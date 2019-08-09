Дом солдата восстановят к 75-летию Великой Победы

В деревне Габово Усть-Куломского района восстанавливают «Дом солдата», в данный момент начались внутренние работы. Сто лет назад избу начал строить участник Первой мировой войны Виссарион Лодыгин, достраивал Павел Лодыгин, погибший в Великую Отечественную. С 1979 года дом пустовал, а с 1999 года о нем стала заботиться младшая дочь солдата Павла Лодыгина Августа Павловна, но из-за болезни не смогла завершить начатое дело. Сейчас за работу взялись ее потомки, которые хотят открыть в доме музей.

Главный вклад в дело восстановления дома вложили семьи Таскаевых из Сыктывкара, Шучалиных, проживающих в Габово, Юргилевичей из Кузъеля Койгородского района, поэта Василия Лодыгина из Усть-Кулома. Финансовую помощь оказали Коми республиканский и Усть-Куломский советы ветеранов. Продукты для строителей жертвовали жители Зимстана.

Восстанавливать строение начали прошлым летом, а в начале июля нынешнего года убрали два нижних венца, подняли и установили избу на винтовые сваи. Начались внутренние работы: ремонт печей, установка новых окон, покраска.

На лицевой стороне дома развеваются три знамени: Красное знамя, государственные флаги России и Республики Коми. Даже сильнейшие ливни и разрушение дорог не остановили строителей. В августе-сентябре они планируют заменить кровлю и сделать новую пристройку.

Как рассказал «Республике» один из инициаторов создания «Дома солдата» – ответственный секретарь Совета потомков ветеранов 28-й Невельской Краснознаменной дивизии Сергей Таскаев, в составе этой дивизии воевали трое уроженцев деревни Габово, погибшие под Великими Луками. В будущем музее в том числе будет информация и об этих воинах, и о других земляках, ушедших на фронт.

По его словам, под досками пола обнаружился фрагмент газеты «Молодежь Севера» за 1975 год. Ленинградская журналистка Мариэтта Чудакова задает читателям вопрос: «Есть ли у вас архив?» Спустя 44 года после публикации реконструкторы жилища отвечают: «Да, есть, он будет размещен в народном музее «Дом солдата». Еще в 2014 году энтузиасты собрали сведения о 24 фронтовиках деревни, составили родословную, схему исторической застройки деревни. Сейчас начат сбор фотографий, предметов крестьянского быта, охоты и рыболовства.

Музей истории деревни Габово планируется открыть в год 75-летия Великой Победы.

Галина ВЛАДИС

Фото Сергея ТАСКАЕВА