Спикер Госсовета Коми поздравила интинцев с днем города

Председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева поздравила интинцев с 65-летием города.

На торжественном собрании спикер отметила, что юбилей объединяет всех жителей города, связывает прошлое, настоящее и будущее.

— Инта – это традиции, это память о своих знаменитых земляках. С самого рождения город был и остается одним из центров культурной жизни республики. Здесь жили и работали кинодраматург Алексей Каплер, тенор Николай Печковский, пианистка Ольга Ачкасова. Свой след оставила Инта и в жизни киноактера Евгения Урбанского, – сказала Надежда Дорофеева и вспомнила также выдающихся государственных деятелей-депутатов. В Инте работал Иван Павлович Морозов, тогда первый секретарь Интинского горкома партии, Беляев Василий Николаевич – был председателем исполкома Интинского городского Совета депутатов, Иевлев Иван Васильевич, генеральный директор Интаугля, и многие другие.

— Дорогие друзья! Каждый из вас своим трудом, своим отношением к любимому городу определяет, какая Инта сегодня и какой она станет завтра. Город меняется, проводятся масштабные работы по благоустройству. В последние годы большое внимание уделяется туризму. Впечатляющие природные красоты Приполярного Урала и национального парка «Югыд ва», благоприятная экология, самобытный праздник оленеводов «Тэрыбкӧр»– все это делает Инту привлекательной для гостей, — подчеркнула Надежда Дорофеева.

По словам Председателя Госсовета, свои перспективы приполярный город связывает и с освоением Арктики.

— Государственный Совет со своей стороны ведет активную работу по включению Инты в Арктическую зону. Инициативу поддержали наши коллеги в Парламентской Ассоциации Северо-Запада. Сейчас формируется план развития Инты. Я уверена, что ваши предложения придадут новый импульс развитию города, – завершила спикер и пожелала интинцам уверенности в завтрашнем дне и реализации того, что задумано, а городу – преумножения своей истории новыми блестящими страницами.

Надежда Дорофеева также вручила благодарственные письма председателя Государственного Совета Республики Коми депутатам Совета ГО «Инта» за вклад в деятельность органа местного самоуправления.

Лина Перова