Золотое сердце Коми

Масштабный региональный проект «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в Сыктывкаре», посвященный грядущему столетию Коми, стартовал в столице региона. В течение двух лет города и районы представят в Сыктывкаре все то, чем они по праву гордятся, свои лучшие культурные проекты и события. Право открыть Дни культуры выпало Инте, которую называют золотым сердцем Коми.

Открытие Дней культуры Инты состоялось 27 сентября в Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школе, на сцене которой выступили учащиеся Детской школы искусств Инты. В этот день в зале столичного Центра народного творчества и повышения квалификации прошла презентация книги «Инта. Город, созданный по чертежам души».

28 сентября Инта представила сразу две концертные программы. Одна из них – от клуба самодеятельной песни «Суббота» – собрала зрителей в камерном зале СГУ имени Питирима Сорокина. Вечером в республиканской филармонии прошла концертная программа «Мой город Инта!». В фойе филармонии была представлена выставка работ художников приполярного города Марины Линник, Виктории Сулимовой и Александра Крымова. Здесь же разместились мобильные выставки-стенды: «Инта в кинематографе» и «Улицы Инты». В фойе зрителей встречал инструментальный коллектив приполярного города. В филармонии установили двухметровый светящийся макет главного архитектурного символа Инты – водонапорной башни. Сейчас в городской башне располагается музей истории политических репрессий.

Официальную часть концерта открыл зампред правительства Республики Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Константин Лазарев.

– Инта – город с непростой историей, – напомнил он. – Но сегодня она живет и развивается. 23 сентября на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным состоялось совещание по развитию моногородов, в том числе Инты. Запланирован ряд новшеств, и я вас уверяю, работа в этом направлении уже ведется. Правительство решает поставленные задачи. Пожелаем городу восстановить его шахтерскую славу!

Руководитель интинской администрации Лариса Титовец напомнила, что для интинцев мероприятие проходит как под эгидой наступающего столетия республики, так и 65-летия города.

– Полторы сотни человек прибыло в столицу республики, – сказала мэр приполярного города. – Мы хотим показать столичному зрителю, как мы живем, творим, развиваемся. У нашего города большое будущее. И скоро Инта зазвучит по-новому!

Также поздравить интинцев пришли сенатор от Коми Валерий Марков, исполняющий обязанности министра культуры, туризма и архивного дела Коми Константин Баранов, вице-спикер регионального парламента Валентина Жиделева, председатель совета Сыктывкара Анна Дю и другие почетные гости.

Программа двухчасового гала-концерта состояла из пяти тематических блоков, пролога и эпилога. На сцене филармонии выступила молодежь – ученики интинской гимназии №2, вокалистка Алсу Галимулина, образцовый танцевальный коллектив «REL@X». Более опытные артисты – хореографический коллектив «Енэж би», ансамбли бального танца «Вдохновение» и «Вертикаль», народный вокальный ансамбль «Приполярье», фольклорный коллектив села Петрунь «Петруньса югöрьяс» и ансамбль народной песни «Сударушка». Артисты народного театра «Поиск» рассказали зрителям о военных годах и доблестных оленно-транспортных батальонах, подвиги которых помнят в Инте и гордятся ими. Прошли сольные выступления Екатерины Полуяхтовой, Андрея Федорко, Михаила Якорнова, Андрея Семенова и Раисы Чупровой, которая представила художественный свист. Поддержать земляков пришла заслуженная артистка России, народная артистка Республики Коми Ольга Сосновская, которая выросла в Инте.

В финале программы Лариса Титовец передала эстафету следующему участнику проекта «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в Сыктывкаре». В середине февраля 2020 года в Сыктывкаре пройдут Дни культуры Прилузского района. Приняла эстафету руководитель администрации самого южного муниципалитета республики Елена Нестерюк. Сыктывкарцев порадуют прилузская кухня, мастер-классы с раскрытием старинных кулинарных рецептов и промысловых секретов. Объячевский театр готовит спектакль, а сельский ансамбль бального танца – концерт.

В самой Инте праздничные мероприятия, посвященные 65-летию города, еще продолжаются. 4 октября здесь пройдут торжества и прогремит праздничный салют в честь города.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора