодателям затрат, связанных с трудоустройством людей, освободившихся из учреждений исполнения наказаний.

– Это направление новое и очень перспективное, – оценил идею министр. – Работодатели неохотно берут к себе работников этой категории. Эти деньги должны стимулировать работодателей к трудоустройству бывших заключенных.

За девять месяцев 2019 года 314 человек, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, были признаны безработными в установленном порядке. При содействии органов службы занятости 156 из них трудоустроены.

Для профилактики правонарушений с использованием незарегистрированного оружия с 1 июля 2019 года в полтора раза увеличена денежная компенсация за добровольно сданные оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Например, за сдачу самодельного огнестрельного оружия или обреза можно получить 7,5 тысячи рублей. За девять месяцев за компенсацией обратились 89 человек (за тот же период прошлого года – 71 человек). Всем обратившимся выплачены деньги. Министр подчеркнул, что количество желающих сдать оружие год от года растет, соответственно увеличиваются и расходы.

Алексей Осташов поблагодарил депутатов за совместную работу по содействию в создании народных дружин. Объединения дружинников сегодня есть во всех городах и районах республики. В реестр включены 30 народных дружин численностью 435 человек. За отчетный период с участием дружинников выявлено почти две тысячи административных правонарушений и задержано 1,7 тысячи правонарушителей. В этом году депутаты Госсовета дважды вносили изменения в республиканский закон, которые позволили создать возможность для более эффективного функционирования института народных дружинников. В первую очередь это передача органам местного самоуправления полномочий для создания возможности компенсации проезда дружинникам в период несения охраны общественного порядка, как на общественном транспорте, так и на личном.

В сентябре были внесены изменения в республиканский закон, которыми значительно увеличен размер компенсации народному дружиннику в случае получения им увечья или гибели. Кроме того, по постановлению правительства Коми в следующем году в регионе будет проведен конкурс «Лучший народный дружинник». Это постановление также готовилось при активном участии депутатов Госсовета.

Еще одно направление госпрограммы «Юстиция и обеспечение правопорядка в Республике Коми» – развитие системы бесплатной юридической помощи. Значительно расширен перечень категорий граждан, имеющих право на ее получение, в этот перечень включены даже народные дружинники. По словам Алексея Осташова, бесплатной юридической помощью охвачены практически все незащищенные слои населения республики. Число граждан, обращающихся за бесплатной юридической помощью, ежегодно увеличивается. С января по сентябрь этого года органы исполнительной власти и подведомственные учреждения предоставили такую помощь по более чем четырем тысячам обращений, Государственное юридическое бюро – по 504 обращениям, сотрудники бюро оказали 257 устных консультаций по телефону. Для обеспечения доступной бесплатной юридической помощи организуется онлайн-консультирование граждан посредством видеосвязи. Правда, как рассказал министр, такая форма работы непопулярна у пожилых граждан – они все же предпочитают не виртуальное, а реальное общение с юристом.

Увеличилось и число адвокатов, участвующих в системе бесплатной юридической помощи, активно работают юридические клиники и региональное отделение «Ассоциации юристов России».

Особое внимание в рамках госпрограммы уделяется профилактике преступности, в первую очередь, среди несовершеннолетних, поскольку в 2019 году уровень подростковой преступности вырос на 17 процентов. По мнению участников, основная причина неутешительных цифр – недостаточная занятость детей и подростков вне школы.

Озвучивая итоги реализации подпрограммы «Мировые судьи», Алексей Осташов заметил, что с целью создания условий для работы судей заключены договоры на оказание услуг по содержанию имущества, коммунальные услуги, услуги связи, монтируются системы охранно-пожарной сигнализации, ремонтируются помещения судебных участков. Председатель Госсовета Надежда Дорофеева напомнила, что в прошлом году при рассмотрении госпрограммы депутаты подняли проблему нехватки помещений для мировых судей в Вуктыле и Сыктывкаре. Министр юстиции ответил, что в Вуктыле вопрос решен, сложнее обстоит дело в столице. Рассматриваются различные варианты.

Людмила ВЛАСОВА

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