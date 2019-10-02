Анголец не спас «Генерацию»

Очередные домашние матчи в чемпионате суперлиги 27-28 сентября провела сыктывкарская мини-футбольная команда «Новая генерация». Футболисты из Коми проиграли норильскому «Норникелю» в первой встрече, а во второй упустили победу, ведя со счетом 2:0.

Игры были примечательны сразу двумя дебютами. С одной стороны, впервые в официальных матчах суперлиги в форме «Генерации» вышел ангольский легионер Эгаш, с другой – за «Норникель» против бывшего клуба впервые играл защитник Дмитрий Леготин. По иронии судьбы именно воспитанник «Генерации» Дмитрий Леготин открыл счет в первой игре. До конца тайма хозяевам площадки удалось сравнять счет. Но во втором игровом отрезке игрок «Норникеля» Руслан Кудзиев вновь вывел гостей вперед, и победный счет 2:1 так и остался гореть на табло. Во второй встрече Дмитрию Леготину отличиться не удалось, а после первого тайма его клуб «горел», уступая 0:2. Однако во втором тайме гости счет сравняли и сумели «додержать» ничью до конца игры.

Трибуны не встретили недовольным гулом Дмитрия Леготина, но во время матчей между бывшими одноклубниками то и дело возникали стычки. В интервью пресс-службе «Генерации» на вопрос о том, за какой клуб в этих встречах болел отец Дмитрия – прославленный лыжник Владимир Леготин, который не пропускает ни одной домашней игры «Генерации», – футболист смущенно ответил: «Надеюсь, болел за меня».

Голами дебютанту Эгашу отметиться не удалось, но, по мнению многих болельщиков, он смотрелся отлично, был чуть ли ни одним из лучших в составе «Генерации».

– Один в поле не воин, – сказал выходивший с матча болельщик по поводу игры Эгаша корреспонденту «Республики».

Следующие встречи «Генерация» также проведет на домашней арене. Матчи с клубом «Газпром-ЮГРА» из Югорска пройдут 4-5 октября.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы ФК «Новая генерация»