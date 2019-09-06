Всеобъемлющая культура

«Республика» продолжает серию публикаций о том, что уже сделано в регионе и намечено сделать в рамках указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В медиапроекте, посвященном реализации в Коми национальных проектов, участвуют телеканал «Юрган», информационное агентство «Комиинформ», журнал «Регион» и газета «Республика». 2019 год – первый год реализации в Российской Федерации нацпроекта «Культура». О его целях, задачах и уже достигнутых в Коми результатах рассказал министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов.

На старте во всеоружии

Национальный проект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». В Коми реализуются все эти направления, республика участвует сегодня абсолютно во всех форматах нацпроекта.

– Мы делаем все, чтобы культура была доступна для всех жителей региона и каждый мог прикоснуться к прекрасному. А это предполагает создание современной инфраструктуры, внедрение в деятельность организации культуры новых форм и технологий, культурных инициатив, – отметил министр.

На федеральном уровне Республика Коми всегда упоминается в позитивном ключе. В мае министр культуры России Владимир Мединский назвал успешным реализацию нацпроекта «Культура» в восьми регионах страны, в том числе в Коми. По словам Сергея Емельянова, это неслучайно, так как к старту нацпроекта республика готовилась загодя и подошла во всеоружии:

– По итогам 2017 года Коми вошла в топ-10 лучших регионов страны по темпам развития культуры. Ряд проектов, которые сейчас уже реализуются на федеральном уровне, как, например, библиотечная реформа, мы начали еще в конце 2017 года. Сегодня в республике мы не просто полностью рассчитываем на федеральные средства при реализации тех или иных проектов, мы и сами активно участвуем: и регион, и муниципалитеты – все без исключения, и все социальные партнеры республики. Кто-то улучшает материально-техническую базу, приобретает новое оборудование.

Коми республиканская филармония уже второй год обновляется при поддержке Монди СЛПК. Газпром участвует в крупных инфраструктурных проектах в Ухте и в других муниципалитетах. ЛУКОЙЛ строит новое культурно-досуговое учреждение в селе Коровий Ручей Усть-Цилемского района. Недавно принято решение о том, что

ЛУКОЙЛ профинансирует приобретение рояля «Стейнвей» для Государственного театра оперы и балета республики. Северсталь участвует в обновлении учреждений культуры в Воркуте, Транснефть оказывает помощь. Как отметил министр, это помогает Республике Коми находиться на хорошем уровне среди регионов страны по реализации национального проекта.

Капремонты и строительство

– Давняя наша мечта, чтобы Ленинка, Национальная библиотека, привела свои помещения в порядок, включая огромное книгохранилище. И средства федерального бюджета, и средства, которые выделит республика, – в общей сложности чуть более 200 миллионов рублей – будут направлены на капитальный ремонт всего здания, начиная с фундамента, – рассказал Сергей Емельянов.

Список работ обширный: ремонт входной группы, в том числе установка пандуса; ремонт крыши, фасадов, замена окон и дверей, капитальный ремонт внутренних помещений, в частности многоэтажного здания архивохранилища; капремонт систем электроснабжения, водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; модернизация помещений для хранения документов, оснащение их современным оборудованием, аппаратурой, мебелью; мероприятия по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности; благоустройство прилегающей территории.

– Сейчас идет активная волонтерская работа, мы, честно говоря, даже не ожидали, что жители Сыктывкара так активно включатся в эти процессы и будут помогать сотрудникам Национальной библиотеки в перевозке книг по тем пунктам, где в период ремонта будет работать библиотека. Мы ожидаем, что в 2021 году все ремонтные работы будут завершены, и в год столетия республики Национальная библиотека распахнет свои двери полностью обновленной, – пояснил министр.

Что касается новых объектов, то они возводятся на территории Коми каждый год. В этом году появится новый клуб в селе Коровий Ручей, началось строительство клуба в Денисовке Усинского района, начинается строительство клуба в Подчерье Вуктыльского района. Получено подтверждение от коллег из Министерства культуры России о том, что в следующем году они поддержат строительство еще двух домов культуры за счет федерального бюджета – в деревне Горьковской Сысольского района и в селе Усть-Ухта Сосногорского района. Социальные партнеры возведут клуб в Щельяюре. Еще один крупный социокультурный инновационный центр появится в Сыктывкаре. Начало строительства запланировано на 2021 год.

Доступность учреждений

Одной из главных задач нацпроекта является улучшение состояния учреждений культуры, материально-технической базы. Здесь можно вернуться к проекту «Библиотека РК», который стартовал в 2018 году. Коми по распоряжению председателя правительства России получила крупнейшую субсидию на реализацию этого проекта, а всего в нем участвуют 37 субъектов страны. В этом году в разных муниципалитетах Коми девять библиотек за счет средств федерального бюджета и одна библиотека за счет средств республики будут преображены. Первая из этого десятка – Центральная городская библиотека Сыктывкара – распахнет свои двери 15 октября. Проект позволит библиотечным учреждениям обрести новое дыхание и работать на все сто процентов уже в обновленных помещениях с обновленной технической базой, с новыми фондами. Работа должна быть продолжена, чтобы к 2024 году все библиотеки были приведены к этому формату.

– Конечно, важен вопрос дооснащения наших театров. В последние три года мы приобретаем новое оборудование, за счет средств федерального бюджета финансируются новые постановки. Переоснащаются дома культуры на территориях муниципалитетов, год от года мы выделяем на это немаленькие средства, – сказал Сергей Емельянов.

Происходит реформа киноотрасли республики, и к девяти уже открывшимся залам в текущем году прибавятся еще два – в Воркуте и Печоре. До 2021 года все районы будут подключены к цифровому кинопоказу в режиме реального времени. Люди в глубинках смогут смотреть кинопремьеры.

Наслаждаться масштабными культурными проектами жители Коми смогут не выходя из дома. Уже сейчас они имеют возможность смотреть трансляции федерального сайта Культура.РФ, на котором собрано все культурное наследие страны. В этом году первую трансляцию на всю Россию провел драмтеатр имени Виктора Савина. Отбор проходит на конкурсной основе, и профильный департамент Министерства культуры России определяет по разным параметрам, критериям, какие трансляции будут организованы на портале Культура.РФ. Планируется, что в будущем все республиканские учреждения будут использовать эту технологию для показа своих мероприятий на всю страну.

– Начиная с этого года мы активно включаемся в реализацию проекта «Виртуальный концертный зал». Это тоже большой пласт работы, на реализацию которого республика получает крупнейшую субсидию среди всех субъектов. Более 12 миллионов рублей будут направлены на организацию четырех виртуальных концертных залов. Один из них открылся на днях в Сосногорске, и еще три – в Ухте, Усинске и Инте – откроются в ближайшее время. Высокотехнологичное оборудование позволит в прямом эфире или в качественной записи транслировать концерты с главных площадок страны во все населенные пункты, в том числе в труднодоступных территориях. Но и наши театры тоже будут участвовать в этом процессе. Вместе с директорами наших театрально-зрелищных учреждений мы приняли решение – все премьерные постановки будут записываться для трансляции во всех кинотеатрах нашей сети и во всех виртуальных концертных залах, – сообщил руководитель ведомства.

Для жителей отдаленных населенных пунктов республики, которые не в полной мере охвачены культурным досугом, будут приобретены автоклубы. Такую практику начали в прошлом году, когда приобрели один из первых трех автоклубов в России для Усть-Куломского района.

– Главы поселений уже, можно сказать, в очередь выстраиваются, чтобы новый вид досуга был и на территории их населенных пунктов. Планируем в ближайшее время приобрести до десяти новых автоклубов в рамках нацпроекта «Культура». А за счет средств республиканского бюджета продолжим практику приобретения автобусов для учреждений культуры муниципалитетов. В прошлом году приобрели три автобуса, в этом приобретем еще три, чтобы творческие коллективы на новом комфортном безопасном транспорте могли передвигаться по району, – отметил министр.

Подготовка творческих кадров

Второй год идут разговоры о реформе работы детских школ искусств. Некоторые решения уже приняты, в частности в рамках нацпроекта немалые средства направлены на обновление материально-технической базы: все – от музыкальных инструментов и интерактивного оборудования до мебели – поступает сегодня в детские школы искусств Коми. Самая большая субсидия, которую получила одна из школ в Сыктывкаре, – порядка 10 миллионов. Это музыкальная хоровая детская школа, где приобретены качественный рояль «Хоффман», новое пианино «Михаил Глинка», интерактивное оборудование для учебных классов. Это позволит детям приобщаться к музыкальному искусству на лучших образцах отечественной и зарубежной техники и инструментов.

– Около 30 миллионов рублей мы направляем на материально-техническую базу школ искусств. А далее принято решение правительства республики о выделении 10 миллионов из республиканского бюджета на начало программы по созданию сети опорных детских школ искусств. Это будет семь школ на территориях муниципалитетов, которые получат поддержку за счет средств региона не только на материально-техническую базу, но и на ремонтные работы, – подчеркнул Сергей Емельянов.

В этом году Коми получила внушительную квоту – 104 человека – на получение образования и повышение квалификации для работников сферы культуры. Сегодня специалисты проходят переподготовку в лучших творческих вузах страны – в институтах культуры, консерваториях, во Всероссийском государственном институте кинематографии, лучших театральных вузах.

Ключевые события Года театра

– Мы продолжаем практику реализации федерального проекта «Большие гастроли» на территории Коми, и жители республики уже знают точно, что каждый год один из лучших именитых звучных театральных коллективов посещает регион. В Год культуры в прошлом году к нам приезжали МХАТ имени Горького и театр «Современник», в июне нынешнего года нас посетил московский театр имени Маяковского. Наша площадка интересна театрам других регионов. Театры из Нижнего Новгорода, Череповца, других городов на постоянной основе посещают нашу республику, – рассказал министр.

Два масштабных мероприятия соберут театральные коллективы Севера на территории республики: это уже третий по счету северный театральный фестиваль, который пройдет осенью, и фестиваль кукольных театров «В гостях у Мойдыся», который проходит по инициативе Воркутинского театра кукол.

Важно отметить еще одно глобальное театральное событие федерального масштаба – 15 октября в Сыктывкаре будет дан старт театральному марафону – одному из главных проектов Года театра в стране. В столицу Коми по этому поводу приедет вице-премьер правительства России Ольга Голодец.

– И, конечно, нельзя не упомянуть еще об одном важном событии нынешнего года – состоявшемся в столице Коми Северном культурном форуме. На нем прозвучала информация, что могут быть внесены определенные коррективы в региональные нацпроекты, – отметил министр. – Нацпроект «Культура» впервые реализуется в России, сейчас идет первый год его реализации, поэтому по инициативе регионов и самого министерства могут быть внесены какие-то изменения. Может быть, будут перераспределены средства между направлениями нацпроекта, могут появиться новые идеи. Сегодня это действенный механизм поддержки того или иного направления. Конечно, самое главное, чтобы это возымело эффект и жители почувствовали те качественные изменения, которые произойдут в сфере культуры.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики»