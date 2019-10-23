Елена Филимонова покидает КСП

Председатель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова досрочно покидает этот пост в связи с переходом на другую работу.

На предсессионном заседании комитетов Госсовета республики она сообщила, что переходит в аппарат уполномоченного президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе на должность федерального инспектора по Республике Коми.

– Из республики я никуда не уезжаю. Буду осуществлять контроль за поручениями президента – как они исполняются на территории республики. Та же самая работа, но немного в другой плоскости, – пояснила Елена Филимонова.

Вопрос о досрочном сложении полномочий председателя КСП депутаты рассмотрят на сессионном заседании 24 октября.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru