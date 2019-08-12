Без «треноги» у дороги

Камеры фотовидеофиксации нарушений в Сыктывкаре стали антивандальными

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры фотовидеофиксации нарушений на дорогах, чтобы штрафовать водителей, так как цель их установки – снижение аварийности и сохранение жизней автомобилистов и пешеходов. О том, когда и как «выйдут из тени» передвижные комплексы фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений в Коми, «Республике» рассказал заместитель директора Государственного казенного учреждения РК «Безопасный город» Сергей Хоружев. В Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Прилузском и Сысольском районах именно сотрудники «Безопасного города» занимаются обслуживанием и установкой комплексов ФВФ, в том числе передвижных и мобильных.

Тише едешь – лучше будет

Как подчеркнул Сергей Хоружев, ситуации, когда люди с передвижными комплексами ФВФ «прятались в кустах», возможно, возникали в тех регионах, где установку и обслуживание камер осуществляли частные организации, заинтересованные в увеличении количества и суммы штрафов, поскольку получают проценты от собранных платежей. В Коми комплексы ФВФ находятся в ведении государственного учреждения.

– Некоторые водители считают, что цель установки комплексов фотовидеофиксации нарушений – собрать как можно больше штрафов. Это не так. Первоочередные задачи – снижение числа нарушений правил дорожного движения и предотвращение аварий на дороге. У сотрудников «Безопасного города» нет цели зафиксировать как можно больше нарушений. И материальной заинтересованности у нас нет: мы – «государевы люди», госслужащие, у нас фиксированная зарплата, которая не зависит от количества выявленных нарушений. Проценты от внесенных штрафов мы тоже не получаем, собранные деньги идут в дорожный фонд республики, – заверил Сергей Хоружев.

Собеседник издания отметил, что знает о том, как негативно воспринимают водители комплексы ФВФ, хотя не очень понимает причины такого отношения. По мнению Сергея Хоружева, водители, получившие «письма счастья» с информацией о привлечении к административной ответственности по результатам фотовидеофиксации нарушения, претензии должны предъявлять только себе – не надо было превышать установленную скорость.

Данные о нарушениях, зафиксированные комплексами ФВФ, «Безопасный город» направляет в региональное управление ГИБДД, где сотрудники полиции принимают решение о привлечении водителя к административной ответственности. Требование соблюдения скоростного режима – это не прихоть сотрудников ГИБДД, оно продиктовано печальной статистикой аварий на дорогах. Выбор скорости, не соответствующей дорожным условиям, нарушение скоростного режима являются частыми причинами дорожно-транспортных происшествий. Причем при увеличении скорости тяжесть последствий ДТП возрастает.

При аварии на скорости 80 километров в час не пристегнутый ремнями безопасности человек в салоне авто получает травмы, равнозначные тем, которые получил бы при падении с восьмого этажа. На скорости в 60 километров в час травмы будут аналогичны полученным при падении с пятого этажа. Столкновение на скорости в 40 километров по тяжести последствий сравнимо с падением со второго этажа.

Не менее важна скорость автомобиля и для пешехода. При наезде на пешехода автомобиля, двигающегося со скоростью 30 километров в час, опасность смертельного исхода составляет всего пять процентов. При скорости автомобиля 50 километров в час пешеход, попавший под колеса, погибнет с вероятностью 40 процентов. А при скорости машины 65 километров в час шансы пешехода остаться в живых стремительно уменьшаются: вероятность гибели составляет уже 84 процента.

Но водители в большинстве своем почему-то считают для себя возможным превышение допустимой скорости движения, не видят в этом нарушения. Зато это нарушение замечают и фиксируют комплексы ФВФ. Однако вместо того, чтобы усвоить урок и впредь соблюдать правила дорожного движения, некоторые автомобилисты начинают испытывать негативные эмоции и по отношению к камерам ФВФ, и по отношению к людям, которые их обслуживают. В Сыктывкаре и Ухте уже было совершено несколько нападений на передвижные комплексы фотовидеофиксации, которые автомобилисты часто называют «треногами».

Удар исподтишка

Сергей Хоружев сообщил, что до физической расправы с работниками «Безопасного города» злоумышленники, к счастью, не дошли. Агрессивные граждане неожиданно подбегали к «треноге», хватали ее, с размаху кидали в кювет и скрывались прежде, чем их успевали задержать. Три таких инцидента произошло в Сыктывкаре, три – в Ухте.

– Техника пострадала, хорошо, что не пострадали наши эксперты, – отметил Сергей Хоружев. – Учитывая такую реакцию некоторых граждан на «треноги», мы снабдили экспертов жилетами с надписью «Государственное казенное учреждение «Безопасный город», чтобы все понимали: мы работаем не на себя, а на государство. Но в конце концов просто поместили камеры фотовидеофиксации нарушений в коммуникационные шкафы, которые иногда еще называют антивандальными. В Сыктывкаре «тренога» осталась только одна. В целом на дорогах республики задействовано шесть приборов на «треногах».

Впрочем, при принятии такого решения не последнюю роль сыграла и «экономическая составляющая»: комплексы ФВФ в антивандальных шкафах обходятся бюджету дешевле, чем «треноги» под охраной экспертов.

– ГКУ РК «Безопасный город» начало работать только с января этого года. В мае-июне мы занялись установкой антивандальных шкафов, опробовали эту форму работы в Сыктывкаре, отметили ее эффективность. Планируем распространить эту методику на другие территории республики, – рассказал Сергей Хоружев.

Как подчеркнул собеседник, водители обычно пеняют на то, что о месте нахождения комплексов ФВФ не предупреждают специальные информационные таблички, которые, как убеждены автомобилисты, должны быть по закону. Сергей Хоружев объяснил, что это заблуждение: на данный момент законодательством пре-дусмотрена установка информационных табличек только для стационарных рубежей ФВФ, которых в Коми пока 21. Все они оснащены соответствующими табличками.

Установка предупреждающих знаков для передвижных комплексов, которыми являются те самые «треноги» и антивандальные шкафы, по закону не обязательна, хотя и не запрещена. Сергей Хоружев подчеркнул, что сотрудники «Безопасного города» поддерживают идею установки таких табличек рядом с передвижными комплексами. Только вот установку должен производить собственник дороги: это, например, администрация муниципалитета для дорог местного значения, управление автодорог Коми – для дорог республиканского значения.

По словам Сергея Хоружева, администрация Сыктывкара уже высказала намерение подготовить информационные таблички и для передвижных комплексов ФВФ. В какой срок это будет сделано, пока неизвестно. Но не исключено, что со следующего года установка таких табличек станет обязательной по закону.

«Безопасный город» – это программно-аппаратный комплекс, включающий в себя системы автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), муниципальных служб различных направлений, системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб различных направлений деятельности, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз.

АПК «Безопасный город» предназначен для обеспечения системного комплексного подхода к решению задач в области защиты населения от угроз общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

На сегодня комплекс «Безопасный город» в Коми состоит из системы уличного видеонаблюдения, в состав которой входят более 500 камер в муниципальных образованиях Коми, системы фотовидеофиксации нарушений, включая 21 стационарный рубеж, подсистема информирования населения. Также в состав существующих систем «Безопасного города» входит система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

Систему «Безопасный город» планируется развивать. В этом году заканчивается проектирование опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», проект будет реализован за пять лет. В Коми будет создан единый центр оперативного реагирования (ЕЦОР) – единая система для обеспечения решения задач оперативного предупреждения и реагирования на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безо-пасности среды обитания, а также обеспечения эффективного взаимодействия и координации органов повседневного управления, служб экстренного реагирования и муниципальных служб. «Безопасный город» дополнится модулем мониторинга систем ЖКХ (датчики мониторинга давления в трубах теплотрасс, датчики для мониторинга температуры воды в трубах), системой комплексного мониторинга окружающей среды, функционалом интеллектуального видеонаблюдения и распознавания лиц. Пока проект будет реализовываться в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте. Для этого в республиканской гос-программе «Информационное общество» выделена отдельная подпрограмма «Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Сюрпризы для водителей

Сергей Хоружев пояснил, что и места для установки передвижных комплексов определяют сотрудники ГИБДД и администрации города. Схема дислокации передвижных комплексов ФВФ разрабатывается на месяц с учетом аварийности на дорогах. Впрочем, при необходимости антивандальный шкаф может быть оперативно снят и установлен в другом месте.

Вообще, Сергей Хоружев считает, что эффективность воздействия передвижных комплексов выше, чем стационарных. Места размещения стационарных рубежей контроля водители давно «выучили наизусть» и привыкли снижать перед ними скорость.

– Устанавливаем мы антивандальный шкаф с комплексом фотовидеофиксации. В первый день на этом участке фиксируется, допустим, сто нарушений. Потом каждый день идет снижение. Четыре из установленных передвижных рубежей в этом месяце уже дают нулевые показатели – ни одного случая превышения скорости за сутки. Теперь мы ждем предложений от ГИБДД, на какой участок можно эти шкафы переставить, – рассказал Сергей Хоружев.

В ближайшее время сотрудники «Безопасного города» намерены опробовать комплексы ФВФ нового вида – они будут фиксировать нарушения на пешеходных переходах. На основании их «наблюдений» к административной ответственности будут привлекаться те водители, которые не предоставляют пешеходам преимущества на «зебре». Такие комплексы начнут работу в Сыктывкаре уже в августе. Планируется также установка комплексов, которые будут фиксировать другие виды нарушений.

Людмила ВЛАСОВА

Фото ГКУ РК «Безопасный город»