В «Комиавиатрансе» сменился руководитель

На состоявшемся заседании совета директоров авиакомпании «Комиавиатранс» генеральным директором авиакомпании назначен Алексей Фесенко, сообщили в министерстве промышленности республики.

По информации ведомства, Алексей Фесенко является летчиком первого класса. Окончил Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина. Имеет большой опыт руководящей работы, включая опыт работы в гражданской авиации.

По данным «Республики», Александр Пономарев, возглавлявший предприятие с 2012 года, подал заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию.

Напомним, компания «Комиавиатранс», учрежденная правительством республики (100 процентов акций), осуществляет эксплуатацию аэропортовых комплексов и выполняет авиаперевозки на территории региона.

Игорь ПЕТРОВ