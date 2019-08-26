«Завалинка» вновь собрала друзей

Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни «Завалинка», посвященный 90-летию Сыктывдинского района, прошел на минувшей неделе в ближайшем к столице республики сельском муниципалитете. «Завалинка» уже в шестнадцатый раз собрала яркие российские творческие коллективы, а также множество зрителей. Самые верные и преданные из зрителей, несмотря на дождь, оставались до вечера на главной площадке фестиваля в Выльгорте.

В этом году в трехдневном фестивале приняли участие коллективы из шести регионов: Карелии, Удмуртии, Чувашии, Кировской и Архангельской областей. Республику Коми представили коллективы Сыктывдинского, Усть-Куломского, Койгородского, Прилузского, Усть-Цилемского районов и Печоры. Всего на сцену выходило более двух десятков творческих коллективов, звучали песни на разных языках.

Утром 24 августа центральная площадь Выльгорта встречала гостей ярмаркой, детскими и спортивными площадками, поэтическими и «малыми» сценами. Но самое интересное – это подворья тринадцати сел и деревень района. На каждом из них можно было увидеть самое яркое и интересное из истории и современности поселения. Так, после выхода статьи в «Республике» жители села Палевицы с удивлением узнали, что предки сибирского старца Григория Распутина были их земляками. Текст статьи оформили, распечатали и начали думать и гадать, как сделать Распутина новым туристическим брендом села. На подворье Ыба бесплатно раздавали бутылки с водой одного из многочисленных святых источников села. А на столике подворья Лэзыма среди прочего можно было продегустировать свежую живицу. Мало того, что это знакомый с детства вкус, живица еще и мощное целебное средство народной медицины. Здесь же свои работы представил лэзымский мастер-самородок Василий Ненев. Охотник и рыбак, в свободное время он занимается резьбой по дереву и достиг в этом деле мастерства. Библиотекарь из села Нювчим Анна Недорезова представляла свою коллекцию изделий местного чугунолитейного завода. Напомним, завод заработал в поселке более двух с половиной веков назад и был закрыт в 1995 году.

– Многие спрашивают у нас про нювчимские баранки, – напомнила еще про одну гордость поселка библиотекарь. – Но сейчас их уже не пекут. Рецепты сохранились, бабушки помнят, как правильно месить тесто, но русских печей не осталось.

А вот из Яснэга привезли свой деревенский хлеб, который в местной пекарне делают в дровяной печи.

Пасечник из Ыба Андрей Полуэктов посетовал, что нынешнее лето оказалось для пчел не очень комфортным. Холод и дожди не способствовали работе полосатых тружениц полей и полян. Тем не менее свой план по сдаче меда они выполнили. Но на пасеке Полуэктова в Куратово, которое южнее Ыба, более хороший результат.

Помимо меда на подворьях можно было попробовать сур и сало, пироги и шаньги, варенья и соления. Весело трещали поленья в мобильной русской печи от Финно-угорского этнопарка, дымились трубы многочисленных самоваров.

В сквере возле памятника мастеру-балалаечнику Семену Налимову читали свои стихи поэты Елена Афанасьева, Анастасия Сукгоева и Михаил Елькин. Здесь же выступили коллективы «Мужики» (Выльгорт), «Завалинка» (Архангельская область), «Оз тусьяс» (Корткеросский район) и многие другие.

Для детей работали площадки от детской библиотеки – игры, раскраски, пазлы. Взрослые также могли проверить свои знания о родном крае на площадках библиотеки. В частности, нужно было отгадать кроссворд, посвященный Сыктывдинской земле.

Актеры выльгортского молодежного театра «Любители» встречали гостей подворья в костюмах XIX века, развлекали прохожих светской беседой, фокусами, коми настольной игрой шег, рисовали шаржи, играли в литературные игры. Здесь можно было попить чаю с купчихой Белотеловой, сыграть в кости с офицером Чебаковым, поучаствовать в литературной и исторической викторине свахи Красавиной, подивиться ловкости рук клоуна Миши, который жонглировал костями, и даже узнать свою судьбу у цыганки Алии. Многие обратили внимание, что на генеральском дореволюционном мундире одного из актеров были нашиты советские солдатские пуговицы.

– Старинных найти не смогли, – оправдывался генерал. – А если на сцене играю, то и не видно звездочек.

Комиссия во главе с руководителем администрации Сыктывдинского района Любовью Дорониной побывала на каждом подворье, чтобы выбрать самое оригинальное и гостеприимное. В конкурсе сельских поселений «Менам дона чужан му» («Моя дорогая родная земля») победителем стало Часово, второе место взял Лэзым, третье место получил Озел.

Во время официального открытия фестиваля заместитель председателя правительства Республики Коми – министр финансов Галина Рубцова вручила руководителю администрации муниципалитета Любови Дорониной сертификат на двадцать миллионов рублей для развития комфортной среды в районе. Начавшийся затем гала-концерт завершился под дождем. Победителей назвали в четырех номинациях: «За лучшее воплощение национальных традиций», «За лучшее исполнение стилизованной народной песни», «Современная авторская песня в народном стиле», «За лучшее исполнение песни о родной земле». Специальный приз жюри получил народный фольклорный ансамбль «Ахах» из Чувашии. Обладателем Гран-при «Завалинки» стал самодеятельный народный коллектив из Кировской области «Свои, деревенские». Он участвует в фестивале уже в четырнадцатый раз, причем кировчане всегда побеждали в той или иной номинации.

Продолжили праздник выступления российских звезд – народного ансамбля «Сорока» из Великого Новгорода и вокалиста, участника телепроектов «Голос» Алексея Петрухина.

Напомним, первая «Завалинка» прошла в 2004 году. Ежегодно в фестивале принимает участие более трехсот исполнителей. За прошедшие годы гостями и участниками «Завалинки» были творческие коллективы из тридцати регионов страны, а также из Польши и Финляндии.

Артур АРТЕЕВ

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