Александр Фирсов: «Гнев – это одно из проявлений любви»

Споры, разногласия и конфликты – неотъемлемая часть жизни. Так ли уж неизбежны конфликты или все-таки можно научиться жить без них или хотя бы правильно их проживать? Об этом «Республике» рассказал психотерапевт, астролог, сексолог Александр Фирсов.

– То, что конфликт – это спор, борьба, серьезное расхождение во мнениях, общеизвестно. А что такое конфликт с точки зрения психотерапии?

– Это борьба за ресурсы через силу или манипуляцию. Под ресурсами понимаются время, услуги, деньги, вещи. К примеру, конфликт между государствами. Россия без вариантов всегда находилась и будет находиться в состоянии конфликта, потому что у нее много материальных ресурсов при небольшом населении. Конфликт – это нормально, это двигатель прогресса. Если кто-то думает, что можно жить без конфликта, то это неправда. Они будут всегда, хотя бы даже потому, что материальных ресурсов всегда кому-то не будет хватать или будет казаться, что не хватает.

– Давайте перейдем к конкретным примерам. Подчиненный недоволен отношением к себе начальства, считает, что его в чем-то зажимают, но не рискует высказать это вслух. Как ему поступить?

– Допустим, начальник будет всем одинаково давать премии, отправлять в хорошие командировки. И как он будет руководить? Ведь материальный стимул – это способ управления: делай так, как я хочу, а не будешь делать – будешь хуже зарабатывать. Это нормально.

Подобные конфликты зачастую возникают из-за разрыва между реальной ценой и самооценкой человека. Самооценка – как человек себя сам оценивает, цена – как оценивают другие. Для начала неплохо проанализировать уровень своих притязаний – не завышены ли они, либо повысить свою цену: что-то изобрести, предложить креативные идеи, повысить свою квалификацию. Не надо забывать, что начальник ведь тоже нуждается в подчиненном, а правильным решением этого вопроса можно создать зависимость начальника от себя и наслаждаться свободой.

– А как быть, когда в семье кто-то из супругов берет на себя роль казнящего и милующего, выдвигает ультиматумы, манипулирует?

– Так это обязательно будет происходить. Это же жизнь, и тут война идет по полной программе. Каждый стремится поменьше дать, побольше получить. В этой борьбе и происходит развитие, в конфликтах люди учатся определять свои границы и уважать чужие.

– Если бы все понимали, что в паре борьба просто неизбежна, наверное, в брак уже никто бы не вступал.

– Из многих зол люди выбирают меньшее. Просто семья – это место, где человек получает все самым дешевым способом: вдвоем жить во всех смыслах дешевле – и детей растить, и материальные блага накапливать. Секс опять же. Лучше потерпеть некоторые неудобства и получить долгосрочную выгоду.

– Допустим, эти некоторые неудобства приняли уже серьезные масштабы. Что делать?

– Когда ко мне приходят пары с запросом «Что нам делать с гневом, как от него избавиться?», я им говорю: «Не получится избавляться. Это нормальное состояние ваших душ, вас не изменить». Мощные конфликты бывают в семьях, которые относятся к категории «равные отношения». Там даже признаков пола нет. Там просто два человека, воюющие за власть и свободу. С точки зрения астрологии это огненный брак, в котором много ревности и гнева. Каждый воспринимает другого как свой личный ресурс.

– Зачем тогда сохранять отношения, если у такого брака нет перспектив?

– У них отличные перспективы. Если они, к примеру, создадут свой бизнес, это будет прекрасный тандем. Там они могут друг друга контролировать и дружить против врагов. И они очень хорошо между собой начинают ладить. Это как армейское братство. Такую пару ждут большие экономические успехи.

Вообще, браки делятся на четыре типа: романтический, равный, патриархальный и духовный. Это разделение на основе внутренних жизненных ценностей. О равном браке я уже сказал. Патриархальный – традиционный брак, характерен для православия, в нем рождается много детей, оба супруга всю жизнь пашут, приумножая семейное добро. Но, к сожалению, этот тип брака выходит из моды.

Романтический брак – двое живут в свое удовольствие, легко, весело, тратят деньги на путешествия и радости. Пока есть деньги, в таких парах поводов для конфликтов нет. Конфликт начинается тогда, когда деньги кончаются.

В духовный брак попадают люди с большой разницей в возрасте. Там происходит осознание цены времени, присутствует дух смерти, потому что партнеры знают, что вечная разлука не за горами. Эта мысль о неизбежности расставания приводит к решению проявить все лучшее, пока есть время. В таких парах происходит постоянный личностный рост, и качество любви улучшается. Самые серьезные битвы бывают там, где случается несовпадение архетипов. То есть если, например, романтик выйдет замуж или женится на архетипе равного или на патриархальном типе.

Есть люди, которые к браку вообще не приспособлены, но идут туда, потому что общество с детства им прививало мысль, что быть одиночкой – неприлично.

– Бывают браки, где все хорошо, люди живут без конфликтов, карьеру делают, детей растят, но у одного из партнеров зреет внутренний конфликт: вроде все хорошо, а тоска – хоть вешайся. И он решает уйти. Чем это обусловлено?

– Тут задействован очень интересный момент. Человек в отличие от животных знает, что он смертен. Животные не знают и живут себе спокойно. А человек, зная свою смертность, постоянно стремится себя реализовать, проявляет чудеса самореализации в искусстве, в профессии и так далее. В том случае, о котором вы говорите, видимо, семья, преодолев трудности становления, вышла в относительно спокойный режим, и произошло так, что творческая функция одного из партнеров осталась без нагрузки и появилась скука. Если человек не решает этот внутренний конфликт, за скукой последует тоска, а потом – быстрая старость, одряхление и болезни. Уход из отношений и новые цели – это для него решение внутреннего конфликта.

– Так как же все-таки жить счастливо, чтобы не разрушать себя в конфликтах?

– Счастье не в отсутствии конфликтов. Человек ощущает счастье, пока он в процессе какого-то созидания, движения к заветной цели. В такое время ему трудно, но счастливо. Как только заканчивается какой-то очередной жизненный проект, или иными словами – осуществляется мечта, приходит тоска. Разница между мечтой и планами в том, что мечта зажигает. Человек долго о чем-то мечтает, заряжает это энергией, а потом уже эта мечта вынуждает себя реализовать.

– Однако практическая психология учит сглаживать углы. Например, в конфликте не произносить слова, которые могут углубить его, не переходить на личности, а говорить только о своих чувствах, сначала сказать партнеру нечто приятное и только потом переходить к претензиям и так далее.

– Это можно и нужно делать в случаях, когда предмет конфликта не жизненно важен, когда его можно решить мирными переговорами и когда гнев вас не переполняет. В более серьезных случаях, если во время ссоры силы бросить на сглаживание углов, конфликт уйдет внутрь, начнет разрушать физические структуры человека.

– А что, когда мы бьемся насмерть, разве не то же самое происходит? Это же стресс, который может иметь для человека плохие последствия!

– Нет, если мы не сдерживаем себя, разрушения на физическом плане не происходит. Это социум навязывает нам благостность, а человек так устроен, что адреналин гуляет у него в организме.

– Практические психологи наверняка восстанут против вашей теории, потому что это фактически призыв к открытой конфронтации.

– Надо понимать, что никакие самые хорошие рекомендации все равно не работают, если в конфликте нет главного – любви. Нужно всегда оставаться самим собой, но при этом надо еще и любить. И когда есть любовь, тогда можно действовать даже жестко. Например, родитель, жестко запрещающий своему ребенку играть на проезжей части, тем самым любит его. Так же и между любящими людьми бывает, что только жесткие переговоры способны разрубить некий узел противоречий.

Есть правила ссоры. Обычно ведь как бывает: начали ссору с одного повода, потом перешли на второе, третье и забыли, для чего вообще собрались. Поэтому тема спора должна быть небольшой, но ее надо довести до логического конца. А вот метод жестких переговоров, о котором я сказал выше, нужно использовать в вопросах принципиально важных. Это один из методов конфликтологии, применяемый в исключительных случаях.

Жесткие переговоры очень экономят время: то, чего мы годами пытаемся добиться, сглаживая углы, тут мы добиваемся за очень короткое время. А вот эти все колебания по поводу «надо все осторожно, чтобы не обидеть, да надо дружить» только затягивают конфликт, он все равно никуда не девается. И мягко он прорабатывается долго. В это время возникает еще конфликт. И еще. И еще.

Скажу лишь о нескольких составляющих жестких переговоров. Во время разговора четко осознавать, что это не торг, а спор, бой. Основная задача – вызвать у партнера растерянность, тревогу, подчинить его своей воле и вынудить действовать по своему плану. Не предупреждать, что «в следующий раз…», а начинать сразу. Тон речи напряженный, чуть со злобой, все время увеличивая «накал». Никого никогда не успокаивать. Во время жестких переговоров нет мужчин и женщин, нужно ощущать другого и себя тоже без признаков пола и возраста. И еще: кто первый пошел на малейшее примирение, тот проиграл. Такой метод призван довести партнера до изменения его поведения. И если человек сдвинулся в своем развитии в нужную сторону, значит, все нормально. Задача гнева – сделать так, чтобы был быстрый результат.

– Но ведь зачастую человек позволяет себе выпустить пар, а потом страдает от комплекса вины.

– Чтобы не страдать, очень важно знать, за что бьемся. Если человек уверен в своей правде, за нее надо бороться. И не надо бояться боли. Боль – неизбежный симптом конфликта. Нужно учиться ее переживать и не пытаться заглушить алкоголем или убегать от нее. Истина ведь всегда рождается через боль. Жесткие переговоры – это метод, основанный на любви. Это лечение правдой. Но еще раз подчеркну: тут важно, чтобы все это было не ради красного словца, а с внутренним глубоким убеждением в своей правоте и готовностью выполнить угрозу. Каждый бой – как последний, после поражения выиграть следующий будет намного труднее. Подводя итог, скажу: главное, что надо понять, конфликт – это любовь. Если вы действуете с этих позиций, то конфликтуйте сколько угодно. А если это ненависть, то будьте готовы, что все вам обратно прилетит.

Галина ГАЕВА

Фото из архива Александра Фирсова