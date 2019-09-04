Реактивная игра

Журналист «Республики» узнал о перспективах настольного тенниса в Коми

Настольный теннис – экстремально быстрая и увлекательная игра, которая к тому же входит в семью олимпийских видов спорта. Серьезный импульс к развитию в Коми он получил с появлением полноценного отделения в сыктывкарской спортивной школе олимпийского резерва №2 и с приходом на пост президента региональной федерации ухтинского специалиста Александра Любезнова. Журналист «Республики» побывал на тренерском совете в СШОР №2, где не только пообщался с профи, но и организовал между ними товарищеские поединки.

На тренерский совет в СШОР №2 съехались лучшие специалисты по настольному теннису в регионе. В стенах школы они обсуждали широкий круг рабочих тем. Пять лет назад в СШОР №2 открылось специализированное отделение по настольному теннису. До этого в Коми были лишь отдельно взятые секции при различных детско-юношеских учреждениях. Поэтому теперь решение финансовых, спортивно-организационных и многих других вопросов требует особенного внимания. Такие встречи проходят регулярно, раз в два-три месяца. Федерацию настольного тенниса Коми в прошлом году возглавил Александр Любезнов. Он рассказал, что федерация существовала и до этого, но не была аккредитована:

– По сути, мы создали новую общественную организацию, так как работа прежней замыкалась в основном на столице Коми, никаких выездов не было даже на зональные соревнования. Плюс ко всему она не была официально аккредитована, а с 2018-го в силу вступили новые требования Министерства спорта России, и теперь все общественные спортивные организации должны быть аккредитованы. Только тогда они имеют возможность работать с финансами, которые выделяют региональное министерство спорта и центр спортивных мероприятий. У федерации есть свой счет, она получает деньги и распределяет туда, куда считает нужным, в основном это, конечно, официальные турниры.

Ухтинский специалист всей душой ратует за развитие настольного тенниса и хочет, чтобы в ближайшее время он стал одним из базовых для Коми. Тогда и финансирование будет на порядок выше, и спортивные руководители будут относиться внимательнее:

– Хотя стоит отметить, что министерство спорта республики нас полностью понимает, мы работаем в плотном контакте. Особенно тут хочу поблагодарить заместителя министра Максима Юрьевича Мартышина. Полная поддержка и понимание с его стороны.

Собеседник издания решил возглавить федерацию, потому что не видел движения вперед:

– Двадцать лет федерация была в Сыктывкаре. Никакого движения не происходило, только некие междусобойчики. В основном были уже возрастные игроки, молодежь не подтягивалась и не привлекалась. Лет восемь-десять назад я говорил, что мы теннис не разовьем, пока не будет официальных ставок в спортшколах. И тогда удалось сделать первую ставку для Вадима Григорьевича Калганова. Так дело сдвинулось с мертвой точки. И когда я взял на себя руководство федерацией, то мы стали добиваться ставок и для ухтинских специалистов. Первым был Владимир Александрович Фунтиков, вторым – Александр Владимирович Боровик. Почему я занялся этим? Потому что устал смотреть на то, что просто ничего не делается, развития не было. Теперь мы покрываем все зональные соревнования. Выступали дважды на чемпионате России, на Кубке России, команда «Планета-университет» в суперлиге заняла третье место на чемпионате России. Целый сезон она участвовала в премьер-лиге, а это высший уровень настольного тенниса в России, где играют такие мастера, как Дзюн Мидзутани из Японии и белорус Владимир Самсонов. За пять лет мы подняли теннис уже на определенный уровень в Коми.

Приглашение из Краснодарского края мастера спорта Александра Боровика стало большим шагом для развития настольного тенниса в республике. Среди регалий молодого тренера есть не только триумфы на российском уровне. Он дважды становился призером клубного чемпионата Швеции, является победителем международного турнира в Словении в составе сборной России.

– В сентябре ровно год, как я переехал в Коми, – рассказал «Республике» Александр Боровик. – Не был удивлен уровню развития настольного тенниса здесь, так как за два года до переезда уже был в Ухте: по приглашению Александра Викторовича Любезнова проводил сбор с местными ребятами. Плюс в клубном чемпионате России играл за ухтинскую команду «Планета-университет» в суперлиге и в премьер-лиге. Поэтому заочно был знаком как с Ухтой, так и с республикой в целом. Для меня это был осознанный шаг.

– Если бы мы не пригласили Александра Боровика, то работа бы не вышла на следующий уровень. У нас есть те, кто хорошо работает с ребятами уровня начальной подготовки и с малышами, но нужны специалисты, которые смогут вывести их на следующий уровень, сделать из них мастеров. Там совершенно другие требования как в тренировочном, так и в соревновательном процессе. Поэтому и был приглашен молодой специалист. Это новая волна, – отметил Александр Любезнов.

Нельзя сказать, что до этого не было никакого развития, но оно шло, скорее, вопреки, чем благодаря. Так, например, без бешеного финансирования и в не самых райских условиях мастера спорта Максима Мартюшева воспитал ухтинский тренер Владимир Фунтиков, который и по сей день трудится в индустриальной столице Коми. Первым громким успехом для Максима Мартюшева была золотая медаль на международном детском турнире в Санкт-Петербурге. Сегодня он один из сильнейших теннисистов региона и в прошлом году на чемпионате Северо-Западного федерального округа вместе с другим спортсменом из Ухты Артемом Семиным стал победителем в парном зачете.

– Мы уже на девяносто процентов уверены в том, что в Ухте впервые в истории Коми в январе пройдет чемпионат СЗФО. Мы добились этого тем, что в прошлом году очень успешно выступили на чемпионате СЗФО, заняли второе общекомандное место после Лен-

области, которая является одним из лидеров в России вообще, – сказал Александр Боровик.

Будущих спортсменов-профессионалов готовят под эгидой региональной федерации, охват занимающихся по республике составляет около 500-600 человек. На любительском уровне настольный теннис в Коми также пользуется большой популярностью, например, в Сыктывкаре действует клуб «Топ-спин», где «подогреть ракетки» могут все желающие. География настольного тенниса не замыкается только на административной и индустриальной столицах региона. Об этом рассказал Александр Любезнов:

– Два тренера в Воркуте, в Емве один тренер, есть специалисты в Усть-Куломском районе и в Усинске. В других городах и районах настольный теннис тоже развивается, но не у всех есть средства приезжать на те же первенства республики. Вот мы знаем, что в прошлом году были спортсмены из Усинска, Воркута постоянно ездит, из Емвы тоже детей привозят. На республиканские соревнования регулярно приезжают около 140-150 человек. Официально устроены где-то восемь тренеров, а в районах кто на общественных началах работает, кто на полставки, там штатных специалистов нет.

Развитие настольного тенниса началось в СССР с двадцатых годов прошлого века. Первые показательные игры провели английские рабочие в 1927 году. Именно англичане изобрели эту высокоскоростную и интереснейшую игру в самом начале прошлого столетия. В 1951-м в Вильнюсе впервые прошел чемпионат СССР по настольному теннису, а спустя три года появилась и всесоюзная Федерация настольного тенниса. В Коми этот вид спорта стал развиваться в сороковые годы прошлого столетия. Секцию во Дворце пионеров организовал выходец из Литвы Александр Несанелис. Он преподавал студентам теорию физической культуры в сыктывкарском педучилище №1, а в свободное от основной работы время играл сам и обучал всех желающих. Александр Несанелис был непререкаемым авторитетом в спортивной жизни региона того времени, пять раз становился чемпионом республики, был судьей как на чемпионатах уровня страны, так и на международных турнирах, однажды судил даже первенство Европы по настольному теннису.

На вопрос, как долго ждать олимпийских чемпионов из Коми, Александр Любезнов разводит руками:

– Теннис такой вид спорта, что сложно что-то прогнозировать. Со своей стороны мы приложим к этому все усилия. Для начала у нас есть уже и члены сборной, и кандидаты в сборную команду России. Но чтобы добиться даже участия в Олимпийских играх, нужно другое финансирование и вообще надо выйти на совершенно другой уровень развития настольного тенниса в Коми. Для этого нужно время. Но в принципе все возможно.

– Будет финансирование – реально все, – добавил Александр Боровик. – Конечно, необходим гораздо больший охват ребят, нужно подключить больше городов. Это важно для селекции. Посмотрите, в Китае же миллионы людей играют. Даже если не брать пример Китая, а взять Свердловскую область, где есть корпорация УГМК, которая взялась за настольный теннис, у них есть основная база в Екатеринбурге и города присутствия по всей области. Там строят стационарные залы, работают не восемь, а десятки профессиональных тренеров. На одного занимающегося спортсмена там как минимум выделяется миллион рублей в год. Нам по финансам, конечно, с этим не сравниться, но рук не опускаем, работаем. Мы нацелены развивать настольный теннис всесторонне, хотим, чтобы наша местная федерация стала мощной профессиональной структурой.

По просьбе журналиста «Республики» теннисисты провели две товарищеские встречи. Сначала сразиться с мастером спорта Александром Боровиком вышел президент теннисной федерации Александр Любезнов. Затем силы в поединке с мастером попробовал молодой сыктывкарский игрок перворазрядник Антон Розниченко. Оба матча, конечно, завершились дружескими ничьими, но проходили с азартом, спортсмены то и дело обменивались колкостями, делились мнениями по поводу использования того или иного инвентаря. Антон Розниченко после небольшой «зарубы» сказал, что сыграть против специалиста из Ухты было, безусловно, полезно и интересно.

Ярослав СЕВРУК

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