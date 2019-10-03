По итогам личного приема главы Коми

Автор: Редактор 03.10.2019

По поручению главы Коми, который Сергей Гапликов дал по итогам личного приема, в Сосногорске благоустроили дворовую территорию. Ранее с этим вопросом к руководителю региона обратился житель города, попросивший содействия в благоустройстве дворовой территории по адресу улица Ленина, 42.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, работы были выполнены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Дворовую территорию заасфальтировали, а также установили ограждения палисадников.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил главам регионов уделять особое внимание работе с обращениями и жалобами граждан. Информация о принятых мерах ежемесячно поступает в администрацию президента Российской Федерации.

Сергей Гапликов проводит личный прием граждан раз в месяц. Решение вопросов, с которыми жители обращаются на прием к главе региона, держатся на контроле администрации главы Республики Коми.

Всего в 2019 году в проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют 46 городских округов, городских и сельских поселений республики. Из них 24 муниципалитета к настоящему моменту полностью завершили работы, запланированные в рамках нацпроекта на этот год.

За счет федеральных средств запланировано благоустройство 139 территорий – 66 дворовых и 73 общественных. По информации, предоставленной руководителями муниципальных образований, всего по республике после завершения работ введены в эксплуатацию 49 дворовых и 55 общественных территорий. Остальные объекты находятся на завершающих стадиях. В целом в республике работы по благоустройству в этом году выполнены на 94 процента.

В Сосногорском районе в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» участвуют три городских поселения: Сосногорск, Войвож и Нижний Одес, благоустраиваются шесть дворовых и три общественные территории на общую сумму 12 миллионов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru

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