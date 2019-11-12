Модельная библиотека – детям

Порядка семи миллионов рублей понадобилось для того, чтобы преобразовать Центральную городскую детскую библиотеку Сыктывкара в модельную. Восьмого ноября библиотека официально открылась после капитального ремонта, который прошел в рамках национального проекта «Культура». На обновление библиотеки были направлены федеральные средства в размере пяти миллионов рублей и почти два миллиона рублей из муниципального бюджета. На открытии библиотеки побывал журналист «Республики».

В рамках проекта в библиотеке появилась зона отдыха и коворкинг, где юные читатели могут провести время за развивающими играми или выполнить домашнее задание. В тинейджер-холле подростки могут поиграть в настольные игры, шахматы, воспользоваться игровыми приставками. В игровой зоне ребята могут освоить новую настольную игру или заняться моделированием. Для проведения мастер-классов, лекций, концертов и кинопоказов оборудована большая событийная площадка. Помимо этого, для читателей оборудована отдельная зона работы на компьютерах и доступа к электронным ресурсам. В рамках нацпроекта библиотека также обновила свой книжный фонд на восемьсот экземпляров. Для всех пользователей библиотеки предусмотрен доступ к удаленным электронным сетевым ресурсам: «Национальная электронная библиотека» и «Национальная электронная детская библиотека». Для юных читателей закуплены интерактивный глобус и даже мобильный мини-планетарий, который занимает практически весь зал. У библиотеки порядка трех тысяч читателей, но сейчас их число увеличится.

С открытием библиотеки присутствовавших поздравил Сергей Емельянов:

– Это событие является крупным достижением для культуры региона. Библиотечная реформа позволяет прийти к тому, что каждое учреждение станет центром притяжения горожан. В наших планах – обновить большинство библиотек республики и удерживать высокую планку реализации поставленных целей. В каждом муниципалитете библиотеки будут преобразованы. Когда-то мы могли о таких преобразованиях только мечтать, сегодня это воплощается в жизнь.

Как рассказал Сергей Емельянов, еще восемь модельных библиотек откроются до конца года в муниципалитетах республики по нацпроекту. Помимо этого, уже приступили к модернизации Национальной библиотеки республики, ее ремонт и переоснащение планируется завершить к столетию региона. В проекте бюджета региона на 2020 год запланировано тридцать миллионов рублей на преобразование библиотек. В этом году по итогам федерального конкурса выделено 55 миллионов рублей из федерального бюджета на создание десяти модельных библиотек. Федеральное финансирование на следующий год еще не определено.

И.о. столичного градоначальника Наталья Хозяинова присоединилась к поздравлениям.

– Мне очень приятно, что в Сыктывкаре благодаря поддержке главы Коми Сергея Гапликова и помощи министерства культуры обновляются библиотеки, – поделилась она. – Библиотеки сейчас – это не «царство тишины», а настоящие центры всестороннего развития. Мы не только обновили книжный фонд, мы изменили интерьеры, технически оснастили пространство. В том, каких ошеломляющих результатов нам удалось добиться, большая заслуга сотрудников и руководителей библиотек.

Каждая библиотека, которая вошла в проект «Новая библиотека Республики Коми» в рамках нацпроекта «Культура» должна практически полностью преобразоваться. Это капитальный ремонт по профессиональному дизайн-проекту, преобразование интерьера, техническое переоснащение, обновление книжных фондов и повышение квалификации библиотекарей.

Напомним, план по созданию модельных библиотек в Коми был разработан раньше, чем эта инициатива нашла поддержку на федеральном уровне. Он был разработан и вступил в действие по поручению главы региона Сергея Гапликова в 2018 году, объявленном Годом культуры в Республике Коми. В рамках этого плана была поставлена задача – поэтапно перевести все библиотеки республики на новый модельный стандарт.

Утром 13 ноября в Центральной городской детской библиотеке Сыктывкара театр из Санкт-Петербурга «ТриЧетыре» покажет спектакль «Разноцветная книга» для детей с нарушениями зрения. Ребята станут полноценными участниками спектакля. Каждый маленький зритель перед началом спектакля получит рельефно-графическую программку, а само действо «покажут» с помощью тифлокомментариев и тактильного реквизита.

Первая модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура», открылась в Коми 15 октября. Новый стандарт был воплощен на базе Центральной городской библиотеки Сыктывкара. Благодаря успешному участию в конкурсе федерального министерства культуры здесь проект получил десять миллионов рублей из федерального бюджета и более четырех миллионов рублей из республиканского.

Библиотеки нового стандарта открываются по всей стране по поручению президента Владимира Путина в рамках реализации национального проекта «Культура». К 2024 году по нацпроекту «Культура» в каждом регионе России должны быть созданы модельные библиотеки. В Северо-Западном федеральном округе в этом году будет обновлено восемнадцать библиотек, в следующем – шестнадцать. Планируется, что за счет средств федерального бюджета библиотеки смогут обновить фонды, провести ремонт, закупить оборудование и повысить квалификацию персонала. В результате посещаемость библиотек должна увеличиться в полтора-два раза.

Артур АРТЕЕВ

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