Рецепт против коллекторов

Главный судебный пристав республики дал советы должникам

За шесть месяцев этого года в Коми должники совершили три нападения на судебных приставов. Все виновные привлечены к уголовной ответственности за оскорбление представителей власти и применение в отношении них насилия. К ответственности – пока, правда, административной – привлечены и представители пяти так называемых коллекторских агентств, которые «перестарались», убеждая должников заплатить. Об этом сообщил и.о. руководителя регионального управления ФССП России – главный судебный пристав региона Алексей Поминов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства за полугодие.

Алексей Поминов напомнил о том, что в обязанности судебных приставов Коми входит и обеспечение безопасности 42 зданий и помещений судов, находящихся на территории республики. За первые шесть месяцев 2019 года судебные приставы обеспечили безопасность более чем в 3100 судебных заседаниях, заявки судей по обеспечению безопасности выполнены на сто процентов. Судебные приставы Коми предотвратили пронос в здания и помещения судов более 1400 запрещенных предметов, из них 21 единица – огнестрельное оружие, 73 единицы – травматическое и газовое оружие, более 350 штук боеприпасов. Остальные запрещенные предметы относились к категории колюще-режущих. Как подчеркнул главный судебный пристав республики, не зафиксировано ни одного случая умышленного проноса этих предметов в суд для того, чтобы причинить вред судьям или посетителям судов. Запретный «багаж» граждане пытались пронести в суд либо по забывчивости, либо в связи с незнанием правил поведения в судах.

– Ни одной чрезвычайной ситуации в судах у нас не допущено, – заверил Алексей Поминов.

Общая сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями за шесть месяцев, – 2,9 миллиарда рублей. В том числе около миллиарда фискальных платежей, что почти на 200 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В бюджет Коми взыскано более 400 миллионов рублей.

Как отметил Алексей Поминов, действенными мерами, побуждающими должника к исполнению своих обязанностей, являются арест имущества, в том числе автомобилей, и ограничение должника в выезде за пределы страны. Впрочем, не все должники адекватно реагируют на законные действия пристава во время описи и ареста имущества. В Эжвинском районе Сыктывкара во время проверки имущественного положения должника по месту его проживания – в частном доме – разыгрался настоящий боевик. Должник, крупный мужчина, увидев на пороге хрупкую женщину-пристава, решил применить силу.

– В должности пристава эта сотрудница работает более полутора лет, не растерялась, оценила характер и степень нападения, применила электрошокер против нападавшего, чем, можно сказать, привела его в чувство. В результате приставы выполнили намеченные мероприятия, – описал события Алексей Поминов.

Имущество было арестовано, кроме того, нападавший понес и административную ответственность за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц, и уголовную.

В летний период особенно действенной оказывается такая форма воздействия на должника, как ограничение его права на выезд за пределы России. Когда под угрозой оказывается отпуск в теплых странах, многие неплательщики находят довольно крупные суммы, чтобы расплатиться. Так, за полугодие жители Коми, узнавшие о том, что им запрещен вылет за границу из-за долгов, заплатили порядка 170 миллионов рублей, чтобы иметь возможность покинуть страну. Впрочем, должников, которые могут не попасть в теплые страны, в Коми еще немало.

Алексей Поминов назначен исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми – главного судебного пристава Республики Коми приказом директора Федеральной службы судебных приставов

12 апреля 2019 года.

До назначения на должность в Республике Коми Алексей Поминов был заместителем главного судебного пристава по Белгородской области. Трудовую деятельность в ФССП России начал в 2010 году с должности начальника отдела – старшего судебного пристава Старооскольского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области. Ранее проходил службу на различных должностях в органах прокуратуры.

Андрей Торхов, возглавлявший УФССП России по Республике Коми с 2014 года, переведен в центральный аппарат ФССП России.

Хотя большой общественный резонанс имел случай, когда житель республики, оплативший долги, так и не смог вылететь в Турцию на отдых из-за того, что судебный пристав вовремя не отменил ограничение. Несостоявшийся отпускник обратился в суд, который удовлетворил его иск о компенсации материального и морального ущерба – около 50 тысяч рублей.

– Мы иногда сталкиваемся с такими фактами, – признал Алексей Поминов. – В таких случаях уместно говорить о человеческом факторе, хотя это не оправдывает ни управление, ни службу, ни должностное лицо. Человек, который оплатил долги, исполнил свою обязанность, ни в коем случае не должен пострадать. Все ограничения должны быть максимально быстро сняты.

Но, как подчеркнул главный судебный пристав республики, за один день снять запрет не получится. Минимальный срок из-за изменений, которые необходимо внести в базы данных, составляет пять-семь дней. Поэтому Алексей Поминов рекомендовал тем гражданам, которые подозревают, что из-за долгов на них могут быть наложены какие-то ограничения, заранее получить информацию из базы данных исполнительных производств. Сейчас достаточно открытых и доступных информационных ресурсов, с помощью которых можно мониторить ситуацию буквально ежедневно.

– Надо помнить о том, что есть у нас имущественный и транспортный налоги, земельный налог, налог на имущество, коммунальные платежи. Если гражданин не заплатил за два-три месяца коммунальные платежи, уже можно предполагать, что в службе судебных приставов находится судебный приказ, возможно применение мер принудительного исполнения. Лучше не допускать наличия долгов, а по своим обязательствам платить заблаговременно, – посоветовал Алексей Поминов.

Главный судебный пристав дал рекомендации, как бороться с коллекторами, которые донимают некоторых жителей Коми. Как сообщил Алексей Поминов, в регионе не зарегистрировано ни одной коммерческой организации, которая занимается деятельностью по возврату просроченной задолженности. Зато в регионе действуют филиалы коллекторских агентств, зарегистрированных в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае. Пять таких субъектов привлечены к административной ответственности за противоправные действия в отношении жителей Коми. Коллекторы нарушали установленный порядок общения с гражданами, угрожали, оказывали воздействие на родственников должников.

Жителям республики, которые сталкиваются с произволом коллекторов, главный судебный пристав рекомендовал записать разговор на диктофон. При этом важно задавать правильные вопросы: сразу выяснить, от имени какого юридического лица действует собеседник, на каком основании долг перешел к этому юридическому лицу, узнать фамилию, имя и отчество коллектора. Алексей Поминов заверил, что, если разговор изначально прошел в правильном русле, в большинстве случаев действия коллекторов переходят в правовое поле: взыскатели обращаются в суд.

Если же незаконные действия коллекторов продолжаются, необходимо обратиться в службу судебных приставов и предоставить всю имеющуюся информацию о взыскателях.

Одно из важных направлений деятельности судебных приставов – взыскание алиментных платежей. За шесть месяцев 2019 года в отделах судебных приставов Коми с учетом остатка за прошлый год находилось более 14 тысяч производств о взыскании алиментов. Окончено 5,5 тысячи производств.

Алексей Поминов подчеркнул, что в случае с невыплатой алиментов главная проблема даже не в отсутствии работы у несознательного родителя. Некоторые должники устраиваются на работу, получают львиную долю зарплаты «в конвертах» и перечисляют на содержание своего ребенка символическую сумму – 500 или 1000 рублей. В этом случае судебный пристав в обязательном порядке выясняет, сколько на самом деле получает человек. Для этого опрашиваются его коллеги, работодатель, собираются косвенные доказательства, свидетельствующие, что гражданин живет не на ту сумму, которую указывает официально. Не всем работодателям нравится такой пристальный интерес к их бизнесу, а также регулярное отсутствие на рабочем месте сотрудника, который вынужден уделять много времени общению с судебными приставами.

– Умный должник прекрасно поймет, что проще платить достойные деньги своему ребенку, чем сталкиваться с такими проблемами, – пояснил Алексей Поминов.

Главный судебный пристав отметил и успешное межведомственное взаимодействие с МВД и УФНС по Коми. В ходе оперативно-профилактической операции «Штраф», которая регулярно проводится с участием сотрудников ГИБДД, арестовано 130 транспортных средств и 19 телефонов должников стоимостью почти 34 миллиона рублей.

В рамках рейдовых мероприятий проверено около трех тысяч должников, в результате исполнительных действий оплачены долги в рамках более чем 600 исполнительных производств на сумму более двух миллионов рублей, составлено более 300 актов описи и ареста имущества.

Людмила ВЛАСОВА

Фото БНК и rg.ru