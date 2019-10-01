Евреи отметили 5780 лет со дня сотворения мира

На минувшей неделе евреи во всем мире отмечали праздник Рош-а-Шана – Новый год (в переводе с иврита означает «голова года»). Дата этого праздника ежегодно меняется, но всегда выпадает на осень. В этом году он отмечается от заката солнца 29 сентября до позднего вечера 1 октября. Согласно еврейским верованиям, Рош-а-Шана – символ сотворение мира, а если конкретнее, шестого дня, когда был создан первый человек. По еврейскому календарю в этом году миру исполнилось 5780 лет.

29 сентября в Сыктывкаре праздничный вечер прошел в зале республиканского Дома дружбы народов. Здесь за накрытыми столиками собрались активисты еврейской национально-культурной автономии. На столах были блюда-символы, главными из них считаются яблоки и мед. По традиции нужно, обмакнув в мед, съесть кусочек яблока. Это сделает весь предстоящий год сладким и счастливым. Также на столах должна быть нарезанная кружочками морковь (по форме и цвету она напоминает золотые монетки), сладкая булочка халу с изюмом, овощи и фрукты – в знак надежды на обильный урожай, и символ плодородия – рыба (в этом году – головы щуки). Еще одним символом праздника считаются зерна граната. Пробуя их, нужно произнести пожелание, чтобы заслуг и добрых дел было так же много, как зернышек в гранате. Для детей накрыли отдельный стол, и они получили новогодние подарки.

О наступлении нового года громко извещают звуком шофара – музыкального инструмента, сделанного из рога барана или козла. В этом году в Сыктывкаре в шофар трубить было некому. От имени министра национальной политики Республики Коми Галины Габушевой собравшихся на праздничный вечер поздравил заместитель министра Вячеслав Попов.

Затем гостям праздника представили спектакль «Еврейский детектив». Минувшим летом его подготовили юные артисты из театральной студии, действующей на базе еврейской воскресной школы «Гефен» («Виноградная лоза»), которая уже десять лет существует на базе культурного центра «Енка» (Еврейская национально-культурная автономия). С артистами работал приехавший из Москвы режиссер и автор сценариев детских театральных постановок Александр Степанюк. В этом году он написал пьесу и поставил спектакль по мотивам пяти древних еврейских притч, историй о мудрости еврейских судей.

Завершился праздничный вечер выступлением сыктывкарского певца Евгения Гаврилова, и этнодискотекой, на которой звучали традиционные и современные еврейские мелодии.

Артур АРТЕЕВ

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