Проблему переправы решили оперативно

Из-за обмеления русла реки в районе заречных сыктывкарских поселков на минувшей неделе возникли проблемы с переправой. Свое недовольство люди высказывали в социальной сети «ВКонтакте».

18 сентября жительница поселка Лариса Гуляева выложила текст, собравший множество негативных комментариев в адрес городских властей:

«В этом году была большая вода, и дважды приезжал земснаряд, для того чтобы проблем с перевозом людей не было. С сегодняшнего утра опять проблемы, людей в дождь возят на пароме, так как катер не может причалить из-за мелкой воды у берега. Опять произошло отмывание денег, и создались трудности для жителей перебраться на другой берег и не опоздать на работу, на учебу, в больницу».

Как сообщили «Республике» в администрации столицы региона, проблема, поднятая жителями поселка, решена оперативно и в тот же день. Вызвана она была снижением уровня воды в реке и намывом песка в районе стандартного расположения пристани речных судов.

На переправе в Алешино изменилось место причала. Как пояснили в МКП «Жилкомсервис», в связи со сложившейся обстановкой было принято решение о переносе причала всех судов на 500 метров выше по течению с укладкой в этом месте дорожных плит. Грузопассажирские паромы «Дорожник-19» и «Парма» будут ходить к новой пристани с 12.00, пассажирский теплоход «Усть-Сысольск» – с 14.00. Также проработан вопрос о переносе в новое место конечной остановки пассажирских автобусов, чтобы людям было легче добираться к новому месту пристани.

Галина ГАЕВА