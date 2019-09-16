Музыкальное чаепитие перед ремонтом в Ленинке

Коромысло, противогазы, шахматная доска, египетская статуэтка кошки, бумажная шляпа волшебника, морская раковина, штопор и еще множество предметов было обнаружено среди книжных стеллажей в Национальной библиотеке Коми. Эти неожиданные артефакты сотрудники Ленинки нашли в процессе упаковки книг.

Напомним, главная библиотека республики сейчас готовится к капитальному ремонту и на два года переезжает в другие помещения. Все находки были представлены на прошедшем в пятницу, 13 сентября, в библиотеке вечернем мероприятие «Вам спасибо Party». Читатели могли не только увидеть находки, но и взять понравившиеся. Также в этот день на фримаркете можно было выбрать себе книги о путешествиях и географических открытиях или грампластинку с мелодиями и ритмами минувшего века.

Участниками мероприятия стали книжные дарители, редакция детского издания «Радуга» и эжвинское литературное объединение «У камелька». На вечеринку пришли сыктывкарские поэты Анастасия Сукгоева и Руслан Суховеенко, священник храма Рождества Христова при епархиальном управлении Сыктывкарской епархии Русской православной церкви Максим Стыров. Все они в этом году помогали библиотекам Коми – безвозмездно передавали в фонды свои издания. Гостем библиотеки в этот вечер стала вице-спикер республиканского парламента Валентина Жиделева. Попечитель и даритель библиотеки, она напомнила присутствующим о важности предстоящего капитального ремонта здания библиотеки и поблагодарила ее сотрудников.

Началось мероприятие на площадке перед главным входом в библиотеку, но внезапно налетевшая гроза внесла свои коррективы в сценарий. Библиотекарям и их гостям пришлось срочно эвакуироваться в здание. В фойе царил предремонтный «маленький раскардаш»: лежали стопки книг и пустые стеллажи. Здесь подмокшие участники вечеринки продолжили мероприятие.

Перед дождем на крыльце успели выступить солист оркестра республиканского театра оперы и балета Леонид Нестеров и певица Ксения Дементьева. А в фойе студенты колледжа искусств прочли стихотворения коми поэтов. Скрипач Антон Платов исполнил среди связанных книг и пустых стеллажей четыре произведения, в том числе и минусовку хита группы «Руки вверх!» «Когда мы были молодыми».

– Меня, к сожалению, не было в начале события, но тот момент, что я успел застать, – это уютный музыкально-поэтический «пикник», в котором, несмотря на проливной дождь и ветер, становилось тепло, – рассказал скрипач «Республике». – Тепло гостям, и тепло тем, кто для них выступал. Мне было тепло.

Согреться можно было и горячим чаем, к которому библиотекари испекли булочки.

Так прошло прощальное мероприятие перед закрытием на капитальный ремонт. Напомним, что уже 1 августа Национальная библиотека приостановила обслуживание и начала подготовку к переезду во временные помещения (улица Катаева, 41 и улица Орджоникидзе, 10). По этим адресам 1 октября откроются пункты выдачи литературы, а в здании на Советской, 13 начнется реконструкция.

Капитальный ремонт в библиотеке будет проходить в течение двух лет, и в ходе него отремонтируют входную группу, крышу, фасад и фундамент здания, внутренние системы и благоустроят территорию. Работы начнутся в конце года, а к столетию республики Ленинка вновь откроется для читателей и станет центром всех финно-угорских библиотек страны.

Артур АРТЕЕВ

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