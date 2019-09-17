Надежные ремонты

В рамках реализации краткосрочного плана на 2019 год завершены работы по капитальному ремонту еще в четырех домах Печоры, сообщили в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.

Капитально отремонтирована система теплоснабжения в двухподъездном многоквартирном доме №29 по улице Николая Островского, построенного в 1948 году. В ходе работ заменили стояки, радиаторы, на чердаке установили и утеплили новую верхнюю разводку.

В доме №35 по Печорскому проспекту 1960 года постройки завершены работы по капитальному ремонту скатной крыши. Старая кровля полностью демонтирована. Ветхое шиферное покрытие заменено оцинкованными профилированными листами. На крыше установили ограждения, переходные мостки, лестницы. Чердачное перекрытие утеплено минераловатными материалами, вентиляционные шахты обшиты и тоже утеплены. В июле текущего года в этом доме завершены работы по ремонту системы электроснабжения.

В доме №7 по улице Щипачкина капитально отремонтирован фасад. Межпанельные швы расшиты и вновь герметизированы. Балконы обшиты, над ними установлены кровли. В подъезде заменены оконные блоки, окрашены входные двери, отремонтированы бетонные площадки при входе в подъезд, установлены козырьки. Для защиты здания от дождевых вод по периметру установлена отмостка – водонепроницаемое бетонное покрытие с уклоном в направлении от здания.

Также обновленный фасад получил дом №26 по Московской улице. Он был построен в 1948 году. В ходе ремонта дом вновь оштукатурен и окрашен. В подъездах заменены оконные блоки, выполнены работы по устройству отмостки и оштукатуриванию цоколя. В 2018 году в этом доме капитально отремонтировали крышу.

Работы по капитальному ремонту завершены в девяти домах Печоры из 18, включенных в краткосрочный план на 2019 год.

В многоквартирном доме №18 по улице Новый Квартал села Усть-Цильма капитально отремонтирована и сдана в эксплуатацию скатная крыша. В ходе работ заменены стропильная система и обрешетка. Чердачное перекрытие утеплено минераловатными материалами. Вентиляционные шахты оштукатурены и утеплены. Шиферное покрытие заменено на металлические профлисты. Установлены противопожарные люки, снегозадержатели, ходовые мостки и лестницы. При осмотре объекта недостатков в проведенных работах не выявлено. Комиссия оценила проведенный капремонт на «хорошо».

В доме №4 в шестом микрорайоне Сосногорска произведен капитальный ремонт плоской крыши: возведен новый каркас, произведено устройство тепло- и звукоизоляции из минераловатных плит, уложена гидропароизоляция, возведено основание из ориентированно-стружечных плит, кровельное покрытие нанесено в два слоя методом наплавления. На крыше восстановлены будки выходов и парапет, установлены ограждения и противопожарные люки, наращены вентиляционные шахты. Все деревянные конструкции обработаны огне- и биозащитным составом. При осмотре объекта замечания не выявлены. Капитальный ремонт выполнен в сроки и с соблюдением строительных норм. Комиссия оценила новую крышу на «хорошо».

Приемка еще одной капитально отремонтированной крыши состоялась в Усинске по адресу улица Строителей, 5. В ходе ремонта выполнены частичная замена стропильных ног, комплекс работ по устройству обрешетки, контробрешетки, пароизоляционного слоя. Старое кровельное покрытие из асбестоцементных листов заменено оцинкованными профилированными листами. Чердачное перекрытие утеплено минеральной ватой. Вентшахты обшиты и также утеплены. На крыше установлены ограждения и снегозадержатели. Члены комиссии оценили выполненные работы на «хорошо». Ремонт проведен в соответствии со строительными нормами.

Гарантийный срок на все виды работ по капитальному ремонту составляет пять лет. В случае обнаружения недостатков проведенного капитального ремонта в течение этого срока подрядная организация обязана будет устранить все замечания за свой счет, сообщили в Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.

Игорь ПЕТРОВ

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