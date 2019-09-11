Работников леса поблагодарили на уровне правительства

10 сентября в здании правительства Коми прошло торжественное собрание, посвященное Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Сотрудники и ветераны предприятий и организаций, чья деятельность связана с лесом, получили награды из рук главы республики Сергея Гапликова.

Руководитель региона выступил перед виновниками торжества, поздравил их с праздником и кратко описал достижения лесной отрасли Коми, перспективы, связанные с ней.

– Для нашей республики это особенный праздник. Лес всегда был и будет богатством и достоянием Коми края. Я благодарю за труд всех, кто сегодня присутствует в этом зале, кто сейчас находится на своих рабочих местах – в лесу или на производстве. Спасибо за профессионализм, за преданность своему делу, за ваше неравнодушие и заботу о лесе, – обратился к работникам лесной отрасли Сергей Гапликов.

Глава Коми заявил, что забота о зеленом богатстве всегда была в традициях коми народа, и сейчас республика богата лесом, в отличие от некоторых соседних регионов, которые испытывают дефицит сырья. И нынешняя задача впредь бережно хранить лес, по-хозяйски рачительно относиться к этому ценному ресурсу. И, конечно, приумножать его – это задача, которая включена в проект «Экология». Важно, чтобы к 2024 году каждое спиленное дерево замещалось посаженным.

– Мы активно включились в работу по проекту «Экология» и имеем по итогам не очень долгого времени работы определенные результаты. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» в республику поступило 34 единицы современной специализированной техники и оборудования для лесовосстановления и охраны лесов от пожаров на общую сумму почти 60 миллионов рублей. Кроме того, в сентябре республика получит дополнительно на 33 миллиона рублей 19 единиц лесопожарной техники и оборудования, – рассказал глава Коми. – Уверен, что профессионализм тех, кто сейчас работает в лесной отрасли, их знания, накопленный опыт, патриотизм, любовь к своему зеленому краю тоже дает весомый результат.

Также Сергей Гапликов отметил активную социальную деятельность лесных предприятий на благо районов, населенных пунктов, в которых они работают.

Говоря о достижениях, глава Коми сообщил, что в прошедшем году индекс производства в обработке древесины и производства изделий из дерева составил более 104 процентов к уровню предыдущего года. За последние пять лет заметно вырос выпуск продукции распиленных лесоматериалов – в полтора раза.

Регион является лидирующим в России по производству бумаги и картона. В прошлом году такой продукции было выпущено более 1,1 миллиона тонн – за всю историю отрасли в регионе такого не бывало. Это следствие значительных инвестиций в целлюлозно-бумажное производство: в прошлом году на развитие отрасли было направлено 6,4 миллиарда рублей, это в 1,8 раза больше, чем в 2017 году.

Сергей Гапликов напомнил, что в Коми реализуются семь приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Когда на всех предприятиях, реализующих эти проекты, в 2021 году произойдет выход на проектную мощность, объем заготовок древесины в республике вырастет почти в 2,4 раза, а производство пиломатериалов более чем на 700 тысяч кубометров. При этом глава Коми с сожалением отметил, что пока это все больше идет на экспорт, а не на внутренний российский рынок.

– Достижение этих положительных изменений было бы невозможно, если бы мы не обладали столь огромной армией работников лесопромышленного комплекса – лесозаготовителей, транспортных организаций, переработчиков, тех, кто занимается сбытом, у нас в лесопромышленном секторе трудится самое большое количество жителей республики. Сегодня успехи – свершившийся факт, мы строим большие планы на будущее, которые не могли бы быть реализованы, если бы не наши ветераны, их вклад в развитие отрасли, героический труд. Я еще раз хочу поблагодарить от лица правительства, жителей республики за тот уникальный вклад, что позволяет нам держаться среди лидеров лесозаготовительной отрасли в стране, – отметил руководитель региона. – И я надеюсь, что в ближайшие годы у нас появится ряд крупных предприятий, которые сегодня есть в планах и проектах.

Многие из награжденных в этот день работников лесной отрасли также выступили с поздравлениями, адресованными своим коллегам, высказали пожелания, вспомнили тех, кого уже нет.

Главный бухгалтер ООО «Лузалес» Валентина Зверева, которой указом главы присвоено почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми», сказала, что она благодарна судьбе за то, что 20 лет назад повстречалась с Николаем Семенюком, основателем предприятия, скончавшимся в прошлом году.

– Он развил «Лузалес», вывел его на мировой уровень, и сейчас мы продолжаем его дело, с каждым годом мы все укрупняемся, расширяемся, увеличиваем объемы, – сказала Валентина Зверева.

Инструктор парашютно-десантной службы Коми регионального лесопожарного центра Станислав Афанасьев, награжденный почетной грамотой республики, очень тепло поздравил своих сотрудников, которые помогли ему проявить себя, стать профессионалом и в результате заслужить высокую награду. К поздравлениям и благодарностям присоединился и его коллега по лесопожарному центру – начальник отдела Александр Сивков, которому присвоено звание «Почетный работник связи и информации Республики Коми».

О необходимости бережного отношения к лесным ресурсам республики говорил старший машинист бумагоделательной машины ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп» Олег Ивонин, которому объявлена благодарность главы Коми.

В завершение официальной части праздника Сергей Гапликов еще раз поблагодарил всех, кто работает в лесной отрасли, заявив, что их труд действительно заслуживает самых высоких наград.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru