В Воргашоре появились роботы

В Доме детского творчества воркутинского поселка Воргашор открыли лабораторию робототехники. «ТехноДом» – так называется лабораторный комплекс – приобретен образовательным учреждением в рамках проекта «Народный бюджет».

На презентации лаборатории учащимися и педагогами были представлены роботы, наборы «Микроник» и «Амперка», «Амперка. Матрешка», модули для сборки, платы Arduino, радиодетали, контроллеры и другие комплектующие, а также работа по программированию за компьютерами. Ребята рассказали гостям о возможностях лаборатории и предложили поучаствовать в соревнованиях уже готовых мини-роботов, в компьютерных играх, спрограммированных учащимися, а в завершении мероприятия – поупражняться в управлении квадрокоптерами в рекреации школы.

Мэра Воркуты Игоря Гурьева особенно заинтересовала работа 3D-принтера, на котором в тот момент печаталась крыльчатка для будущего пылесоса. Ребята вручили руководителю администрации брелок, «напечатанный» на данном устройстве.

Как сообщили в управлении образования администрации Воркуты, в новой лаборатории учащиеся будут знакомиться с правилами сборки и программирования роботов, с особенностями практического применения математики и нестандартного мышления, что поспособствует формированию у них инженерного склада ума и развитию творческих способностей.

Лина ПЕРОВА

Фото воркута.рф