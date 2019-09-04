Андрей Соснора наказан условно

Печорский городской суд признал бывшего главу администрации муниципального района «Печора» Андрея Соснору виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщила прокуратура Коми, в июле 2016 года в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» администрация муниципального района «Печора» в лице ее руководителя заключила муниципальный контракт на выполнение работ по строительству водопроводных сетей в поселке Озерный стоимостью 18,6 миллиона рублей.

Как установлено в ходе следствия, возведение данного объекта осуществлялось с нарушением требований проектной документации. Фактически ввести в эксплуатацию водопроводные сети в Озерном стало невозможным из-за отсутствия техприсоединения его к жилому фонду и объектам социальной инфраструктуры, а также не подключенной к электросетям насосной станции.

Глава районной администрации, знавший о данных обстоятельствах, в декабре 2016 года подготовил разрешение на ввод указанного объекта в эксплуатацию, куда внес заведомо ложные сведения о выполнении работ в полном объеме. Неправомерные действия чиновника повлекли за собой неэффективное использование бюджетных средств, а также нарушение прав жителей поселка Озерный на качественное питьевое водоснабжение.

Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно. Также осужденный на три года лишен права занимать определенные должности на госслужбе.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото siktivkar.bezformata.com