Триумф в Эспоо

Баскетболисткам из Коми покорился чемпионат мира

Сыктывкарки Ольга Доронина и Светлана Урбонас стали чемпионками мира по баскетболу среди ветеранов в составе сборной России. Спортсменки из Коми выступали в возрастной категории старше 40 лет. Турнир проходил в финском городе Эспоо с 25 июля по 4 августа. Ольга Доронина рассказала «Республике» о триумфальном шествии россиянок.

Любителям спорта в Коми Ольга Доронина и Светлана Урбонас хорошо известны. Ольга Доронина была капитаном сыктывкарского клуба «Зыряночка» (ныне носит название «Ника» – авт.) на протяжении долгих лет его славной истории. Сейчас она является ассистентом главного тренера команды «Ника». Спортивная карьера Светланы Урбонас также тесно связана с «Зыряночкой». Баскетболистка родилась в Калуге, но в 15 лет одаренную девочку пригласили в клуб из Коми. Затем она играла и за другие команды – «Энергию» из Иваново, саратовскую «Викторию», могла и вовсе стать баскетболисткой одного из финских клубов. Предложение играть в Финляндии поступало в 2005-м, но Светлана предпочла вернуться в «Зыряночку».

Сейчас Ольга Доронина и Светлана Урбонас уже не выступают в качестве профессиональных баскетболисток, но поддерживают себя в хорошей форме. Поэтому они с радостью приняли предложение усилить сборную России на ветеранском турнире. В основной состав российской команды почти полностью входили баскетболистки из Санкт-Петербурга. Некоторых из них наши спортсменки знали ранее.

– До турнира была знакома с Ольгой Южной – мы играли когда-то в «Зыряночке». С Юлией Мироновой встречались на площадке как соперники, она играла за «УГМК» и «Волну». С остальными познакомилась на турнире. Нас приняли тепло, никаких сложностей в этом плане не возникло. В сборную нас пригласила как раз Ольга Южная. У нее в Санкт-Петербурге есть команда «NOVA ARENA», играющая на любительском уровне, – рассказала Ольга Доронина, добавив, что о предстоящем турнире спортсменки узнали еще в марте, поэтому успели хорошо подготовиться:

– Готовились, как обычно: ходили в тренажерный зал, бросали мячи в зале. Света тренировалась в Сыктывкарском госуниверситете, а я с ветеранами-мужчинами в зале. Поэтому набрали хорошую физическую форму. Играли на привычных для себя позициях. Я была вторым номером (атакующий защитник – авт.), Света третьего чаще играла (третий номер – легкий форвард – авт.), но в одной игре ей пришлось поменять амплуа, потому что у нас игроки травмировались.

По просьбе Ольги Дорониной о команде «NOVA ARENA», на базе которой создали сборную, более подробно рассказала сама Ольга Южная:

– Команда существует четыре года, мы трехкратные чемпионы Петербургской ассоциации ветеранов баскетбола, и год назад нашу команду назвали командой десятилетия. Не только за победы, но еще и потому, что в прошлом году было десятилетие ассоциации. Еще мы – двукратные чемпионки Европы. От команды «NOVA ARENA» в составе сборной были Анжела Бойкова, я, Наталья Румянцева и Юлия Миронова.

По словам Ольги Дорониной, конкурентки подошли к подготовке не менее серьезно, поэтому турнир не стал легкой прогулкой:

– Для нас вообще все было в первый раз, и мы не знали соперников. Единственное, что мы могли, на групповом этапе посмотреть игры, потому что до нас Великобритания играла с Германией. Я сразу поняла, что Великобританию мы должны обыгрывать. А вот команда Германии, конечно, нас впечатлила. Жесткая, хорошо подготовленная, не удивлюсь, если кто-то из немок до сих пор выступает на профессиональном уровне. Они готовятся как профессиональная команда. У них в командном режиме идет разминка, потом они обязательно тренируются, и даже в день игры у них зарядка и тренажерный зал. Для меня был, честно говоря, удивителен такой подход к ветеранскому турниру. Физически они были очень хорошо готовы, но у нас собралась мастеровитая команда, и именно этот компонент сыграл решающую роль в победе. Мы играли с ними буквально кость в кость, бились за победу.

В итоге весь турнир россиянки прошли без поражений. 28 июля в первом матче на групповом этапе они разнесли Великобританию со счетом 93:34. Затем через день, 30 июля, переиграли сборную Германии A (немки, как и сборная России, были представлены двумя составами – авт.) со счетом 74:50. Заняв первое место в своей группе, наши спортсменки вышли в четвертьфинал, где победили Германию Б со счетом 67:36. В полуфинале Россия вновь встретилась с Германией A и вновь оказалась сильнее – 82:56, а в финальной игре россиянки разгромили Финляндию со счетом 75:37. В матче за третье место немки из первой команды одолели чешек со счетом 92:46.

От участия в турнире у баскетболисток из Коми остались самые лучшие впечатления. В команде все сдружились, атмосфера была отличная, сказала собеседница издания:

– Анжела Бойкова была играющим тренером и занималась организацией выезда. Коллектив подобрался очень хороший, мы были дружны и на площадке, и за ее пределами, постоянно общались. Мы впервые участвовали в таком турнире, а другие девочки-то играют друг с другом и давно знакомы. Поначалу было немножко волнительно, но в итоге все сложилось хорошо.

Ветераны спортивного движения, как правило, выезжают на такие соревнования за свой счет, но в этом случае часть затрат компенсировала Федерация баскетбола Санкт-Петербурга.

– Мы оформляли шенгенскую визу и ехали до Санкт-Петербурга и обратно за свой счет, а проезд до Финляндии и проживание оплачивал спонсор. Питание там было тоже за свой счет, но нам дали проездные билеты, которые действовали как на метро, так и на пароме, в автобусе. Это было большим подспорьем, так как цены там кусаются, например, проезд в метро стоит от трех до четырех евро в одну сторону, – отметила Ольга Доронина. – В Финляндии мы не только играли в баскетбол, но и успели познакомиться с местными достопримечательностями. Мы обе были в этой стране впервые, нам очень понравилось. Игры проходили не каждый день, так как это все-таки ветеранский турнир, ветеранам сложно каждый день играть, поэтому были выходные, и мы имели возможность попутешествовать. Осмотрели Хельсинки, съездили в Свеаборг (достопримечательность, известная под названием «Шведская крепость», – авт.).

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com