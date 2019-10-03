Образовательный форум собрал педагогов со всей республики

В Сыктывкаре начал работу республиканский форум «Образование. Государство. Общество». Он собрал свыше тысячи педагогов, депутатов, экспертов из всех городов и районов Коми. В течение пяти дней они обсудят роль образования в становлении общества и развитии государства.

От имени главы Коми Сергея Гапликова участников приветствовал первый зампред регионального правительства Михаил Порядин.

– Форум – это отчетная и диалоговая площадка обсуждения итогов выполнения задач, поставленных президентом и правительством Российской Федерации в сфере образования. Только в тесном сотрудничестве педагогов, общественников и представителей власти можно развивать образование и решать задачи, поставленные перед нами. Символично, что события образовательного форума разворачиваются сразу после профессионального праздника – Дня воспитателя и всех работников дошкольного образования и накануне Дня учителя. Я поздравляю все педагогическое сообщество с праздниками, от всей души желаю успехов в вашей работе, а участникам форума – интересных дискуссий и амбициозных проектов, – сказал Михаил Порядин.

Как сообщает правительственный портал Коми, в рамках форума будет организовано около 50 площадок. Все они посвящены региональным проектам национального проекта «Образование» и объединены девизом «Доступное образование для всех – залог успешного будущего республики».

Мероприятия форума пройдут в 23 точках Сыктывкара и Ухты. Принимать участников самого масштабного отраслевого события 2019 года будут образовательные организации дополнительного, среднего и высшего образования, партнеры форума.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru