Коммунальный камень преткновения

Главной проблемой при подключении жилфонда к теплу является задолженность жильцов перед ресурсоснабжающими компаниями. При этом должники точно знают, что без тепла зимой они не останутся. Проблема была поднята в ходе заседания постоянной комиссии Госсовета Коми по вопросам ЖКХ, на котором рассматривались промежуточные итоги готовности муниципалитетов республики к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Виталий Поправка (на фото в центре), график подготовки коммунальной отрасли к зиме четко соблюдается, формируются запасы топлива, между крупнейшими ресурсниками и управляющими компаниями выстроены договорные отношения в плане логистики по поставке топлива. Все ресурсоснабжающие организации получают финансовую поддержку республики – из бюджета Коми на выпадающие доходы предприятий коммунальной отрасли выделено 2,6 миллиарда. Большие средства выделены и муниципалитетам на покрытие долгов за коммунальные услуги муниципальных бюджетных учреждений – 346 миллионов рублей по текущему году. Кроме того, принято решение, что на предстоящий год объемы таких ассигнований будут значительно увеличены. Вопрос стоит в повестке дня октябрьской сессии Госсовета Коми.

– Это беспрецедентные суммы, которые помогут муниципальным образованиям снизить и ликвидировать коммунальную задолженность, – подчеркнул Виталий Поправка.

В ближайший период, по словам первого замминистра, начнется выдача муниципальному жилфонду паспортов готовности к отопительному периоду. А к 1 ноября должны быть выданы такие паспорта ресурсоснабжающим организациям.

Следующие выступавшие – заместитель градоначальника Сыктывкара Сергей Воронин и руководитель администрации Сыктывдинского района Любовь Доронина дополнили доклад замминистра конкретикой.

В столице Коми на основании постановления городской администрации «Сыктывкарские тепловые сети» Коми филиала «Т Плюс» 5 сентября начали подачу тепла в многоквартирные дома и иные объекты. График подключения согласован с мэрией. Социальные объекты обеспечены теплом на сто процентов.

В рамках подготовки к зиме на всех 65 котлах сыктывкарских теплоисточников проведены текущие ремонты. На улице Старовского завершена реконструкция 720 метров трубопроводов, аналогичная реконструкция сейчас продолжается на улице Первомайской, где будет заменено 340 метров теплотрассы.

В Сыктывдине отопительный сезон по многочисленным просьбам жителей начался раньше обычного, дома подключены к теплу 30 августа. Все сети испытаны, выявлено десять порывов, все они устранены. Выполнена и продолжается замена ветхих водопроводных и канализационных сетей. В настоящее время на отдельных котельных проводится тренировка по ликвидации последствий ЧС. Запущены 16 из 25 котельных, они подают тепло на объекты социально-культурной сферы и в жилые дома. Запасы топлива имеются, даже с перевыполнением по углю и твердому топливу.

А вот потребители зачастую к подключению тепла не готовы. Котельные подключены, но, как оказывается, жильцы того или иного дома даже не знают, что нужно подать заявку на приемку тепла. Любовь Доронина привела пример, когда к домам, находящимся на самообслуживании жильцов, эти самые жильцы не подпускают представителей коммунальных служб. Не разрешают сделать промывку труб и все необходимые при подключении работы, что чревато серьезными авариями в отопительный сезон.

При этом потребитель абсолютно уверен, что без тепла не останется, даже если имеет огромную задолженность, которая не погашается годами. Люди прекрасно знают, что их никуда не выселят, потому что у муниципалитета нет маневренного жилья. А должников, у которых есть дети, выселить запрещает закон.

– На начало отопительного сезона задолженность населения перед ресурсоснабжающими и управляющими компаниями составляет 72 миллиона рублей. Для района это очень большая сумма, – сообщила руководитель Сыктывдина. – Это приводит в свою очередь к огромной задолженности местных коммунальщиков за ресурсы, за электроэнергию, за газ. Сумма долга организаций – более 90 миллионов рублей. Мы как учредители, конечно, помогаем нашему муниципальному коммунальному предприятию, у которого есть задолженность. В этом году наше муниципальное предприятие получает компенсацию за выпадающие доходы, но ситуация остается сложной. По сравнению с прошлым годом задолженность увеличилась более чем на три миллиона рублей. Так что есть риск по возможному ограничению поставки газа, что может привести к социальному напряжению.

В должниках ходит и сам муниципалитет. Благодаря средствам, направленным в помощь на оплату «коммуналки» бюджетным организациям муниципальных образований, удалось минимизировать задолженность, а где-то и полностью закрыть. Тем не менее остается небольшая текущая задолженность по некоторым поселениям, включая и администрацию района. Долг за обслуживание здания администрации – около миллиона рублей. В целом субсидии из регионального бюджета на покрытие коммунальных долгов муниципалитета составляют менее 80 процентов от потребности. При формировании бюджета на будущий год власти района намерены пре-дусмотреть максимальные средства на эти цели, чтобы такая задолженность не образовывалась.

Возвращаясь к проблеме долгов населения, Любовь Доронина пожаловалась на работу судебных приставов. Заявления, которые через суд попадают к службе судебных приставов, возвращаются как «невозможные к исполнению» с формулировкой, что с того или иного гражданина-потребителя нечего взыскать. Более того, большое количество заявлений уже в форме исполнительных листов годами рассматривается, откладывается или пересматривается. Поэтому долгое время никаких мер по погашению имеющихся задолженностей к потребителям не предпринимается.

– Мы готовим расширенное заседание с участием судебных приставов именно по этому вопросу, – сообщила руководитель администрации Сыктывдинского района. – Когда, получив неисполненное решение суда, мы сами начинаем выяснять материальное положение должника, то оказывается, что положение его не такое уж плохое: есть машина, и даже не одна. Тем не менее такой гражданин считает возможным иметь задолженность в 100-200 и даже 300 тысяч рублей за коммунальные услуги. За 2019 год расчетный центр района направил 164 исковых заявления на общую сумму долгов более 12 миллионов рублей. Из них по 131 вынесено решение, направлено судебным приставам. Практически сразу 36 исполнительных листов вернулись как невозможные к взысканию.

Участвовавший в заседании представитель прокуратуры согласился, что цифры серьезные и необходимо проанализировать работу службы судебных приставов в этом направлении. Этим в ближайшее время займется прокуратура.

– Федеральное законодательство действительно предусматривает отказ в связи с невозможностью взыскания. Каким образом судебные приставы приходят к выводу о невозможности взыскания при наличии определенного рода имущества, необходимо в каждом конкретном случае разбираться, – подытожил представитель надзорного ведомства.

Галина ВЛАДИС

Фото Дениса БУДРИНА