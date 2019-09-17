Вебинары по профилактике ВИЧ

Коми республиканский институт развития образования открывает цикл вебинаров, посвященных профилактике ВИЧ-инфекции на рабочих местах.

Первый вебинар, проведенный КРИРО и Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИДом, состоялся 11 сентября. Проводился он с целью просвещения граждан республики о биологических и социальных факторах ВИЧ-инфекции. Участниками стали руководители предприятий, рабочие и служащие, педагогические работники образовательных организаций, родительская общественность.

В ходе вебинара были рассмотрены особенности биологии вируса иммунодефицита человека, отличия ВИЧ-инфекции от СПИДа, пути заражения ВИЧ, способы профилактики и правовые аспекты ВИЧ-инфекции. В октябре-ноябре 2019 года запланировано проведение вебинаров на темы «Диагностика ВИЧ-инфекции» и «Беременность и ВИЧ-инфекция».

Желающие могут ознакомиться с видеозаписью вебинара на сайте КРИРО в разделе «видеозал».

Галина ГАЕВА

Фото 60nn.ru