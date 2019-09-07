Споры о светофорах

Общественники и сотрудники ГИБДД обсудили способы снижения аварийности на дорогах

Авария, в которой пострадали пять человек, произошла 3 сентября в Эжвинском районе Сыктывкара у поворота на улицу Весеннюю. 29 августа на том же участке автотрассы случилось еще одно ДТП с пятью пострадавшими. О том, почему на этом участке произошли аварии и как избежать новых столкновений, говорили участники круглого стола, состоявшегося в Общественной приемной главы Коми. На мероприятии присутствовали члены Общественного совета при МВД и сотрудники ГИБДД.

Общественники обратили внимание на то, что раньше таких серьезных ДТП на этом участке не происходило. Обстановка на трассе у поворота на Весеннюю, по мнению некоторых участников мероприятия, обострилась после установки там светофора: водители стали повышать скорость, чтобы успеть проскочить, пока не зажегся запрещающий сигнал.

Заместитель начальника регионального управления ГИБДД Анатолий Юхнин заметил, что причиной ДТП стала все-таки не работа светофора, а нарушение правил дорожного движения водителями. В том числе это утверждение справедливо и для ДТП, случившегося утром 3 сентября: водитель автомобиля «Audi» выезжал с улицы Весенней на проспект Бумажников на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Mercedes Benz», который двигался по проспекту Бумажников по полосе, предназначенной для встречного движения. Как пояснил Анатолий Юхнин, водитель автомобиля «Mercedes» таким образом пытался объехать машины, которые остановились на подъезде к перекрестку, на запрещающий сигнал светофора. После столкновения двух иномарок «Mercedes» отбросило на автомобиль ВАЗ, а затем на пешеходные ограждения слева по ходу движения. В результате травмы различной степени тяжести получили водители всех трех машин, участвовавших в ДТП, и пассажирки иномарок.

Авария, случившаяся 29 августа, никак не связана с работой светофора. Напомним, на 15-м километре автодороги Сыктывкар – Эжвинский район автомобиль «Лада Веста» при попытке обгона выехал на обочину дороги и врезался в препятствие – ограждение перильного типа. Машину отбросило на автомобиль «Kia Rio», который двигался в попутном направлении по крайней правой полосе. После этого «Лада» опрокинулась на проезжую часть. В аварии пострадали пять человек.

Только за последнюю неделю лета на дорогах Сыктывкара зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия. Из них в пяти ДТП травмы различной степени тяжести получили девять человек, один погиб.

Кроме того, полицейскими выявлены 932 нарушения ПДД. Среди них – выезд на полосу встречного движения – шесть, нарушение ПДД пешеходами – 105, непредоставление водителями преимущества в движении пешеходам – 92, нарушения правил тонировки, перевозки пассажиров, использования ремней безопасности, остановки и стоянки, а также управление транспортом водителями, не имеющими прав либо лишенными права управления.

В состоянии алкогольного опьянения выявлены 13 автолюбителей, трое водителей сели за руль нетрезвыми повторно. В отношении последних предусмотрена уголовная ответственность по ст.264.1 УК РФ.

Сотрудники госавтоинспекции призвали сыктывкарцев сообщать о фактах нетрезвого вождения и грубых нарушений правил дорожного движения в дежурную часть полиции по телефону 02 либо по телефону дежурной части ОГИБДД по Сыктывкару 8(8212) 28-18-00.

Сотрудники ГИБДД подчеркнули, что этот участок по существующим нормативам пока не может быть признан местом концентрации ДТП, поскольку за год здесь произошли только две аварии с пострадавшими.

Отвечая на вопросы граждан, которые предъявляли претензии к работе светофора, Анатолий Юхнин подчеркнул, что после установки светофорного объекта иногда увеличивается число аварий на этом участке, но только из-за недисциплинированных водителей. По информации представителя ГИБДД, светофор у поворота на улицу Весеннюю установили из-за многочисленных жалоб жителей микрорайона, которые утверждали, что без регулировки движения им сложно выехать на проспект Бумажников.

– В первый день после установки этого светофора в Эжвинском районе возникли огромные автомобильные пробки. Потребовалась регулировка режима, это позволило решить проблему пробок. Но возникла другая проблема: некоторые водители пытаются проскочить этот участок за секунду до включения запрещающего сигнала светофора, – объяснил Анатолий Юхнин.

Один из участников прямой линии заметил, что есть в Сыктывкаре такие светофоры, у которых разрешающий сигнал для автомобилистов горит буквально одно мгновение и тут же сменяется желтым светом. Хотя назвать точное место расположения такого светофора автомобилист не смог.

Анатолий Юхнин отметил, что время «работы» сигналов светофора не регламентировано, но заверил, что сотрудники ГИБДД всегда готовы к конструктивному диалогу. Он призвал автомобилистов сообщать обо всех недочетах в организации дорожного движения, пообещал, что полицейские проверят информацию и, если будут основания, примут меры к исправлению ситуации.

По словам Анатолия Юхнина, грамотное изменение режима работы светофорных объектов может привести к снижению аварийности. В качестве примера сотрудник полиции привел перекресток Октябрьский проспект – улица Петрозаводская, где года два назад в течение трех-четырех месяцев случилось восемь ДТП с пострадавшими. Решение проблемы сотрудники ГИБДД искали вместе с администрацией города и организацией, обслуживавшей светофорные объекты. Изменили режим работы светофоров, с тех пор на этом перекрестке аварий не было.

В последнее время режим работы светофоров изменили на перекрестке Октябрьский проспект – улица Малышева. Как отметил Анатолий Юхнин, водителям теперь приходится чуть дольше стоять в ожидании зеленого сигнала, но такой режим поможет предотвратить ДТП. Также изменился режим работы светофоров на перекрестках Сысольское шоссе – улица Морозова, улица Морозова – улица Станционная.

В ходе заседания круглого стола поступил и вопрос о светофоре, установленном на выезде из села Выльгорт Сыктывдинского района.

– Утром проезжал мимо выключенного светофора на выезде из Выльгорта. Зачем тратить огромные бюджетные средства для его установки, если он все равно теперь постоянно выключен? Кто лично принял решение о том, что светофор здесь не нужен и его нужно отключить? – поинтересовался житель Выльгорта.

По словам Анатолия Юхнина, этот светофор тоже был установлен для того, чтобы, регулируя движение автомобилей, предотвратить аварии, потому что этот участок дороги был признан местом концентрации ДТП. К сожалению, проработал этот объект недолго. В июле, когда в Сыктывкаре и ближайших районах были грозы и проливные дожди, в светофор ударил разряд молнии, в результате произошло короткое замыкание, выгорел контроллер, который отвечает за работоспособность светофорного объекта. Сотрудники полиции сразу же проинформировали обслуживающую организацию о происшествии, специалисты этой организации в тот же день занялись решением этой проблемы. Но они до сих пор не могут приобрести необходимый для ремонта контроллер. Сделка с одним из поставщиков не состоялась, сейчас планируется закупить запчасть у организации, которая находится в другом регионе России. После ремонта светофор начнет работать.

Во время круглого стола прозвучало предложение установить у пешеходного перехода, ведущего к школе №3 в микрорайоне Орбита, светофор с кнопкой «по требованию». По наблюдениям общественников, дорожное движение на этом участке усложнилось с началом учебного года. Утром дети идут по этому переходу почти непрерывно, друг за другом, водители вынуждены подолгу ждать, пока поток пешеходов иссякнет.

Людмила ВЛАСОВА

Фото УГИБДД МВД по РК