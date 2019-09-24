Масло от фантома

Как фальсификаты попадают в садики, школы и больницы

Сотрудникам бюджетных учреждений рекомендовали внимательнее проверять документы у поставщиков продуктов. К сожалению, количество фальсифицированной пищевой продукции, которую обнаруживают в больницах, детских садах, школах и интернатах, а также число предприятий-фантомов, поставляющих такие товары, не снижается. Об этом шла речь на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике Коми.

Вопрос о мерах по пресечению оборота фальсифицированной продукции, продуктов, произведенных предприятиями-фантомами – теми, что по указанному в документах адресу не найдешь, неизвестно из каких подвалов выходит их товар и из чего он сделан, – стал самым бурно обсуждаемым на этой встрече. Так как в данном случае речь идет о здоровье, нормальном питании самых уязвимых категорий населения – детей, пациентов учреждений здравоохранения, постояльцев интернатов. Также рассматривались вопросы соблюдения авторского права, противодействия незаконным рубкам леса.

Как рассказал временно исполняющий обязанности руководителя регионального управления Роспотребнадзора Владимир Курбанов, за первые шесть месяцев года ведомство проверило 334 объекта – предприятия, которые производят пищевую продукцию или ее реализуют. В результате выявлено восемь фактов несоответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза по физико-химическим показателям, а также выявлено и подтверждено четыре факта реализации продукции с признаками фальсификации по жирнокислотному составу. Речь идет о том, что якобы в молочной продукции используются немолочные виды сырья, что и показали лабораторные исследования. Например, в детском саду №10 Усинска нашлось не соответствующее требованиям сливочное масло «Крестьянское» из Краснодарского края, а в детском саду села Мутный Материк Усинского района – сгущенное молоко из Смоленска.

В воркутинской санаторной школе-интернате №1 обнаружился продукт с ласковым названием «Купавушка», выдававший себя за сливочное масло, а в реальности являвшийся спредом. За последние годы «Купавушка» уже попадалась проверяющим в других регионах. Например, еще в 2014 году Роспотребнадзор обнаружил «сливочную» самозванку в Нижегородской области. Да и в народных отзывах, опубликованных в интернете, указывали: на натуральное сливочное это масло не похоже, хотя бы потому, что в морозильнике не замерзает вовсе. Правда, при попытке журналиста «Республики» в порядке эксперимента заказать «Купавушку» на сайте ее производителя обнаружилось, что сливочным маслом ее уже не называют, официально это «продукт сладко-сливочный с маслом комбинированный». В сети даже нашлась информация о том, что весной этого года произошел ребрендинг упаковки, как бы для того, чтобы освежить дизайн, причем в заметке речь идет о сливочном масле, но на проекте новой упаковки мелкими буквами все же подписано «растительно-сливочное», а в нынешней версии уже и слово «масло» с обертки исчезло, сменившись «продуктом». А учитывая тот факт, что и в магазинах сейчас продукты с заменителями молочного жира на полках лежат отдельно, теперь этот спред за натуральное масло уже вряд ли кто-то примет. Но, видимо, в данном случае порядок все же наведен, поскольку и предприятие-производитель довольно крупное, и работает не первый год, и адрес производства известен. Другое дело, если фальсифицированный продукт от фантома.

По словам Владимира Курбанова, в июле в летнем оздоровительном учреждении на базе школы в Троицко-Печорске была выявлена закупка сливочного масла, жирность которого составила лишь 56 процентов при нормативе 82,5 процента. К продукту прилагалась декларация соответствия, действие которой прекратилось еще в ноябре 2017 года. Ухтинский оптовик, со склада которого поступило это «масло», привлечен к административной ответственности.

Владимир Курбанов рассказал, что за первое полугодие 2019-го различными территориальными управлениями было выявлено 23 предприятия-фантома с достаточно широкой локализацией – от Санкт-Петербурга до Кабардино-Балкарии и Новосибирска. Информация об этом, а также об обнаружении фальсифицированной продукции направлена в бюджетные ведомства Коми, участвующие в закупках продуктов для государственных нужд.

– Рост выявляемых предприятий-фантомов примерно на 20 процентов по сравнению с прошлым годом, – сообщил Владимир Курбанов. – То есть увеличивается количество недобросовестных предпринимателей, которые подстраиваются под чужие товарные знаки, используют схожие до степени смешения. Достаточно много недобросовестных предпринимателей, расположенных за пределами нашей территории, которые выпускают продукцию явно фальсифицированную, и, самое главное, эти предприятия не существуют по тем юридическим адресам, которые указаны. То есть производство где-то в подвалах.

Руководитель регионального управления Россельхознадзора Виктор Макаркин поддержал коллегу, охарактеризовав данную ситуацию как «довольно серьезную»:

– Например, есть такое предприятие ООО «Октябрьский молочный завод», его продукция часто находится в бюджетных учреждениях. Предприятие по сопроводительным документам зарегистрировано в Тульской области, но при попытках проведения проверки установлено, что оно фактически прекратило свою деятельность еще в 2015 году. А в обороте продукция со свежими этикетками.

Также, по словам Виктора Макаркина, регулярно обнаруживается «фантомная» продукция из соседних регионов Кировской области, Татарстана, а также Удмуртии, Мордовии, Москвы и Санкт-Петербурга – несмотря на все принимаемые меры, в обороте фальсификаты невнятного происхождения попадаются уже три-четыре года.

На вопрос участников заседания, почему нельзя закрыть производство, если оно де-юре не существует, Виктор Макаркин развел руками:

– Как? Их же найти невозможно, они же фантомы. Мы как надзорное ведомство административными ресурсами весьма ограничены. А если предприятие фактически не осуществляет свою деятельность там, где заявлено, то мы и меры административного воздействия принять не можем. Только направить информацию в органы прокуратуры.

Сомнения бюджетных учреждений в качестве пищи, поставляемой для государственных нужд, подтверждаются не так уж и редко. Владимир Курбанов рассказал, что из 12 проб, отобранных специалистами управления в таких учреждениях, в четырех случаях обнаружились нарушения требований по микробиологическим показателям. На основании этих выводов бюджетные учреждения выставили претензии производителям и расторгают с ними контракты. В детском доме-интернате имени Католикова некачественной оказалась колбаса «Докторская» из Йошкар-Олы, в Республиканском противотуберкулезном диспансере – сметана из Москвы, в Коми республиканской клинической больнице – колбаса «Докторская» от Акашевской птицефабрики. На нарушении попался и местный производитель – Корткеросский молочный завод, поставивший не соответствующий требованиям кефир в Эжвинскую горбольницу. И это не единственный факт: во время проверок регионального управления Россельхознадзора выяснилось, что 43 процента продукции ненадлежащего качества, выявленной в Коми, – местного производства.

– Впервые в этом году такую цифру получили, ранее подобное не фиксировалось, – пояснил Виктор Макаркин, отметив, правда, что по отдельным направлениям республиканская продукция оказалась без отклонений – по рыбе и яйцу.

В целом сотрудники управления Россельхознадзора взяли в этом году 216 образцов пищевой продукции, которые потом проверили в Москве и Санкт-Петербурге на базе федеральных лабораторий. В 15 процентах проб обнаружились несоответствия регламентам Таможенного союза в области безопасности пищевой продукции. 15 процентов от числа нарушителей – мясная продукция, около 30 процентов – молочная.

– В мясной продукции и в меде – наличие лекарственных антибактериальных препаратов. Молочная при исследовании не соответствовала исходному составу – по факту это фальсификация путем замены молочных белков и жиров жирами другого происхождения, – перечислил нарушения Виктор Макаркин. – Кроме того, несоответствие мясной продукции по ее качественному составу. Например, при исследовании колбасных изделий устанавливали, что, кроме сырья, заявленного производителем на этикетке, присутствует совсем другое сырье, то есть ДНК животных, которые к данному продукту отношения не имеют. В молочной продукции зафиксировано несоответствие по количественному составу белка, который заявляется производителем на этикетке. Ежегодно это фиксируется, и тенденций к улучшению не отмечено.

Экс-депутат совета Сыктывкара, общественница Галина Лапшина предложила помочь бизнесменам, занимающимся закупкой пищевой продукции и поставкой ее в бюджетные учреждения, техникой для лабораторного анализа товара. По ее словам, так можно будет отсечь заведомо некачественные товары. По документам все может быть и в порядке.

– Вопрос непростой, не знаю, насколько возможна такая экспертиза на местах, – засомневался первый заместитель председателя правительства Коми Михаил Порядин.

– Когда я занималась торговлей продовольственной продукцией, то сама отбирала образцы алкоголя на месте и отправляла на исследования, чтобы обеспечить нормальное качество на полках своего магазина, – пояснила Галина Лапшина. – Но это стоит денег. Как-то нужно заинтересовать предпринимателей.

Владимир Курбанов, впрочем, счел, что бюджетным учреждениям спастись от фальсификата это не поможет. Сейчас по закону остатки некачественной продукции сразу изымаются из оборота, но, если партия попала в небольшое бюджетное учреждение, может выйти так, что уже изымать будет нечего.

– Беда в том, что у нас учреждения закупают, как правило, скоропортящиеся продукты. Пока проводится исследование в лаборатории, партия уже будет съедена. Закупка на три месяца, партия маленькая. Условно говоря, в садик отправили 10 килограммов колбасы. Полкило на исследование, а остальные ушли на стол в тот же день, – пояснил Владимир Курбанов. – Поэтому, считаю, нужно остановиться на контроле документов поставщиков. Я же привел пример по Троицко-Печорску, где сертификат на продукт был отозван в 2017 году. Посмотреть, действующий сертификат или нет, особых проблем не представляет – все в открытом доступе. Интернет в школах у всех есть.

После того как большинство участников сошлось во мнении, что заказчиков продукции для бюджетных учреждений надо как-то обучить тому, что документы у поставщиков и вообще репутацию фирмы-изготовителя нужно проверять – благо интернет под рукой и Роспотребнадзор на информационные письма не скупится, выяснилось, что такая работа уже давно ведется минсельхозпродом Коми. Людям объясняют, на что нужно обращать внимание в документах, но срабатывает человеческий фактор, отсюда и закупки у фантомов, и просроченные документы.

– Ситуация усугубляется по двум причинам: бесконтрольность и безнаказанность, – подытожил Михаил Порядин. – А в таких случаях ничто лучше не работает, как административное или уголовное взыскание.

Анна ПОТЕХИНА

Фото alda.ru, alpro.com, irecommend.ru