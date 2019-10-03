Бюджет развития

На заседании правительства Коми рассмотрен проект республиканского бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов. И нынешние расходные перспективы куда лучше тех, что озвучивались ровно год назад, – на 16 миллиардов с лишним. Как уже сообщала «Республика», по предложению главы Коми из региональной казны будут ежегодно выделяться 1,3 миллиарда рублей дополнительно на поддержку семей с детьми, но, как стало известно на этом заседании, добавочные средства – и немалые – будут направлены также в дорожную отрасль, на развитие системы здравоохранения и еще по ряду направлений.

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До 1 ноября проект главного финансового документа региона должен быть внесен на рассмотрение депутатов Госсовета Коми, которые обсудят его подробно по отдельным госпрограммам и в целом в ходе бюджетных слушаний, которые традиционно проходят в конце осени.

– При подготовке республиканского бюджета была проведена большая системная работа. И в целом он получился социально ориентированным. Мною было дано поручение изыскать средства на решение самых важных, актуальных для республики задач, напрямую влияющих на качество жизни людей. Эта же задача положена в основу реализации национальных проектов, инициированных президентом России, – пояснил перед началом рассмотрения проекта Сергей Гапликов.

О том, как будет наполняться и расходоваться республиканская казна в ближайшие три года, рассказала заместитель председателя правительства Коми – министр финансов Галина Рубцова. По ее словам, бюджет формировался долго и непросто. В 2017-2018 годах регион строил свою бюджетную политику так, чтобы в первую очередь снизить госдолг, это дало неплохие результаты, и позиции Коми в рейтинге регионов от российского агентства АКРА выросли.

Тем не менее в ближайшие три года, по предварительным планам, бюджет будет оставаться дефицитным: в 2020-м расходы по проекту превысят доходы на 6,3 миллиарда рублей, в 2021-м – на 2,9 миллиарда, в 2022-м – на 3,3 миллиарда. А объем госдолга по отношению к налоговым и неналоговым доходам будет колебаться в пределах 41-47 процентов, притом что при превышении планки в 50 процентов республика будет обязана согласовывать все свои документы с Минфином РФ, а это процесс малоприятный. Пока же мы в категории субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости.

Но заранее паниковать по поводу дефицита не стоит, хотя бы потому, что в 2017-2018-м бюджет Коми, несмотря на предварительные минусовые прогнозы, в итоге выходил профицитным. Таковым он получается и в этом году. Как пояснила Галина Рубцова, параметры по доходам на 2020-2022 годы еще будут корректироваться и в основном в сторону увеличения, связано это с ожидаемыми безвозмездными поступлениями из федеральной казны. До внесения проекта федерального бюджета в Госдуму нельзя точно рассчитать, сколько в итоге будет отдано из общей казны тому или иному региону. Но сейчас уже можно сделать вывод, что у Коми будет рост денежных поступлений по некоторым направлениям.

Плюс 16 миллиардов

Но самое главное, что при сложившемся уровне доходов и нынешнем объеме госдолга республика уже может не затягивать пояс так туго, а увеличить расходы на повышение качества жизни населения. В целом расходы бюджета, около 70 процентов которого идет на социальную сферу, в следующем году должны составить 89,7 миллиарда рублей, предварительные цифры на 2021-й – 88,7 миллиарда рублей. Если вернуться ровно на год назад и посмотреть, какие расходы минфин Коми считал возможными для казны в 2020 и 2021 годах, то мы увидим 73,1 и 73,6 миллиарда рублей. То есть республика может позволить себе тратить примерно на 16 миллиардов рублей больше ежегодно!

Доходы республиканского бюджета (где те самые федеральные поступления учтены без ожидаемых сейчас корректировок в сторону увеличения) в 2020 году, по прогнозам, составят 83,4 миллиарда рублей. Год назад прогноз на 2020-й показывал 73,5 миллиарда в доходной части.

Ожидаемый объем доходов бюджета строится на основании расчетов министерства экономики Коми, дающего прогноз развития региона, и данных налоговой службы.

– Как и в прежние годы, до 90 процентов наших доходов приходится на три основных налога: на прибыль организаций, на доходы физических лиц и налог на имущество организаций, – рассказала министр финансов. – Налог на прибыль организаций спрогнозирован исходя из консервативного варианта расчета, мы учли значительную сумму переплаты, которая сложилась на 1 сентября 2019 года. Свыше 40 процентов поступлений по налогу на прибыль приходится на нефтяную отрасль. И здесь, согласно прогнозу РФ, будет снижение стоимости барреля нефти, если в текущем году это 62 доллара, то на следующий год прогнозируется только 57 долларов. Также прогнозируется более стабильный курс рубля. С учетом этого налог на прибыль в 2020 году ожидается практически на уровне 2019-го. А на 2021-2022 годы с небольшим приростом. По налогу на доходы физических лиц прирост в следующем году по сравнению с текущим составит 3,3 процента, что соответствует росту фонда начисленной заработной платы. По налогу на имущество организаций надо отметить, что мы впервые с 2012 года в текущем году имеем отрицательную динамику, это связано с тем, что с 1 января 2019 года был отменен налог на движимое имущество. И в предстоящий трехлетний период сам налог сохранится примерно в объеме 2019 года.

На дороги и социалку

Поскольку у реального бюджета по сравнению с прогнозируемым (а за основу берутся не самые оптимистичные варианты развития событий) подросла доходная часть, дополнительные средства было решено потратить в первую очередь на социальную сферу: поддержку населения, строительство и ремонт различных объектов, а также на дорожную отрасль и помощь муниципалитетам.

– Основным инструментом реализации национальных целей развития, поставленных президентом РФ, являются национальные проекты. В 2020 году объем средств на реализацию региональных проектов предусмотрен в объеме 7,8 миллиарда, что на 1,5 миллиарда рублей больше, чем в текущем году. Но хочу отметить, что национальные проекты являются ключевым, но не единственным инструментом. Государственные программы также направлены на достижение национальных целей развития, – пояснила Галина Рубцова. – Если мы, например, возьмем отрасль здравоохранения, то региональный проект составляет лишь 1,4 миллиарда, а объем госпрограммы на 2020 год – 17 миллиардов. Если возьмем образование, то региональный проект всего лишь 900 миллионов рублей, а госпрограмма на 2020 год – свыше 23 миллиардов, и по большому счету весь объем госпрограммы направлен на повышение качества образования, это тоже основная цель, которая перед нами стоит.

Также министр сообщила, что будет проведена индексация расходов на оказание мер социальной поддержки в пределах параметров инфляции: с 1 января 2020 года на 4,8 процента, в последующие годы на 4 процента. 1 января проиндексируют и зарплату бюджетников, тоже на 4,8 процента. У госслужащих – на 3,8 процента. Кроме того, с нового года будет повышен МРОТ – до 12 130 рублей плюс районный коэффициент и северная надбавка.

Более 800 миллионов в расходной части – резерв на повышение оплаты труда так называемых «указных» категорий – работников культуры, педагогов, врачей, среднего и младшего персонала.

1,3 миллиарда в росте расходов бюджета обеспечили дополнительные меры поддержки семей с детьми. 2,7 миллиарда рублей – дополнительные средства, которые пойдут на увеличение Дорожного фонда (сверх тех денег, что сейчас зачисляются в этот фонд). В итоге Дорожный фонд на 2020 год с учетом прибавки вырастает почти вдвое – до 6,2 миллиарда рублей. Благодаря этому можно будет привести в порядок большее количество республиканских трасс и увеличить помощь муниципалитетам на местные дороги и улицы.

– И это, конечно, накладывает определенную ответственность на руководителей органов местного самоуправления по освоению данных средств. Здесь необходима очень слаженная работа министерства строительства совместно с органами местного самоуправления, – предупредила министр.

Бюджетные инвестиции на строительство, реконструкцию и ремонт социальных объектов в следующем году составят 6,8 миллиарда рублей, в 2021-м – 6,2 миллиарда, в 2022-м – 3 миллиарда. Самая большая сумма в рамках трехлетней инвестиционной программы достанется системе здравоохранения – 2,9 миллиарда на 11 объектов. В первую очередь это продолжение строительства Республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре, реконструкция радиологического отделения республиканского онкодиспансера, также в столице Коми. Будет строиться лечебный корпус в Усть-Цильме и шесть ФАПов в разных районах Коми.

В сфере образования предусмотрено 1,1 миллиарда рублей на завершение строительства школ в селе Помоздино Усть-Куломского района, в поселке Приуральский Троицко-Печорского района, в селе Дутово под Вуктылом и в сыктывкарском поселке Краснозатонский, детских садов в Выльгорте и Эжве.

В сфере культуры 1,8 миллиарда рублей пойдет на реконструкцию театра оперы и балета, в области физкультуры и спорта – 1,9 миллиарда на пять объектов, в том числе реконструкцию республиканского стадиона и республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной, на строительство ФОКа в Троицко-Печорском районе.

– Также давно мы не предусматривали средства именно на строительство в сфере социальной защиты населения, а теперь выделяем – на строительство двух домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Сысольском районе и Сыктывкаре, – рассказала Галина Рубцова.

Будут продолжены выплаты по дорожной концессии, благодаря которой реконструировали участки на автодороге Сыктывкар – Нарьян-Мар (Малая Пера – Ираель – Каджером), на это уйдет 1,3 миллиарда рублей. Но, кроме того, с 2021 года в Коми ожидается строительство еще одного объекта в формате государственно-частного партнерства – центр по предоставлению услуг соцзащиты в Ижемском районе.

Республика будет приобретать имущество для своих нужд, в 2020-м будет приобретено здание для Бюро судебно-медицинской экспертизы, а также в целях снижения кадрового дефицита медработников купят 19 квартир для них.

2,2 миллиарда рублей на три года запланированы на ремонты в учреждениях социальной сферы, устранение нарушений требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Помощь муниципалам

Существенно увеличивается общий объем межбюджетных трансфертов для местных бюджетов: на 2020 год запланировано более 28,2 миллиарда, на 4,5 миллиарда больше, чем определено законом о бюджете на 2019 год. Галина Рубцова пояснила, что республиканский бюджет в том числе фактически берет на себя миллиард рублей муниципальных расходов на коммуналку. 470 миллионов будут переданы в города и районы на формирование комфортной среды. Но межбюджетные отношения будут осуществляться с учетом новых подходов. В частности, с каждым муниципальным образованием начиная с 2020 года будет заключаться соглашение о социально-экономическом развитии. Контроля станет куда больше.

Местные власти будут продолжать получать гранты за увеличение доходной части своих бюджетов, возобновится грантовая поддержка по итогам оценки эффективности их работы. Появится и новый вид поддержки – гранты на стимулирование преобразования муниципальных районов в муниципальные округа. Каждое поселение благодаря этому сможет получить на свои нужды дополнительно до 50 процентов от доходной базы, но не более 10 миллионов рублей.

– Мы существенно увеличили расходы республиканского бюджета. Достижение определенных результатов во многом зависит от рационального, эффективного использования бюджетных средств. И только четкая организация как в министерствах, так и в органах местного самоуправления по разработке проектно-сметной документации, по проведению конкурсных процедур позволит обеспечить своевременное освоение бюджетных средств. И об освоении бюджетных средств в 2020 году нужно думать уже сегодня, – подытожила Галина Рубцова.

Найти порядочных подрядчиков

Глава Коми Сергей Гапликов попросил министра финансов оценить, как наши министерства проводят заявочную кампанию на получение средств из федерального бюджета. Галина Рубцова ответила, что, судя по всему, нас ждут существенные объемы поступлений из федерального бюджета, но надо помнить, что за этими объемами стоят и серьезные обязательства. Нужно не только получить, но и вовремя освоить и достичь определенных целевых показателей, установленных федеральным центром.

– Здесь вопросы, конечно, не только к отраслевым министрам, но еще и к нашим строителям, которые в большей степени иногда занимаются растягиванием баяна. Есть ряд долгоиграющих объектов, и население правильно задает вопросы, когда же мы получим результаты. Понятно, что есть много объяснений: и подрядчик плохой, то не сделал, сюда не посмотрел. Но орган власти на то и орган власти, чтобы контролировать, заставлять работать, – высказался глава, явно адресуясь к министру строительства и дорожного хозяйства Андрею Крикуненко. – Понятно, что за все я отвечаю в республике, но есть министерство, которое несет персональную ответственность за организацию этой работы. На сегодня объемы инвестиционных средств, которые мы вкладываем в социальную сферу, как правило, идут не только на реконструкцию, в большей степени это стройки. И мы сегодня видим, как тяжело по некоторым объектам пробуксовывает решение этих вопросов. Я понимаю, у нас непростой регион, у нас удаленные территории, есть проблемы с доставкой материалов, но вы, коллеги, уже должны подобрать необходимое количество нормальных подрядчиков, которые могут рассчитывать на будущие государственные заказы.

Глава Коми напомнил, что есть объекты, сроки по которым сдвинуть нельзя, например, это касается реконструкции республиканского стадиона к грядущему чемпионату мира по хоккею с мячом. Так что нужно собраться, сделать рывок, набрать наконец состав добросовестных подрядных организаций.

– И муниципалитетов это тоже касается. У нас есть примеры, когда глава муниципалитета заинтересован и решает все вопросы. А чем больше вы заинтересованы в реализации проекта, тем большие инвестиции будете получать. Поэтому – вовремя проектная документация, вовремя согласование, вовремя другие этапы, – подчеркнул Сергей Гапликов.

По результатам заседания руководитель региона дал ряд поручений зампредам правительства, отраслевым министерствам. В частности, нужно провести анализ объектов, включенных в проект адресной инвестиционной программы на 2020-2022 годы, нужно исключить те объекты, по которым отсутствует проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы. Приостановить до 2022 года строительство незавершенных объектов с установленным сроком завершения строительства 2019 год. Также нужно организовать мониторинг возможности привлечения средств федерального бюджета с анализом перспектив участия Коми, комфортности условий участия, эффективности использования бюджетных средств. Представить предложения по синхронизации строительства шести ФАПов с мероприятиями по обеспечению их кадрами и оборудованием.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru

Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин: – Мы считаем, что впервые за много лет бюджет верстается как бюджет развития. Поэтому мы можем выделить средства в том числе и на медицинское оборудование – порядка 200 миллионов рублей по распоряжению главы на это пойдет. В первую очередь это оборудование, которое мы меняем в сосудистых отделениях, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, самое дорогостоящее оборудование – рентгеновское. А также оборудование для детских поликлиник, в том числе офтальмологическое. По поводу строек, сможем ли мы в срок реализовать проекты, то, думаю, риски всегда есть, но мы стараемся их минимизировать вместе с министерством строительства. В первую очередь в зоне внимания, конечно, наши крупные долгожданные объекты – инфекционная больница, радиологический корпус, который мы уже в мае следующего года сдаем. Беспокоят шесть ФАПов, которые будут финансироваться в том числе из федерального бюджета. Потому что нужно пройти с нуля – выделение земли, полностью проектирование. Учитывая, что в списке есть ФАПы для труднодоступных территорий, прикладываем сейчас все усилия, чтобы риски минимизировать. Глава Коми дал нам поручение по улучшению кадровой ситуации в первичном звене, 20 августа прошло заседание правительства РФ, где это также было озвучено. И сейчас мы закупаем 21 квартиру для медицинских работников, две квартиры в Удорском районе уже в этом году, и 19 квартир в следующем – семь в Сыктывкаре, семь в Ухте, пять в Печоре. Эти квартиры – именно для врачей первичного звена, то есть для поликлиник и врачебных амбулаторий.