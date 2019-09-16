В Сыктывкаре выявлены застройщики-нарушители

Очередной рейд по наличию или отсутствию моек для колес автомашин и пресечению фактов выноса грунта со стройплощадок был проведен специалистами мэрии по поручению и.о. главы Сыктывкара – руководителя администрации Натальи Хозяиновой.

В ходе рейда специалисты мэрии проинспектировали наличие моек для колес и выносимой ими грязи на автодороги в ЖК «Бьярма» по улице Жакова, 9, строящемся объекте в районе дома №120 по улице Маркова и доме на Интернациональной, 215.

В ходе обследования на двух первых стройплощадках нарушений вышеуказанных правил благоустройства выявлено не было.

При выезде с территории строительства дома №215 по улице Интернациональной (застройщик «КС-Альфа») на асфальтобетонном покрытии этой дороги в направлении улицы Колхозной обнаружены песочные следы протектора колес, длина которых составила около десяти метров, что является нарушением правил благоустройства Сыктывкара.

Специалистами администрации были составлены акты по выявленным нарушениям для вынесения последующего решения. В отношении нарушителей предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа. Рейды по строительным площадкам продолжатся, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара