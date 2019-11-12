Подготовка к мировым бенди-баталиям набирает обороты

Руководство Коми принимает все необходимые меры для того, чтобы достойно принять чемпионат мира по бенди в 2021 году. Для обеспечения стопроцентного выполнения всех обязательств создано десять рабочих групп, в которых задействованы почти все министерства. Выполнение работ строго отслеживает оргкомитета турнира. Международная федерация бенди на заседании в Швеции уже одобрила работу по подготовке к чемпионату мира в Сыктывкаре.

Первое крупное совещание по подготовке к хоккейному мундиалю прошло в июле в администрации главы Коми. На том собрании под председательством первого заместителя председателя правительства – руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина обсуждалась степень готовности плана реконструкции республиканского стадиона, а также необходимость создания оргкомитета. В итоге этот важный орган был сформирован. В региональном министерстве спорта журналисту «Республики» сообщили, что заседания оргкомитета будут проходить ежеквартально.

На стартовом собрании 31 октября упор был сделан на обеспечении мер безопасности, размещении спортсменов и судей. Министр спорта Коми Николай Бережной отрапортовал, что все работы идут в соответствии с ранее утвержденным планом. В ноябре началась реконструкция республиканского стадиона, а все действующие там спортивные секции распределены по другим городским учреждениям. В пресс-службе минспорта пояснили, что строители приступили к работе, убрав искусственное покрытие с поля. Однако это лишь предварительные работы, так как заключение контракта с подрядчиком намечено на декабрь. Ремонтные работы будут проходить до декабря следующего года. Кроме того, планируется полная реконструкция внешней входной группы и пешеходной зоны в месте «под часами». Работы будут выполняться в 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», на это выделено 70 миллионов рублей.

Для обеспечения медицинского сопровождения будет привлечено беспрецедентное количество волонтеров-медиков. Заниматься этим будет профильное министерство. Разместить спортсменов и судей планируют максимально близко со стадионом, чтобы у них не было никаких забот, кроме основной – красивой и честной игры на турнире, где главным действующим лицом будет зритель. Для обеспечения транспортной доступности планируют создание дополнительных автобусных рейсов, а также расширение возможностей воздушного и железнодорожного сообщения.

Точный состав участников чемпионата определят за семь месяцев до его начала. В январе пройдут тестовые баталии. Даты проведения основного турнира определены предварительно: группа Б сыграет в феврале, группа А в конце марта – начале апреля. До конца 2019 года завершится конкурс на разработку эмблемы и талисмана турнира. Работы принимаются до 25 декабря. Итоги конкурса будут объявлены 30 декабря на официальном сайте министерства спорта Коми. Заявки на участие в конкурсе с проектом работы принимаются с 10 до 17 часов по адресу: Сыктывкар, ул. Катаева, д. 47, каб. 102 либо по электронному адресу: e-mail: e.a.basharina@sport.rkomi.ru.

Уже в феврале следующего года должен заработать сайт «бенди-2021» на английском и русском языках, где можно будет не только узнавать новости о ходе подготовки, но и приобретать билеты на турнир.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива редакции