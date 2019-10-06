Как «воспитать» благополучную семью

Как организовать межведомственное взаимодействие для качественной и системной психолого-педагогической работы с родителями? Эта тема была вынесена на обсуждение участников круглого стола, прошедшего 3 октября в рамках образовательного форума на площадке Общественной приемной главы.

В обсуждении вопроса принимали участие представители всех заинтересованных государственных структур и социально ориентированных некоммерческих организаций. Обозначая цель разговора, модератор круглого стола – ректор Коми республиканского института развития образования Галина Китайгородская отметила, что один из важнейших нацпроектов – поддержка семей, имеющих детей. Основная его цель – формирование осознанного родительства, потому что без этого условия невозможно воспитать гармонично развитую, социально активную личность. Для этого в рамках государственной политики должна быть сформирована система взаимодействия, направленная на родительское просвещение и семейное воспитание. Все предложения участников круглого стола по решению этого вопроса будут представлены в правительство региона для разработки.

По сути психолого-педагогическая помощь родителям уже давно для республики не инновация. Как заметил, замминистра образования Олег Холопов, в Коми создана и работает региональная модель поддержки семей. В эту систему входят дошкольные и общеобразовательные организации, здравоохранение, соцзащита, МВД, различные консультационные пункты, медико-педагогические комиссии. Просто 2019 год стал толчком к продолжению и совершенствованию этой работы.

– Наша самая главная задача на сегодня – доступность психолого-педагогической помощи родителям, независимо от места их проживания. Родители из любого населенного пункта, у которых есть потребность в помощи специалиста, должны иметь возможность получить ее на базе наших учреждений, – подчеркнул Олег Холопов.

Замминистра труда Александр Хохлов привел официальные данные, раскрывающие еще одну сторону обозначенной проблемы. Он отметил, что с точки зрения финансового обеспечения правительство республики делает сегодня очень много, и рассказал о последних утвержденных законом выплатах в поддержку семьи. Однако, по его мнению, финансовая помощь – вещь нужная, но не решающая такой проблемы, как социальная незрелость многих семей из категории малообеспеченных и неблагополучных.

– Малоимущие семьи сегодня составляют до 15 процентов от общего количества семей в республике. По оценке наших социальных служб помощи семье и детям, большинство родителей из этой категории не умеют построить жизнь своей семьи и нуждаются в постоянном социальном сопровождении. С учетом того, что в будущем году около двух тысяч семей получат социальную поддержку, перед нами стоит задача по межведомственному взаимодействию в работе с ними. Пока мы проводим эксперимент по финансовой поддержке этих семей только в Сосногорском и Корткеросском районах. Каждая такая семья будет ежемесячно в течение полугода получать 15 тысяч рублей для выхода из бедности. В этих районах мы ориентируемся в первую очередь на комиссии по делам несовершеннолетних. Но в дальнейшем нам придется организовывать межведомственные муниципальные комиссии, куда войдут представители органов образования, социальной защиты, здравоохранения, МВД, некоммерческие организации по сопровождению семей, – рассказал Александр Хохлов.

Он отметил также, что для такой работы требуются профессиональные психологи и консультанты, которых у нас в республике не так много, и их подготовка и привлечение должны стать одной из первостепенных задач.

– Мы, конечно, не можем отрицать, что демографическая ситуация во многом определяется тем, что молодежь уезжает из республики, но не надо сбрасывать со счетов и тот факт, что Коми в списке пятнадцати худших субъектов по количеству абортов. Это серьезнейшая проблема, и здесь без поддержки со стороны здравоохранения и образования не обойтись, – обозначил еще один вектор работы Александр Хохлов.

О том, какая поддержка оказывается сегодня родителям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья, рассказала директор сыктывкарского центра психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения Наталья Сборнова. По словам выступавшей, межведомственное взаимодействие у них уже выстроено, так как без него никак. Однако есть сложности с учреждениями здравоохранения в части выстраивания ранней помощи. Кроме того, по мнению Натальи Сборновой, необходимо расширить для родителей возможности оказания помощи на бюджетной основе. Так как сегодня одно занятие с логопедом, к примеру, стоит от 500 до 800 рублей.

Большой ряд предложений от Союза женщин РК и Национальной родительской ассоциации внесла председатель Коми регионального отделения национальной родительской ассоциации Людмила Афанасьева. Особое внимание она обратила на необходимость педагогического образования родителей:

– Новые технологии недостаточно знакомы родителям. Это вызывает напряженность в отношениях семьи и школы. Надо признать право родителей быть полноправными партнерами в воспитании детей, а для этого им нужны психолого-педагогические знания.

Людмила Афанасьева отметила, что с этой целью необходимо обеспечить научное и программно-методическое сопровождение семьи. В каждом муниципалитете, начиная с группы детсада и школьного класса и заканчивая местной властью, должна быть выстроена система взаимодействия, в которую войдут и родительские комитеты, и попечительские советы, и разные клубы родительского просвещения.

– Мы должны воспитывать родителей-экспертов по поводу принимаемых законов, касающихся интересов семьи. Разработать и принять программу с подпрограммами помощи разным категориям семей. Организовать не просто взаимодействие, а управление этим взаимодействием на уровне правительства. А в старших классах просто необходимо ввести курс на тему «Нравственные основы семейной жизни и культура семьи». В более сорока регионах это уже введено. А чего мы ждем? Воспитывать ответственных родителей надо уже с детства, – уверена Людмила Афанасьева.

Еще одно предложение Союза женщин и родительской ассоциации – разработать и утвердить систему показателей семейного благополучия. Так как неблагополучные семьи в республике все на учете, а вот примеров успешных семей практически никто не знает. Хотя таковых тоже немало.

Подводя итог разговору, Галина Китайгородская подчеркнула, что необходимо организовать в городе межведомственную рабочую группу с определением координатора по организации психолого-педагогической работы с родителями в различных консультационных центрах.

Галина ГАЕВА