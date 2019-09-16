В Воркуте завершено благоустройство парка Победы

Парк Победы стал лидером в народном голосовании в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2019 годы. На минувшей неделе состоялось торжественное открытие этой общественной территории.

В прошлом году на месте сгоревшего два года назад аварийного спортзала «Горняк» в парке были выполнены работы по асфальтированию, замене бордюрного камня, смонтирована новая система освещения, отремонтированы ступени и площадка центрального постамента, сообщает администрация Воркуты. В этом году оборудована универсальная спортивная площадка с покрытием и ограждением, а также установлен детский игровой комплекс в военно-патриотическом стиле, органично вписавшийся в общую тематику площади Победы.

По просьбе местных жителей здесь выставили скамейки, урны. Детская площадка в парке рассчитана на малышей, а для подростков рядом находится спортивно-игровая зона.

Перерезать символическую красную ленточку доверили местным детям, которые в этот момент находились на площадке. Все они получили от управления городского хозяйства и благоустройства символические игрушки.

Галина ГАЕВА

Фото vk.com/gorodvorkuta