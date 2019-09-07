В Сыктывкаре осудили мотоциклистов

Два приговора в отношении мотоциклистов, нарушивших правила дорожного движения, вынес Сыктывкарский городской суд. В обоих случаях в момент совершения ДТП мужчины были пьяны.

По информации прокуратуры Коми, в апреле 2019 года 28-летний сыктывкарец, который уже был лишен права управления транспортными средствами за езду в пьяном виде, после употребления спиртного сел за руль мотоцикла и поехал кататься по городу. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Коммунистической он сбил подростка. Пострадавший получил тяжелые травмы.

За совершение повторного преступления, представляющего повышенную общественную опасность, суд назначил водителю наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Права управления транспортными средствами осужденный лишен на три года. Приговор вступил в законную силу.

Второе ДТП по вине мотоциклиста случилось в ночь на 30 июня 2018 года в сыктывкарском поселке Седкыркещ. Мотоцикл, на котором ехали двое мужчин, опрокинулся на проезжей части. Пассажир получил серьезные травмы и скончался в больнице. Впоследствии выяснилось, что за рулем был 27-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не имел права управления мотоциклом, а само транспортное средство было неисправно. И водитель, и пассажир ехали без мотошлемов.

Как сообщили в Сыктывкарском городском суде, осужденный приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Права управления транспортными средствами он лишен на два года.

Ирина СМИРНОВА

Фото из архива «Республики»