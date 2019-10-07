Медики рекомендуют прививки от гриппа

Автор: Редактор 07.10.2019

Невзирая на то, что среди населения есть противники прививок, на сегодняшний день вакцинация является единственным действенным способом защиты от гриппа и его осложнений. Об этом 1 октября в ходе общегородской планерки в столичной мэрии заявила главный врач Сыктывкарской поликлиники №3 Наталья Сухорукова.

В текущем году в период эпидемии гриппа с 11 января по 25 апреля по Сыктывкару было лабораторно подтверждено 256 случаев гриппа. Из этого числа только двадцать человек были привиты, и все они переболели в легкой форме, без осложнений.

– Конечно, вакцинация не гарантирует стопроцентно, что вы не заболеете, но все же это будет легкая форма, – заверила Наталья Сухорукова.

Бесплатной иммунизации против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок подлежат: дети с шести месяцев, учащиеся 1-11 классов, работники образовательных и медицинских учреждений, торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, студенты вузов и техникумов, люди старше 60 лет, беременные, лица, подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, лица, занятые на предприятиях птицеводства, сотрудники зоопарков, имеющие контакт с птицей, и лица, осуществляющие разведение домашней птицы для ее реализации населению.

В столице Коми сформированы 62 прививочные бригады, открыто четыре прививочных кабинета. По субботам и воскресеньям с 10 до 14 часов прививку можно сделать в передвижном пункте вакцинации возле торгового центра «Макси».

Исполняющая обязанности градоначальника Сыктывкара Наталья Хозяинова призвала всех горожан пройти вакцинацию, а работодателям рекомендовала активизировать работу по иммунизации своих сотрудников прямо на рабочем месте, приглашая медиков на предприятие.

Галина ГАЕВА

Фото bezformata.com

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