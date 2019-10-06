В СГУ открыли пять мастерских по стандартам WorldSkills

В последний день сентября на базе СГУ имени Питирима Сорокина в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» торжественно открылись пять мастерских по стандартам WorldSkills. Проект реализован при личной поддержке главы Республики Коми Сергея Гапликова.

Как было сказано во время церемонии открытия, в конкурсном отборе Министерства просвещения РФ участвовали 715 заявителей со всей страны. Наш университет стал одним из четырех вузов-победителей. Всего финансирование на переоснащение материально-технической базы получат 144 образовательные организации со всей страны.

Мастерские, оснащенные по последним стандартам, открылись по следующим направлениям: «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Машинное обучение и большие данные», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Веб-дизайн и разработка». Этот выбор специализаций был определен в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Коми до 2020 года. Новые мастерские должны обеспечить высокий уровень и качество подготовки и переподготовки кадров в области IT-технологий. Прогноз потребности отраслей экономики региона в квалифицированных кадрах на период 2019-2025 годов показывает, что в ближайшие годы на специалистов этой сферы сохранится высокий спрос.

Мастерские по компетенциям WorldSkills – это не просто новые учебные аудитории для университета. Это новые структурные подразделения со своим штатным расписанием и регламентирующими их деятельность нормативными актами; это повышение квалификации по программам Академии WorldSkills Russia работников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских, а также их сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена; это обеспечение практической подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Russia. По мнению руководства университета, все это позволит еще сильнее закрепить статус СГУ имени Питирима Сорокина как опорного вуза.

Реализация проекта поможет расширить сотрудничество университета с предприятиями региона и потенциальными работодателями: на базе мастерских будет организована практика обучающихся, проводиться независимая оценка квалификации. Открытие мастерских укрепит взаимодействие, в том числе сетевое, с образовательными организациями разных уровней.

Министр образования республики Наталья Якимова выразила свою благодарность опорному университету за то, что СГУ не раздумывая поддержал инициативу конкурсного отбора, качественно подготовился и выиграл. Как она отметила в своем выступлении, выбранные компетенции даже не требуют обоснования, поскольку цифровое образование и цифровая экономика востребованы в современном мире. Открытие мастерских поддержало правительство Республики Коми, проект получил региональное финансирование. На их открытие потрачено 35,4 миллиона рублей.

– О Коми все чаще говорят «динамично развивающаяся республика». И это не просто слова, – сказала депутат Госдумы РФ Ольга Савастьянова. – С конца августа у нас открываются новые центры «Точки роста», новые учебные заведения и появляются новые проекты. Когда есть люди, которые живут своим делом и желают больше, чем есть на сегодняшний день, то очень многое получается. Поэтому хотелось бы пожелать, чтобы таких проектов у нас было еще больше.

Как отметила и.о. ректора СГУ имени Питирима Сорокина Ольга Сотникова, важность открытия мастерских еще и в том, что они предназначены не только для студентов СГУ, но и для студентов всей республики. Она выразила благодарность правительству республики, сотрудникам вуза, которые не жалели времени и сил для участия в проекте, и партнерам, которые «согласились подписать обязательства со всеми вытекающими отсюда финансовыми последствиями».

Генеральный директор компании «Ростком-Центр», партнера открытия мастерских, Станислав Окунев подчеркнул, что сегодня на рынке сложилась такая ситуация, когда от уровня информационных технологий в компании зависит напрямую ее эффективность. Крупные торговые компании уже активно используют автоматизации во всех своих процессах. «Ростком-Центр» как интегратор образовательных решений видит свою задачу не только в том, чтобы оснастить учебные заведения каким-то современным оборудованием, но еще и решить задачу применения этого оборудования в образовательном процессе.

– В 2018 году совместно со Smart Technology на базе Сыктывкарского университета мы открыли лабораторию по обучению работе с интерактивным оборудованием SMART. На очереди у нас еще одна совместная лаборатория с компанией Lego Education. Работодатели заинтересованы в том, чтобы выпускники сразу были готовы решать реальные задачи и тем самым повышали не только эффективность отдельно взятых компаний, но и уровень экономики страны, – сказал Станислав Окунев.

Галина ГАЕВА

Фото syktsu.ru