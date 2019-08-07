В Сыктывкаре проверили реализацию нацпроекта «Культура»

Автор: Редактор 07.08.2019

Реализацию нацпроекта «Культура» в Коми будет курировать рабочая группа. Первое ее заседание прошло в Сыктывкаре 5 августа. В ее состав вошли и.о. мэра столицы Наталья Хозяинова, представители Республиканского центра поддержки молодежных инициатив, журналисты и общественники. В этот день они посетили несколько столичных учреждений культуры, участвующих в реализации национального проекта.

Во главе с министром культуры, туризма и архивного дела Коми Сергеем Емельяновым рабочая группа побывала в Коми республиканской филармонии, Центральной городской детской библиотеке, Центральной городской библиотеке, ее филиале №9 (по улице Карла Маркса). Итоги дня подвели в зале Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школы.

В Центральной городской детской библиотеке идут работы по ремонту фасада и прилегающей территории, запланировано кардинальное преображение учреждения. Начинается ремонт помещений, закупка новой мебели, оборудования и пополнение фонда новыми изданиями. Будут
обустроены интерактивные зоны с видеоприставками, закуплена новая литература с учетом пожеланий юных читателей.

Библиотека-филиал №9 обслуживает как взрослых читателей, так и детей. Помещения библиотеки ждут преобразования после входа в нацпроект. В следующем году здесь увеличится площадь за счет фойе и служебных помещений. Из новшеств появятся интерактивный глобус и песочница (интерактивный стол). Сергей Емельянов отметил, что библиотека должна стать культурным центром для жителей района. Министр добавил, что работы в этой библиотеке непременно будут проведены в следующем году, если не в рамках национального проекта «Культура», то по республиканской программе.

Практика создания целевых рабочих групп, курирующих нацпроекты, существует не первый год. Так, например, в конце прошлого года по распоряжению президента страны была создана рабочая группа Госсовета России по направлению «Культура». В состав группы вошли губернаторы и министры культуры более чем двадцати регионов.

Центральная городская библиотека вполне может стать моделью библиотеки нашего времени. Здесь уже завершаются ремонтные работы, появились удобные зонированные пространства, информационные точки, появятся станции самообслуживания и кофемашины, эксклюзивная мебель, новейшее интерактивное оборудование и обширный фонд книжных изданий. Торжественное открытие библиотеки намечено на 17 октября. Это будет одна из первых модельных библиотек в стране, которая открывается после столь масштабного преобразования в рамках нацпроекта «Культура». На реализацию проекта в этой библиотеке направлено более 14 миллионов рублей.

– Мы с нетерпением ждем этого знакового события для всей республики, поскольку данная библиотека покажет совершенно новый уровень сервиса и качества обслуживания читателей, – отметил Сергей Емельянов. – Сыктывкар в библиотечной реформе идет в числе первых, соблюдая все контрольные сроки. Поэтому на сегодня муниципалитет находится ближе всего к усовершенствованию учреждений библиотечной системы.

Заместитель руководителя столичной администрации Елена Семейкина уточнила, что плановые ремонтные работы идут даже с некоторым опережением.

– Помимо внешней модернизации предстоит и переподготовка кадров, – добавила она. – Все библиотекари пройдут обучение, нацеленное на работу уже в современной библиотеке. Также нужно сделать все библиотеки и учреждения культуры доступными для всех, в том числе и для маломобильных групп людей.

Наталья Хозяинова поблагодарила Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми за поддержку и активное взаимодействие по нацпроекту.

– В рамках создания модельных библиотек важно обращать внимание не только на интерактивность методик, современность помещений и оборудования, но и на привитие любви к чтению у молодежи, а также сохранение культурной составляющей деятельности библиотечной системы, – добавила она. – Уверена, что обновленная библиотека совместит в себе все эти компоненты и будет востребована.

О том, как эффективно выстраивать партнерство с бизнес-структурами, рабочая группа наглядно убедилась, побывав в республиканской филармонии. Здесь в рамках социального партнерства с АО «Монди СЛПК» ремонтные работы проходят в фойе, в гардеробных и т.д. Фасадные работы будут произведены в год празднования 100-летия республики.

Завершилась поездка по городу в Сыктывкарской детской музыкально-хоровой школе. Здесь прошел круглый стол, посвященный реализации нацпроекта «Культура» в Коми в 2019 году.

Школа также активно участвует в реализации нацпроекта. Уже куплены новые музыкальные инструменты, приобретены интерактивные доски, новая удобная мебель. Когда Сергею Емельянову продемонстрировали новые пианино «Михаил Глинка», он вспомнил, что в детстве ему в музыкальной школе приходилось обучаться на стареньком «Красном октябре».

Во время круглого стола рабочая группа обсудила вопросы эффективного взаимодействия органов местного само-управления и органов исполнительной власти региона в рамках реализации нацпроекта.

Заместитель председателя региональной Общественной палаты Анна Чуракова отметила, что преобразования в библиотеках и музыкальных школах должны видеть прежде всего родители, чтобы потом привести своих детей в обновленные учреждения.

В завершение встречи министр добавил, что рабочая группа посетит все муниципальные образования республики, в которых реализуется нацпроект, а также другие приоритетные проекты, направленные на модернизацию всей отрасли.

Артур АРТЕЕВ

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