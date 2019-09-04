Андрей Соснора наказан условно

Автор: Редактор 04.09.2019

Печорский городской суд признал бывшего главу администрации муниципального района «Печора» Андрея Соснору виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщила прокуратура Коми, в июле 2016 года в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» администрация муниципального района «Печора» в лице ее руководителя заключила муниципальный контракт на выполнение работ по строительству водопроводных сетей в поселке Озерный стоимостью 18,6 миллиона рублей.

Как установлено в ходе следствия, возведение данного объекта осуществлялось с нарушением требований проектной документации. Фактически ввести в эксплуатацию водопроводные сети в Озерном стало невозможным из-за отсутствия техприсоединения его к жилому фонду и объектам социальной инфраструктуры, а также не подключенной к электросетям насосной станции.

Глава районной администрации, знавший о данных обстоятельствах, в декабре 2016 года подготовил разрешение на ввод указанного объекта в эксплуатацию, куда внес заведомо ложные сведения о выполнении работ в полном объеме. Неправомерные действия чиновника повлекли за собой неэффективное использование бюджетных средств, а также нарушение прав жителей поселка Озерный на качественное питьевое водоснабжение.

Суд назначил экс-чиновнику наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно. Также осужденный на три года лишен права занимать определенные должности на госслужбе.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото siktivkar.bezformata.com

Оставьте первый комментарий для "Андрей Соснора наказан условно"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.