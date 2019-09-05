Лучших дружинников начнут поощрять

Со следующего года в республике начнут проводить конкурс среди народных дружинников, его организатором выступил курирующий добровольных стражей правопорядка минюст Коми.

Информацию о сути конкурса и мерах поощрения на заседании правительства представил и.о. министра юстиции Алексей Осташов.

Конкурс будет проходить в два этапа: первый, отборочный, – на уровне муниципалитетов, второй, финальный, проводит сам минюст. От каждого района и города в финал проходит по одному участнику.

Итоги конкурса подведет штаб народных дружин, который выберет победителя от городов и от районов. В каждой группе будет три призовых места. За первое место присуждается денежная премия в размере 30 тысяч рублей, за второе – 20 тысяч, за третье – 10 тысяч рублей.

По данным МВД, в Коми действует 29 народных дружин общей численностью 409 человек. За 2018 год они выявили 2554 административных правонарушения и оказали содействие в задержании 2110 правонарушителей. При этом около 90 процентов всех обнаруженных правонарушений приходится на долю трех дружин – сыктывкарской, сосногорской и ухтинской.

Лина ПЕРОВА

Фото vsluh.ru