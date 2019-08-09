Еще больше пенсионных баллов

Федеральный закон «О страховых пенсиях» увеличит требования к трудовому стажу и повысит требования к баллам. Чтобы выйти на пенсию в установленном возрасте, надо будет набрать 30 баллов, а не 16, как в этом году. Актуальные изменения в пенсионном законодательстве обсудили первого августа в ходе прямой линии, прошедшей в Общественной приемной главы Коми. На вопросы жителей республики отвечала главный специалист-эксперт республиканского отделения Пенсионного фонда России Светлана Студенникова.

До 2015 года, когда феде-ральный закон №400 вступил в силу, страховой стаж для выхода на пенсию должен был составлять пять лет. С этого года закон увеличивает требования к стажу. Возраст будет постепенно ежегодно повышаться на год. То есть в 2015 году уже требовалось шесть лет страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в установленном порядке, в 2016-м – семь лет, сегодня – десять. Это если нет северного стажа. В этот страховой стаж включается работа на севере, служба в армии, уход за детьми, периоды получения пособия по безработице, периоды ухода за нетрудоспособными гражданами.

Кроме того, повысились требования к баллам. Чтобы выйти на пенсию в установленном возрасте, надо будет набрать 30 баллов. В этом году для выхода на пенсию пока требуется 16 баллов. Баллы зависят в первую очередь от работы. Берутся взносы, уплаченные в ПФР, и стоимость балла рассчитывается по специальной формуле. Но можно накопить нужное количество баллов для пенсии также и службой в армии, уходом за детьми и нетрудоспособными гражданами. Один год службы в армии – это 1,8 балла, два года – 3,6 балла. Уход за первым ребенком – 1,8 балла, за вторым – 3,6, за третьим – 5,4.

Уход за нетрудоспособными гражданами также исчисляется в баллах. Как рассказала специалист фонда, нетрудоспособные граждане – это инвалиды первой группы, дети-инвалиды, люди старше 80 лет, но при этом к человеку, осуществляющему уход, предъявляются определенные требования. Так, он не должен работать, не должен состоять в центре занятости, не может быть предпринимателем, не должен получать пенсию и т.д. Тому, кто ухаживает, время ухода включается в необходимый стаж, и благодаря этому насчитываются баллы для пенсии. Только одним уходом за нетрудоспособным можно заработать необходимые 30 баллов для пенсии. Но, конечно, рассчитывать на большой размер пенсии при этом не приходится.

Что касается государственной пенсии, то раньше она назначалась женщинам в 60 лет, мужчинам – в 65. Сейчас независимо от стажа женщины получают право на госпенсию в 65 лет, мужчины – в 70. Повышение возраста тоже будет происходить постепенно. При этом если гражданин не набирает требуемого стажа и баллов, то он выходит на пенсию еще на пять лет позже.

Изменения коснулись также и закона о накопительных пенсиях, которые назначаются гражданам 1967 года рождения и моложе. С 2002 по 2014 год работодатели перечисляли на накопительную часть шесть процентов. В 2014 году был объявлен мораторий, и вот уже шестой год перечисления идут только на страховую часть. Но деньги, накопленные с 2002 по 2014 год, никуда не делись. У кого-то они хранятся в государственном пенсионном фонде, у кого-то – в негосударственном. Они индексируются, и люди их получат. Причем раньше накопительные деньги можно было получить, только когда тебе назначат страховую пенсию. Сегодня можно обратиться за накопительной частью в прежнем возрасте выхода на пенсию. То есть если сейчас срок выхода на страховую пенсию – 55 лет, то за накопительной можно обратиться в 50 лет, как это было раньше.

Не повышен пенсионный возраст льготным категориям – тем, кто работал в тяжелых и вредных условиях труда. Например, электросварщики как выходили на пенсию в 50 лет, так и выходят. Но зато введен новый возрастной порог для назначения пенсий педагогам и медикам. Ранее педагоги выходили на пенсию независимо от возраста, отработав 25 лет. А медработникам для пенсии нужно было отработать 30 лет. С этого года возраст выхода на пенсию для них будет постепенно повышаться на пять лет. Например, педагог отработал в этом году 25 лет, право на пенсию он получит только через полгода. Или медик в 2020 году отработал 30 лет. Срок выхода на пенсию у него сдвигается на полтора года, в 2021 году – на три года, в 2022 – на четыре года. И так, начиная с этого года, к сроку выслуги приплюсовывается пять лет.

Женщины, родившие и воспитавшие трех детей, могут выйти на пенсию не в 60, а в 57 лет. Воспитавшие четырех детей – не в 60, а в 56 лет. Женщины и мужчины, воспитавшие 3-4 детей и отработавшие определенный стаж, могут выйти на пенсию на два года раньше. Так для женщин этот стаж составит 37 лет, для мужчин – 42 года.

Звонивших на прямую линию интересовали вопросы, какие районы Коми относятся к Крайнему Северу, а какие приравнены к нему, а также можно ли как-то увеличить пенсию работающему пенсионеру.

– Я работающий пенсионер, – рассказала сыктывкарка. – Хочу после завершения трудовой деятельности получать достойную пенсию. Можно ли это как-то сделать или я могу зарабатывать хоть миллион, но пенсия все равно останется на прежнем уровне?

– Сейчас как работающий пенсионер каждый год в августе вы получаете только не более трех баллов надбавки – это 214 рублей. Увеличить нынешний размер пенсии вы сможете, только получив после увольнения индексацию за все годы, когда она вам не выплачивалась. Больше никак. Пенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться с февраля 2016 года. На тот момент стоимость одного балла у нас была 71 рубль 41 копейка. С февраля 2016 года прошло пять индексаций пенсий. Все индексации, которые прошли с этого времени, вы получите через три месяца после увольнения и с доплатой за все эти три месяца. На сегодня стоимость балла составляет 87 рублей 24 копейки, – пояснила Светлана Студенникова.

Что касается районов Крайнего Севера, то в республике к ним относятся Воркута, Инта, Печора, Усинск, Ижма и Усть-Цильма. Все остальные – местности, приравненные к районам Крайнего Севера. Те, кто работал в этих районах хотя бы один день и имеет документальное подтверждение этого, имеют право на повышение базовой части пенсии на 1100 рублей.

Еще один звонивший интересовался, на какую сумму индексации к пенсии он может рассчитывать, если уволится в этом году. Светлана Студенникова ответила, что сумма у всех будет разная. Но рассчитать можно уже сейчас, умножив размер пенсии на индекс. В этом году индекс составляет 7,05 процента. В ближайшие шесть лет процент индексации будет снижаться, так как инфляция будет снижаться тоже. Так, в следующем году пенсии проиндексируют на 6,6 процента, далее – 6,3; 5,9; 5,5.

Галина ГАЕВА

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