Танцы адыгов на коми сцене

Зажигательные кавказские танцы открыли сезон в Коми республиканской филармонии. 15 сентября государственные ансамбли Коми и Адыгеи – «Асъя кыа» и «Нальмэс» – представили зрителям совместный проект «От Севера до Юга». Минувшей весной эту же программу оценили жители Майкопа и Краснодара. Тогда на юг выезжал ансамбль «Асъя кыа».

Ансамбль «Нальмэс» впервые посетил Коми и представил традиционные адыгские танцы и хореографические постановки. Также сыктывкарская публика услышала звучание адыгских народных инструментов.

В репертуаре гостей не только танцы родной Адыгеи, но и многих зарубежных стран, где ныне проживают адыги. В частности, они показали танец черкесов Анатолии (регион Турции) и ожерелье народных танцев адыгской диаспоры. Напомним, что адыги (или черкесы) – общее название единого народа, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают на территории Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Северной Осетии, Ставропольского края. Значительная часть адыгов живет в Турции.

Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс» (в переводе с адыгского «Алмаз») создан в 1936 году. Он является визитной карточкой Адыгеи, участником многих фестивалей, конкурсов и гастролей. В Сыктывкар труппа приехала на своем автобусе. Как рассказали «Республике» в филармонии, всего из Майкопа прибыло 56 человек, из них 47 артистов. В одном из номеров все они были на сцене.

Артисты «Асъя кыа» исполнили произведения о Коми крае и зажигательные вокально-хореографические композиции, представляющие многообразие и уникальность уголков родной республики.

Напомним, «Нальмэс» не первый кавказский коллектив, с творчеством которого познакомились сыктывкарцы. Недавно по приглашению филармонии в Коми приезжали ансамбли «Лезгинка» и уже дважды «Кабардинка» (ансамбль адыгского народного танца). В декабре ожидается совместный концерт с удмуртским ансамблем «Италмас».

Артур АРТЕЕВ

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