Осенний джаз на сцене театра

При поддержке гранта главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности впервые на сцене Государственного театра оперы и балета РК пройдет серия концертов известных российских джазовых коллективов. Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема выступит первым, еще два джазовых концерта ждут сыктывкарцев в ноябре и декабре.

Старейший в мире джазовый коллектив Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема вновь выступит на сцене театра оперы и балета Коми 23 октября, представив концертную программу в двух отделениях.

Специальный гость концерта – одна из самых ярких джазовых певиц российской эстрады, участница проектов «Голос» и «Один в один» Мари Карне (вокал). Обладательница потрясающего, редкого тембра голоса, удивительной энергетики, безупречного музыкального вкуса и огненного темперамента, несмотря на свой возраст, уже имеет «зрелый» музыкальный опыт. «Каждое выступление Мари – всегда настоящий праздник», – утверждает пресса. «Российская Элла Фицджеральд», – говорят о ней критики. «У меня очень насыщенная творческая жизнь – концерты, гастроли. Уже около десяти лет активно сотрудничаю с оркестром джазовой музыки имени Олега Лундстрема», – отмечает певица.

Оркестр джазовой музыки имени Лундстрема многие десятилетия сохраняет статус вершины джазового Олимпа. Это самый «долгоиграющий» биг-бенд в мире, что зафиксировано в российской Книге рекордов Гиннесса. В истории оркестра тысячи километров гастрольных дорог по СССР, России и зарубежью, более десяти тысяч концертов в СССР и современной России. Биг-бенду присуще глубокое проникновение в характер джазового мастерства, в его классические традиции и стремление внести свой вклад в этот жанр путем создания и исполнения оригинальных джазовых произведений и оранжировок.

Оркестр джазовой музыки Олега Лундстрема с 2005 года добавил к своему названию слово «имени». Потому что маэстро больше нет. Но стиль, идеи, воодушевление и даже одержимость джазом – остались. Осталась школа джазового мейнстрима, жив принцип высочайшего мастерства и профессиональной бескомпромиссности. Биг-бенд, который более полувека был олицетворением советского (российского) джаза, по-прежнему держит марку!

Оркестр Олега Лундстрема – прекрасная школа джазовых кадров. В составе оркестра – музыканты-виртуозы, мульти-инструменталисты, владеющие мастерством игры в разных направлениях и стилях. Сегодня в «звездный» состав оркестра входят такие мастера джаза, как саксофонист Иван Волков, барабанщик Владимир Журкин, трубачи Юрий Парфенов и Петр Востоков, тромбонист Максим Пеганов. Руководит оркестром один из талантливейших джазовых композиторов Борис Фрумкин.

Лина ПЕРОВА

Фото tkd-pskov.ru