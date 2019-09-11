Машины для медучреждений

По поручению Сергея Гапликова в Коми масштабно обновят автопарк скорой помощи.

Глава Коми поставил перед правительством республики задачу – использовать все возможности и ресурсы, чтобы максимально обновить автопарк службы скорой помощи региона уже в этом году. Задача выполнена – для республики закуплено 57 таких машин за счет разных источников. Об этом на рабочем совещании главу региона проинформировал министр здравоохранения Дмитрий Березин.

По распоряжению Сергея Гапликова из республиканского бюджета выделены средства на приобретение 11 автомобилей скорой помощи, пять легковых санитарных машин и один трэкол – для Воргашора.

По соглашению о сотрудничестве между правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» планируется приобрести четыре автомобиля – для больниц Койгородского, Усть-Куломского, Корткеросского и Прилузского районов.

Кроме того, 36 автомобилей скорой медицинской помощи для учреждений здравоохранения республики закупят на средства, выделенные из резервного фонда правительства России. Эти машины также распределят по отделениям скорой медицинской помощи центральных районных больниц.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru